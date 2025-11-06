Transition Industries e Mitsubishi Gas Chemical assinam acordo para compra e venda de metanol de carbono ultrabaixo

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Transition Industries LLC, desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio em escala global com emissões líquidas zero de carbono, assinou um contrato de longo prazo de compra e venda de metanol com a Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) para a aquisição de metanol de carbono ultrabaixo.

Conforme o Acordo, que entrará em vigor após a Decisão Final de Investimento (FID) do Projeto, a Transition Industries fornecerá à MGC aproximadamente 1 milhão de toneladas por ano de metanol de carbono ultrabaixo proveniente do projeto Pacifico Mexinol, uma instalação de produção de metanol de 6.130 toneladas por dia próxima a Topolobampo, Sinaloa, México, prevista para iniciar operações em 2029. A Transition Industries está desenvolvendo a Pacifico Mexinol em parceria com a International Finance Corporation (IFC), integrante do World Bank Group.

Rommel Gallo, CEO da Transition Industries, comentou: "temos orgulho em anunciar a assinatura de um acordo de compra e venda de metanol de carbono ultrabaixo de longo prazo com a MGC, líder global reconhecida na fabricação e comercialização de produtos químicos. É uma honra colaborar com a MGC em nossa missão conjunta de combater as mudanças climáticas e fornecer metanol de carbono ultrabaixo para o mercado do Pacífico. Por meio de parcerias estratégicas com stakeholders e empresas inovadoras como a MGC, a Transition Industries está promovendo a adoção global de matérias-primas químicas de baixo carbono e liderando o avanço de práticas industriais sustentáveis".

Este Acordo representa o primeiro contrato de aquisição em larga escala e de longo prazo da MGC para metanol de carbono ultrabaixo, tornando a empresa uma parceira de offtake fundamental do projeto Pacifico Mexinol.

Masahiko Naito, diretor de divisão da C1 Chemicals Division da MGC, afirmou: "estamos muito satisfeitos em firmar este acordo de longo prazo com a Pacifico Mexinol, uma empresa com investimento da Transition Industries que compartilha nosso compromisso com a redução de carbono e a sustentabilidade. O projeto Pacifico Mexinol representa um marco importante na expansão do fornecimento global de metanol de carbono ultrabaixo. Por meio dessa colaboração, a MGC pretende promover ainda mais a descarbonização baseada em metanol e fortalecer nossa iniciativa "Carbopath™", que promove a circularidade de carbono em diversos setores. Garantindo um fornecimento estável de metanol de carbono ultrabaixo, contribuiremos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e apoiaremos a transição rumo a uma sociedade mais sustentável no Japão e na região Ásia-Pacífico".

Uma cerimônia de assinatura foi realizada em Tóquio, Japão, para celebrar o Acordo, contando com a presença de representantes da Embaixada dos Estados Unidos no Japão, da Embaixada do México no Japão, do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, do Ministério das Relações Exteriores do Japão e do Estado de Sinaloa. Outros stakeholders do projeto, incluindo IFC, Techint, Samsung E&A, MAIRE Group, SIAD Group, Macquarie Capital e Siemens Energy, também estiveram presentes.

Ao iniciar suas operações, a Pacifico Mexinol deve se tornar a maior instalação única de produtos químicos de carbono ultrabaixo do mundo, produzindo aproximadamente 350.000 toneladas de metanol verde e 1,8 milhão de toneladas de metanol azul por ano a partir de gás natural com captura de carbono.

Sobre a Transition Industries LLC

A Transition Industries LLC, com sede em Houston, Texas, desenvolve projetos de metanol e hidrogênio em escala global com emissões líquidas zero de carbono na América do Norte, buscando combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

Sobre a Mitsubishi Gas Company

A Mitsubishi Gas Chemical Company é uma fabricante única e orientada por tecnologia, produzindo mais de 90% de seus produtos usando tecnologias proprietárias. Comprometida em criar novas tecnologias e gerar valor, a MGC oferece uma ampla gama de produtos, desde químicos básicos como metanol, xileno e peróxido de hidrogênio, até produtos de alto desempenho, como plásticos de engenharia, materiais para placas de circuito impresso e absorvedores de oxigênio. A MGC contribui para o crescimento e a harmonia da sociedade ao gerar valor diversificado por meio da química.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.