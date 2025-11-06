-

Transition Industries e Mitsubishi Gas Chemical assinam acordo para compra e venda de metanol de carbono ultrabaixo

original Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Transition Industries LLC, desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio em escala global com emissões líquidas zero de carbono, assinou um contrato de longo prazo de compra e venda de metanol com a Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) para a aquisição de metanol de carbono ultrabaixo.

Conforme o Acordo, que entrará em vigor após a Decisão Final de Investimento (FID) do Projeto, a Transition Industries fornecerá à MGC aproximadamente 1 milhão de toneladas por ano de metanol de carbono ultrabaixo proveniente do projeto Pacifico Mexinol, uma instalação de produção de metanol de 6.130 toneladas por dia próxima a Topolobampo, Sinaloa, México, prevista para iniciar operações em 2029. A Transition Industries está desenvolvendo a Pacifico Mexinol em parceria com a International Finance Corporation (IFC), integrante do World Bank Group.

Rommel Gallo, CEO da Transition Industries, comentou: "temos orgulho em anunciar a assinatura de um acordo de compra e venda de metanol de carbono ultrabaixo de longo prazo com a MGC, líder global reconhecida na fabricação e comercialização de produtos químicos. É uma honra colaborar com a MGC em nossa missão conjunta de combater as mudanças climáticas e fornecer metanol de carbono ultrabaixo para o mercado do Pacífico. Por meio de parcerias estratégicas com stakeholders e empresas inovadoras como a MGC, a Transition Industries está promovendo a adoção global de matérias-primas químicas de baixo carbono e liderando o avanço de práticas industriais sustentáveis".

Este Acordo representa o primeiro contrato de aquisição em larga escala e de longo prazo da MGC para metanol de carbono ultrabaixo, tornando a empresa uma parceira de offtake fundamental do projeto Pacifico Mexinol.

Masahiko Naito, diretor de divisão da C1 Chemicals Division da MGC, afirmou: "estamos muito satisfeitos em firmar este acordo de longo prazo com a Pacifico Mexinol, uma empresa com investimento da Transition Industries que compartilha nosso compromisso com a redução de carbono e a sustentabilidade. O projeto Pacifico Mexinol representa um marco importante na expansão do fornecimento global de metanol de carbono ultrabaixo. Por meio dessa colaboração, a MGC pretende promover ainda mais a descarbonização baseada em metanol e fortalecer nossa iniciativa "Carbopath™", que promove a circularidade de carbono em diversos setores. Garantindo um fornecimento estável de metanol de carbono ultrabaixo, contribuiremos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e apoiaremos a transição rumo a uma sociedade mais sustentável no Japão e na região Ásia-Pacífico".

Uma cerimônia de assinatura foi realizada em Tóquio, Japão, para celebrar o Acordo, contando com a presença de representantes da Embaixada dos Estados Unidos no Japão, da Embaixada do México no Japão, do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, do Ministério das Relações Exteriores do Japão e do Estado de Sinaloa. Outros stakeholders do projeto, incluindo IFC, Techint, Samsung E&A, MAIRE Group, SIAD Group, Macquarie Capital e Siemens Energy, também estiveram presentes.

Ao iniciar suas operações, a Pacifico Mexinol deve se tornar a maior instalação única de produtos químicos de carbono ultrabaixo do mundo, produzindo aproximadamente 350.000 toneladas de metanol verde e 1,8 milhão de toneladas de metanol azul por ano a partir de gás natural com captura de carbono.

Sobre a Transition Industries LLC

A Transition Industries LLC, com sede em Houston, Texas, desenvolve projetos de metanol e hidrogênio em escala global com emissões líquidas zero de carbono na América do Norte, buscando combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

Sobre a Mitsubishi Gas Company

A Mitsubishi Gas Chemical Company é uma fabricante única e orientada por tecnologia, produzindo mais de 90% de seus produtos usando tecnologias proprietárias. Comprometida em criar novas tecnologias e gerar valor, a MGC oferece uma ampla gama de produtos, desde químicos básicos como metanol, xileno e peróxido de hidrogênio, até produtos de alto desempenho, como plásticos de engenharia, materiais para placas de circuito impresso e absorvedores de oxigênio. A MGC contribui para o crescimento e a harmonia da sociedade ao gerar valor diversificado por meio da química.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

