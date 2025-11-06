IonQ et un consortium suisse lancent le premier réseau quantique dédié à l’échelle d’une ville à Genève

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), leader mondial dans le domaine quantique, en collaboration avec des partenaires suisses de renom, a déployé avec succès un réseau quantique à l’échelle de la ville de Genève, en Suisse. Ce consortium d’institutions universitaires, d’entreprises et d’organismes publics de renommée mondiale fera progresser la recherche, la collaboration et l’innovation dans le domaine de la cybersécurité et des communications quantiques. Cette nouvelle infrastructure, baptisée Geneva Quantum Network (GQN), est le premier réseau quantique dédié du pays à relier les principales institutions de la région.

« Notre participation au GQN aux côtés d’entreprises de renommée mondiale telles que Rolex et de leaders de la recherche comme le CERN souligne notre propriété intellectuelle et notre leadership pionnier dans le domaine de la cybersécurité et des communications quantiques », déclare Niccolo de Masi, président-directeur général d’IonQ. « IonQ tire parti de l’infrastructure de fibre optique existante pour relier ses partenaires dans toute la région genevoise. Notre partenariat avec les principales universités, les pouvoirs publics et les acteurs industriels de Genève permet de mettre en place des communications quantiques concrètes, d’accélérer la recherche et de développer l’écosystème d’IonQ dans de nombreux secteurs économiques. »

Cette initiative rassemble l’Université de Genève (UNIGE), le CERN, Rolex SA, la Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) et l’Office cantonal des systèmes d’information et de la technologie numérique (OCSIN). IonQ a utilisé des centaines de kilomètres d’infrastructures de fibre optique existantes pour relier ses partenaires dans toute la région genevoise.

Le GQN permettra la distribution de signaux horaires ultraprécis, essentiels pour les communications et la mesure fondamentale du temps, à l’aide des systèmes de synchronisation White Rabbit mis au point au CERN. Rolex fournit des signaux horaires ultraprécis générés par son horloge atomique optique au rubidium de dernière génération. La HEPIA installera un capteur de température distribué le long des fibres du réseau, dont la haute résolution spatiale est rendue possible grâce à des détecteurs de photons uniques.

L’architecture du réseau fonctionne sur les systèmes de distribution de clés quantiques (QKD) et de détection quantique d’IDQ, déployés sur le réseau dorsal à fibre optique OCSIN. Les premières expériences distribueront des photons intriqués entre l’UNIGE, le CERN et l’HEPIA, permettant ainsi d’explorer le transfert d’informations quantiques à distance.

En mettant en relation des acteurs du monde universitaire, gouvernemental et industriel, IonQ poursuit sa stratégie d’intégration de l’informatique quantique, des réseaux et de la détection afin de construire une infrastructure quantique évolutive à l’échelle mondiale. Le GQN s’appuie sur l’annonce récente d’IonQ de transformer l’Italie en un pôle quantique grâce à sa Q-Alliance avec le gouvernement italien, la désignation d’Oxford comme siège social d’IonQ pour la région EMEA et sa nomination en tant que principal partenaire quantique du Centre national d’excellence quantique de Corée.

