Transition Industries et Mitsubishi Gas Chemical signent un accord pour l’achat et la vente de méthanol à très faible teneur en carbone

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, développeur de projets mondiaux de méthanol et d’hydrogène à zéro émission nette de carbone, a signé un accord à long terme d’achat et de vente de méthanol avec Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) pour l’achat de méthanol à très faible teneur en carbone.

En vertu de cet accord, qui entrera en vigueur dès la décision finale d’investissement (FID) du projet, Transition Industries fournira à MGC environ 1 million de tonnes par an de méthanol à très faible teneur en carbone provenant de son projet Pacifico Mexinol, une usine de production de méthanol d’une capacité de 6 130 tonnes par jour située près de Topolobampo, dans l’État de Sinaloa, au Mexique, dont la mise en service est prévue en 2029. Transition Industries développe Pacifico Mexinol en collaboration avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale.

Rommel Gallo, directeur général de Transition Industries, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer la signature d’un accord à long terme d’achat et de vente de méthanol à très faible teneur en carbone avec MGC, un leader mondial reconnu dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Nous sommes honorés de collaborer avec MGC dans le cadre de notre mission commune visant à lutter contre le changement climatique et à fournir du méthanol à très faible teneur en carbone au marché du bassin Pacifique. Grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs clés et des entreprises innovantes telles que MGC, Transition Industries encourage l’adoption mondiale de matières premières chimiques à faible teneur en carbone et est à la pointe du progrès en matière de pratiques industrielles durables. »

Cet accord marque le premier contrat d’approvisionnement à grande échelle et à long terme de MGC pour du méthanol à très faible teneur en carbone et fait de MGC un partenaire clé pour le projet Pacifico Mexinol.

Masahiko Naito, directeur de la division C1 Chemicals de MGC, déclare : « Nous sommes ravis de conclure cet accord à long terme avec Pacifico Mexinol, une entreprise dans laquelle Transition Industries a investi et qui partage notre engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone et du développement durable. Le projet Pacifico Mexinol représente une étape importante dans l’expansion de l’approvisionnement mondial en méthanol à très faible teneur en carbone. Grâce à cette collaboration, MGC vise à promouvoir davantage la décarbonisation basée sur le méthanol et à renforcer son initiative « Carbopath™ », qui favorise la circularité du carbone dans de nombreux secteurs. En garantissant un approvisionnement stable en méthanol à très faible teneur en carbone, nous contribuerons à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à soutenir la transition vers une société plus durable au Japon et dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique. »

Une cérémonie de signature a été organisée à Tokyo, au Japon, pour commémorer l’accord, ayant réuni des représentants de l’ambassade des États-Unis au Japon, de l’ambassade du Mexique au Japon, du ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, du ministère japonais des Affaires étrangères et de l’État de Sinaloa. D’autres parties prenantes du projet, notamment l’IFC, Techint, Samsung E&A, MAIRE Group, SIAD Group, Macquarie Capital et Siemens Energy, étaient également présentes.

Lorsqu’elle entrera en service, Pacifico Mexinol devrait être la plus grande installation de produits chimiques à très faible teneur en carbone au monde, produisant environ 350 000 tonnes de méthanol vert et 1,8 million de tonnes de méthanol bleu par an à partir de gaz naturel avec capture du carbone.

À propos de Transition Industries LLC

Transition Industries LLC, basée à Houston, au Texas, est un développeur de projets à l’échelle mondiale de méthanol et d’hydrogène à zéro émission nette de carbone en Amérique du Nord, visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir la durabilité environnementale et sociale. Pour plus d’informations sur Pacifico Mexinol ou Transition Industries, envoyez un e-mail à inquiries@transitionind.com.

À propos de Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company est un fabricant unique axé sur la technologie qui produit plus de 90 % de ses produits à l’aide de technologies exclusives. Engagée dans la création de nouvelles technologies et de nouvelles valeurs, MGC propose une large gamme de produits, allant des produits chimiques de base tels que le méthanol, le xylène et le peroxyde d’hydrogène, aux produits haute performance tels que les plastiques techniques, les matériaux pour circuits imprimés et les absorbeurs d’oxygène. MGC contribuera à la croissance et à l’harmonie de la société en créant une large gamme de valeurs grâce à la chimie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.