Transition Industries e Mitsubishi Gas Chemical sottoscrivono un accordo per la compravendita di metanolo a bassissimo contenuto di carbonio

original Masahiko Naito, Division Director of Mitsubishi Gas Chemical and Rommel Gallo, CEO of Transition Industries sign agreement in Tokyo, November 6, 2025

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, uno sviluppatore su scala mondiale di progetti a metanolo e idrogeno a emissioni nette di carbonio pari a zero, ha sottoscritto un accordo di compravendita a lungo termine di metanolo con Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) per l'acquisto di metanolo a bassissimo contenuto di carbonio.

Nell'ambito dell'accordo, che diventerà efficace subordinato alla decisione finale di investimento (FID) del progetto, Transition Industries fornirà a MGC circa 1 milione di MT all'anno di metanolo a bassissimo contenuto di carbonio dal suo progetto Pacifico Mexinol, un impianto di produzione di metanolo da 6.130 MT al giorno nei pressi di Topolobampo, Sinaloa, Messico, la cui entrata in funzione è prevista nel 2029.

