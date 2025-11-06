-

CWAN informa que ya hay más de 800 agentes de IA disponibles para implementaciones en 10 billones de dólares de activos de clientes

Instituciones globales implementan agentes de CWAN GenAI que pueden escalar hasta millones de tareas diarias de conciliación, informes y gestión de cartera

With CWAN GenAI, intelligence is built into every decision.

BOISE (Idaho), CHICAGO, NUEVA YORK, LONDRES Y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma de tecnología más completa para administración de inversiones, anunció hoy la implementación global de CWAN GenAI, una plataforma de IA generativa integrada de reciente lanzamiento que puede utilizarse para transformar la administración de inversiones, la gestión de riesgo, la generación de informes y las operaciones en más de 10 billones de dólares en activos institucionales.

Lo que diferencia a CWAN GenAI de las herramientas de IA experimentales que han inundado el mercado es su integración lista para la producción. A diferencia de copilotos o herramientas de chat agregadas a sistemas heredados, CWAN GenAI está completamente integrada e implementada en producción en la plataforma de front-end y back-end de CWAN, lo que permite que los clientes trabajen codo a codo con la IA como socios colaborativos en sus operaciones de inversiones.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa:
Claudia Cahill, responsable de comunicaciones y relaciones públicas | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
