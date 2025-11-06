-

トランジション・インダストリーズ、三菱ガス化学と超低炭素メタノールの売買契約を締結

original Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界規模のネットゼロ炭素排出メタノールおよび水素プロジェクトの開発企業であるトランジション・インダストリーズは、三菱ガス化学株式会社（MGC）と、超低炭素メタノールのオフテイクに関する長期売買契約を締結しました。

この契約はプロジェクトの最終投資決定（FID）と同時に発効します。この契約のもと、トランジション・インダストリーズは、メキシコのシナロア州トポロバンポ近郊で2029年に稼働予定の、日産6,130トンのメタノール生産施設であるパシフィコ・メキシノール・プロジェクトから、年間約100万トンの超低炭素メタノールをMGCに供給します。トランジション・インダストリーズは、世界銀行グループの一員である国際金融公社（IFC）と共同でパシフィコ・メキシノールを展開しています。

トランジション・インダストリーズの最高経営責任者（CEO）であるロンメル・ガロは次のように述べています。「化学製造・販売の世界的リーダーとして認められているMGCと、超低炭素メタノールの長期売買契約を締結したことを誇りに思います。気候変動対策と太平洋地域市場への超低炭素メタノール供給という共通の使命において、MGCと協力できることを光栄に思います。主要ステークホルダーや、MGCのような革新的な企業との戦略的パートナーシップを通じて、トランジション・インダストリーズは低炭素化学原料の世界的な導入を推進し、持続可能な産業慣行の発展をリードしていきます。」

この契約は、MGCにとって初めての大規模かつ長期の超低炭素メタノール調達契約であり、MGCはパシフィコ・メキシノール・プロジェクトの重要なオフテイク・パートナーとなります。

MGCのC1ケミカル事業部長である内藤昌彦は次のように述べています。「トランジション・インダストリーズが出資し、炭素削減と持続可能性の推進という当社のコミットメントを共有するパシフィコ・メキシノールと、この長期契約を締結できることを大変嬉しく思います。パシフィコ・メキシノール・プロジェクトは、超低炭素メタノールの世界的な供給拡大に向けた重要なマイルストーンです。MGCは、このコラボレーションを通じて、メタノールを基盤とした脱炭素化をさらに推進し、複数の産業を横断して炭素循環を牽引する『Carbopath™』イニシアチブを強化していきます。超低炭素メタノールの安定供給を確保することで、日本およびアジア太平洋地域における温室効果ガス排出量の削減と、より持続可能な社会への移行に貢献していきます。」

この協定を記念して東京で調印式が開催され、在日米国大使館、在日メキシコ大使館、経済産業省、外務省、シナロア州の関係者が出席しました。また、IFC、Techint、サムスンE&A、MAIREグループ、SIADグループ、マッコーリー・キャピタル、シーメンス・エナジーなどプロジェクト関係者も出席しました。

パシフィコ・メキシノールが操業を開始すると、世界最大の単一超低炭素化学品生産施設になる見込みで、炭素回収技術を使って天然ガスから年間約35万トンのグリーンメタノールと180万トンのブルーメタノールを生産する予定です。

トランジション・インダストリーズについて

トランジション・インダストリーズは、テキサス州ヒューストンに拠点を置き、気候変動への対応および環境・社会の持続可能性の促進を目的として、北米で世界規模のネットゼロ炭素排出メタノールおよび水素プロジェクトを開発しています。パシフィコ・メキシノールまたはトランジション・インダストリーズに関する詳細は、inquiries@transitionind.comまでメールでお問い合わせください。

三菱ガス化学株式会社について

三菱ガス化学株式会社（MGC）は、製品の90%以上を独自技術によって製造する、ユニークな技術志向型メーカーです。MGCは、新たな技術と価値の創造に取り組んでおり、メタノール、キシレン、過酸化水素といった基礎化学品から、エンジニアリング・プラスチック、プリント配線板材料、脱酸素剤といった高機能製品まで、幅広い製品を取り扱っています。MGCは、化学を通じて多様な価値を創造し、社会の成長と調和に貢献していきます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Karin Nunan, Global Head of Corporate Affairs,
knunan@transitionind.com

Industry:
Transition Industries LLC LogoTransition Industries LLC Logo

Transition Industries LLC

Details
Headquarters: Houston, TX
CEO: Rommel Gallo
Employees: 30
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Karin Nunan, Global Head of Corporate Affairs,
knunan@transitionind.com

More News From Transition Industries LLC

トランジション・インダストリーズは、テチントE&Cおよびシーメンス・エナジーとPacifico Mexinolプロジェクト向け210メガワット電解槽施設のFEED契約を締結

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- トランジション・インダストリーズは、ネットゼロ炭素排出のメタノールおよび水素施設を世界規模で開発する企業であり、シーメンス・エナジーおよびテチント・エンジニアリング&コンストラクション（「テチントE&C」）とメキシコのシナロア州における1日あたり6130トンの超低炭素メタノールを生産するPacifico Mexinolプロジェクトの一環として、約210メガワットのElyzer P-300電解槽施設の基本設計（FEED）契約を締結しました。 このFEED（基本設計）調査は、トランジション・インダストリーズ、テチントE&C、シーメンス・エナジーのパートナーシップ拡大における新たな一歩となります。3社は、それぞれの先進技術とサービスを活用し、グリーン水素製造における最高水準の効率性および信頼性を確保することを目指しています。FEED（基本設計）契約に基づき、シーメンス・エナジーおよびテチントE&Cは、電解槽施設の設計・調達・建設（EPC）に関して、まずは上限を定めた拘束力のある一括...

トランジション・インダストリーズ、「パシフィコ・メキシノール」プロジェクトの重要インフラに関してボナティS.p.Aとの基本合意書に署名

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 炭素排出量がネットゼロのメタノールおよびグリーン水素プロジェクトを世界規模で行うデベロッパー、トランジション・インダストリーズLLCが、メキシコのシナロア州で行われるパシフィコ・メキシノール・プロジェクトの重要インフラに関し、エネルギー分野専門の国際請負企業であるボナティとの基本合意書に署名しました。 パシフィコ・メキシノールで産出されるメタノール（MT）は1日あたり6,130メトリック・トンで、独立した超低炭素の化学物質生産施設として世界最大の規模となる体勢が整っています。 ランプ・サム固定価格を記載した基本合意書の条件によると、ボナティの担当はすべてのメタノールが輸出用に搬入されるTerminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. （「TTT」）港湾エリアの港湾施設および防波堤の改良に関する詳細設計、調達、建設、プレコミッショニング、試運転、運転開始となる予定です。同社はまた、メタノールの主な処理プラントとメキシノール港の施設をつなぐメタノール輸送・蒸気...

トランジション・インダストリーズ、世界最大のスタンドアロン型超低炭素化学品製造施設「パシフィコ・メキシノール・プロジェクト」の戦略的契約を締結

メキシコシティ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 北米で世界規模のネットゼロ メタノールおよびグリーン水素プロジェクトを推進するトランジション・インダストリーズは、サムスンE&A、グルポ・サムスンE&AメキシコS.A. de C.V.、およびテックイント・エンジニアリング・アンド・コンストラクションからなるコンソーシアムとメキシコ・シナロア州アオメにおけるパシフィコ・メキシノール・プロジェクトについて、設計・調達・建設（EPC）に関する契約の調印式を開催しました。この契約の成立は、慣習的な前提条件の充足と必要となるすべての承認の取得が前提となります。 マイアグループの技術部門であるネクストケムは、子会社のKTテックSpAを通じて、同プロジェクトへの独自のNX AdWinMethanol®Zero技術の提供に関連して、サムスンE&Aと基本設計、重要・専有機器に関する供給契約を締結しました。 トランジション・インダストリーズは、世界銀行グループの一員である国際金融公社（IFC）と共同でパシフィコ・メキシノール・プロジェクトを推進していま...
Back to Newsroom