Transition Industries en Mitsubishi Gas Chemical ondertekenen een akkoord voor aankoop en verkoop van methanol met zeer lage koolstofuitstoot

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van methanol- en waterstofprojecten op wereldschaal met netto-nul koolstofuitstoot, ondertekende een langetermijnakkoord voor verkoop en aankoop van methanol met Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) voor de afname van methanol met zeer lage koolstofuitstoot.

In het kader van het akkoord, dat aanvangt met de FID (Final Investment Decision) van het project, zal Transition Industries aan MGC ongeveer 1 miljoen MT per jaar methanol met zeer lage koolstofuitstoot aanleveren vanuit haar Pacifico Mexinol-project, een faciliteit in de buurt van Topolobampo, Sinaloa, Mexico, met een productie van 6.130 MT methanol per dag en die naar verwacht in 2029 operationeel zal zijn.

