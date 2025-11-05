Nissan en Infobip bereiken een stijging in betrokkenheid met 200% via een WhatsApp-campagne aangestuurd door AI

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Nissan herdefinieert klantenbetrokkenheid via samenwerking met het wereldwijde cloudcommunicatieplatform Infobip om als pionier een Agentic AI-campagne, uniek in zijn soort, te lanceren. Nissan Kingdom of Saudi Arabia (KSA) maakte gebruik van de onlangs gelanceerde Conversational AI Gamification van Infobip, een toolset aangestuurd door AI die speelse, onderdompelende ervaringen in diverse messagingkanalen mogelijk maakt. De marketingcampagne benut de Vocalize-functie van Infobip, een voice game aangestuurd door AI waar gebruikers wedijverden om een gloednieuwe Nissan Magnite te winnen. De deelnemers gebruikten hun stem om een audiogolfvorm af te stemmen op het uiterlijk van een auto, rechtstreeks binnen WhatsApp.

