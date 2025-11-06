Transition Industries und Mitsubishi Gas Chemical unterzeichnen Kauf- und Liefervertrag über ultra-kohlenstoffarmes Methanol

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, ein Entwickler weltweiter Projekte für Methanol und Wasserstoff mit Netto-Null-CO2-Emissionen, hat mit der Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) einen langfristigen Kauf- und Liefervertrag über Methanol abgeschlossen, der die Abnahme von ultra-kohlenstoffarmem Methanol vorsieht.

Gemäß der Vereinbarung, die mit der endgültigen Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) des Projekts in Kraft tritt, wird Transition Industries MGC jährlich etwa 1 Million Tonnen ultra-kohlenstoffarmes Methanol aus seinem Pacifico Mexinol-Projekt liefern. Dabei handelt es sich um eine Methanolproduktionsanlage mit einer Kapazität von 6.130 Tonnen pro Tag in der Nähe von Topolobampo, Sinaloa, Mexiko, deren Inbetriebnahme im Jahr 2029 erwartet wird. Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der World Bank Group.

Rommel Gallo, CEO von Transition Industries, kommentierte: „Wir sind stolz, den Abschluss eines langfristigen Kauf- und Liefervertrags über ultra-kohlenstoffarmes Methanol mit MGC bekanntzugeben, einem anerkannten globalen Marktführer in der chemischen Herstellung und Vermarktung. Es ist uns eine Ehre, an der Seite von MGC den Klimawandel anzugehen und den Pazifikraum mit ultra-kohlenstoffarmem Methanol zu versorgen. Durch strategische Partnerschaften mit wichtigen Stakeholdern und innovativen Unternehmen wie MGC treibt Transition Industries die weltweite Einführung kohlenstoffarmer chemischer Rohstoffe voran und ist wegweisend bei der Förderung nachhaltiger Industriestandards.“

Diese Vereinbarung ist der erste groß angelegte und langfristige Beschaffungsvertrag von MGC für ultra-kohlenstoffarmes Methanol und macht MGC zu einem wichtigen Abnahmepartner für das Pacifico Mexinol-Projekt.

Masahiko Naito, Division Director der C1 Chemicals Division bei MGC, sagte: „Wir sind über das langfristige Abkommen mit Pacifico Mexinol hoch erfreut, einem Unternehmen, an dem Transition Industries beteiligt ist und das unser Engagement für die Förderung der Kohlenstoffreduzierung und Nachhaltigkeit teilt. Das Pacifico Mexinol-Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein im Zuge des Ausbaus der weltweiten Versorgung mit ultra-kohlenstoffarmem Methanol dar. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird MGC die Methanol-basierte Dekarbonisierung weiter vorantreiben und unsere ‚Carbopath™‘-Initiative stärken, die die Kohlenstoffkreislauffähigkeit über mehrere Industrien hinweg fördert. Indem wir eine stabile Versorgung mit ultra-kohlenstoffarmem Methanol gewährleisten, tragen wir zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie zu einer nachhaltigeren Gesellschaft in Japan und der gesamten Asien-Pazifik-Region bei.“

In Tokio, Japan, fand eine feierliche Unterzeichnung der Vereinbarung statt. Vertreten waren Delegationen der US- und der mexikanischen Botschaft in Japan sowie des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie, des japanischen Außenministeriums und des Bundesstaates Sinaloa. Auch Projektpartner wie IFC, Techint, Samsung E&A, MAIRE Group, SIAD Group, Macquarie Capital und Siemens Energy nahmen an der Zeremonie teil.

Wenn Pacifico Mexinol den Betrieb aufnimmt, wird es voraussichtlich die größte einzelne ultra-kohlenstoffarme Chemieanlage der Welt sein – mit einer Jahresproduktion von etwa 350.000 Tonnen grünem Methanol und 1,8 Millionen Tonnen blauem Methanol aus Erdgas mit Kohlendioxidabscheidung.

Über Transition Industries LLC

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler weltweiter Projekte für Methanol und Wasserstoff mit Netto-Null-CO2-Emissionen in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere Informationen zu Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail an inquiries@transitionind.com.

Über die Mitsubishi Gas Company

Die Mitsubishi Gas Chemical Company ist ein einzigartiger, technologieorientierter Hersteller, der mehr als 90 % seiner Produkte mit firmeneigenen Technologien herstellt. MGC hat sich der Entwicklung neuer Technologien und Werte verschrieben und verfügt über eine breite Produktpalette, die von Basischemikalien wie Methanol, Xylol und Wasserstoffperoxid bis hin zu Hochleistungsprodukten wie technischen Kunststoffen, Materialien für Leiterplatten und Sauerstoffabsorbern reicht. MGC wird durch die Schaffung einer breiten Palette von Werten durch Chemie zu gesellschaftlichem Wachstum und Harmonie beitragen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.