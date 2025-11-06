-

Transition Industries en Mitsubishi Gas Chemical ondertekenen een akkoord voor aankoop en verkoop van methanol met zeer lage koolstofuitstoot

original Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van methanol- en waterstofprojecten op wereldschaal met netto-nul koolstofuitstoot, ondertekende een langetermijnakkoord voor verkoop en aankoop van methanol met Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) voor de afname van methanol met zeer lage koolstofuitstoot.

In het kader van het akkoord, dat aanvangt met de FID (Final Investment Decision) van het project, zal Transition Industries aan MGC ongeveer 1 miljoen MT per jaar methanol met zeer lage koolstofuitstoot aanleveren vanuit haar Pacifico Mexinol-project, een faciliteit in de buurt van Topolobampo, Sinaloa, Mexico, met een productie van 6.130 MT methanol per dag en die naar verwacht in 2029 operationeel zal zijn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Industry:
Transition Industries LLC LogoTransition Industries LLC Logo

Transition Industries LLC

Details
Headquarters: Houston, TX
CEO: Rommel Gallo
Employees: 30
Organization: PRI
Release Versions
Contacts

Karin Nunan, Internationaal hoofd bedrijfsaangelegenheden,
knunan@transitionind.com

