CWAN annonce que plus de 800 agents IA sont désormais disponibles pour être déployés sur 10 billions de dollars d’actifs clients

BOISE, Idaho et CHICAGO et NEW YORK et LONDRES et HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), la plateforme technologique la plus complète pour la gestion des investissements, a annoncé aujourd’hui le déploiement mondial de CWAN GenAI, une nouvelle plateforme d’IA générative intégrée qui peut être déployée pour transformer la gestion des investissements, la gestion des risques, le reporting et les opérations sur plus de 10 billions de dollars d’actifs institutionnels.

Ce qui distingue CWAN GenAI des outils d’IA expérimentaux qui inondent le marché, c’est son intégration prête à l’emploi. Contrairement aux copilotes ou aux outils de chat superposés aux systèmes existants, CWAN GenAI est entièrement intégré et déployé en production sur la plateforme front-to-back de CWAN, permettant aux clients de travailler aux côtés de l’IA en tant que partenaires collaboratifs dans leurs opérations d’investissement. La plateforme prend actuellement en charge plus de 800 agents IA créés par les clients et les équipes internes de CWAN, ainsi que 20 agents hautement qualifiés dans des domaines spécifiques. Ces agents travaillent en tandem avec des professionnels de l’investissement, automatisant les tâches gourmandes en données et augmentant l’expertise humaine dans les domaines du rapprochement, du reporting, de l’analyse de portefeuille et de la communication avec les clients.

« Nous assistons à la plus grande transformation opérationnelle dans la gestion des investissements depuis le trading électronique », déclare Sandeep Sahai, directeur général de CWAN. « Alors que le secteur débat du potentiel de l’IA, nos clients utilisent déjà une intelligence autonome qui traite plus de données en une journée que les systèmes traditionnels en plusieurs mois. Il s’agit de repenser fondamentalement le fonctionnement des opérations d’investissement institutionnelles en temps réel. »

« Le secteur attendait une IA capable de gérer la complexité et l’ampleur des opérations institutionnelles », déclare Souvik Das, directeur technique chez CWAN. « Nous avons conçu des agents IA capables d’exécuter de manière autonome des millions de tâches chaque jour tout en conservant la précision et l’auditabilité requises par les institutions. Notre plateforme transforme l’efficacité opérationnelle, accélère la prise de décision et donne aux institutions la confiance nécessaire pour exploiter l’IA à l’échelle de l’entreprise dans leurs portefeuilles d’investissement. »

« L’architecture de flux de travail agentique de CWAN, basée sur AWS, démontre comment les plateformes d’investissement modernes peuvent évoluer tout en conservant des normes de sécurité et de conformité de niveau institutionnel », déclare Brian Cassin, responsable des marchés de capitaux chez AWS. « En permettant le traitement des données en temps réel, l’orchestration de modèles à faible latence et l’exécution de modèles cryptés à l’échelle institutionnelle, CWAN peut compresser ses cycles de données (de 30 jours à 24 heures), permettant ainsi à sa clientèle élargie d’identifier les problèmes et de prendre des décisions avec rapidité et confiance. »

Une IA qui transforme déjà le secteur

La preuve en est les indicateurs de performance issus de la base de clients de CWAN, où CWAN GenAI apporte des améliorations mesurables en termes de performances :

Réduction de 90 % des efforts de rapprochement manuel

Génération de rapports réglementaires et comptables 80 % plus rapide

Cycles de clôture financière 50 % plus rapides

Comment les professionnels de la finance utilisent CWAN GenAI

Les gestionnaires d’actifs utilisent CWAN GenAI pour automatiser l’analyse des écarts, le calcul des frais et l’attribution des performances, ce qui leur permet de clôturer leurs comptes plus rapidement et de fournir des rapports sans erreur et prêts à être audités aux régulateurs et aux clients le jour même où les problèmes surviennent, renforçant ainsi la confiance et réduisant le risque de retraitement.

utilisent CWAN GenAI pour automatiser l’analyse des écarts, le calcul des frais et l’attribution des performances, ce qui leur permet de clôturer leurs comptes plus rapidement et de fournir des rapports sans erreur et prêts à être audités aux régulateurs et aux clients le jour même où les problèmes surviennent, renforçant ainsi la confiance et réduisant le risque de retraitement. Les analystes de risques s’appuient sur CWAN GenAI pour analyser en permanence les risques de concentration et de contrepartie dans l’ensemble des portefeuilles, en effectuant quotidiennement des tests de résistance sur toutes les classes d’actifs et en signalant rapidement les menaces émergentes afin que les directeurs informatiques et les comités de gestion des risques puissent agir avant que les chocs du marché n’affectent les bilans.

s’appuient sur CWAN GenAI pour analyser en permanence les risques de concentration et de contrepartie dans l’ensemble des portefeuilles, en effectuant quotidiennement des tests de résistance sur toutes les classes d’actifs et en signalant rapidement les menaces émergentes afin que les directeurs informatiques et les comités de gestion des risques puissent agir avant que les chocs du marché n’affectent les bilans. Les équipes opérationnelles déploient CWAN GenAI pour le règlement autonome des transactions, la gestion de trésorerie en temps réel et le traitement des exceptions, ce qui permet de résoudre 90 % des problèmes opérationnels sans intervention humaine.

L’intelligence opérationnelle à l’œuvre

CWAN GenAI fonctionne comme une couche opérationnelle intégrée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de sa plateforme unifiée, couvrant la comptabilité, le trading, la conformité, la performance et le reporting, où ses agents IA sont prêts à agir avec précision et transparence. Une fois déployée par les clients, la plateforme CWAN peut :

Rapprocher les portefeuilles de manière autonome, en analysant quotidiennement des milliards de points de données.

Générer des rapports prêts à être audités à la demande via des requêtes en langage naturel.

Répondre instantanément à des questions complexes sur les portefeuilles à l’aide de données comptables et commerciales en temps réel.

Planifier des automatisations de flux de travail qui s’améliorent continuellement grâce au retour d’information et à l’apprentissage.

La base technologique qui permet d’obtenir ces résultats reflète un partenariat stratégique avec des leaders de l’infrastructure cloud tels qu’AWS, dont la plateforme robuste alimente CWAN GenAI avec un traitement des données en temps réel, une orchestration de modèles à faible latence et une exécution de modèles cryptés, garantissant à la fois performances et conformité à grande échelle.

« La combinaison de vitesse, de précision, d’évolutivité et de sécurité offerte par CWAN GenAI, soutenue par la puissance de calcul et les cadres de gouvernance d’AWS, permet aux institutions financières mondiales de bénéficier d’un avantage concurrentiel tout en répondant aux exigences réglementaires rigoureuses de leurs clients », ajoute Brian Cassin, responsable des marchés financiers chez AWS.

L’approche globale de CWAN répond aux défis croissants du secteur pour les investisseurs institutionnels, qui subissent la pression d’un volume de données en forte augmentation, d’une réglementation plus stricte et d’une charge opérationnelle incessante. Alors que la plupart des concurrents en sont encore à tester des projets pilotes, CWAN opère déjà à l’échelle mondiale, libérant des milliers d’heures par semaine, transformant les modèles commerciaux et permettant aux entreprises de passer d’opérations réactives à une intelligence en temps réel afin de pouvoir répondre instantanément aux mouvements du marché, aux défis réglementaires et aux besoins des clients.

À propos de CWAN

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) transforme la gestion des investissements avec la plateforme basée sur le cloud la plus complète du secteur pour les investisseurs institutionnels sur les marchés publics et privés mondiaux. Alors que les systèmes existants sont source de risques, d’inefficacité et de fragmentation des données, l’architecture mono-instance et multi-locataires de CWAN fournit des données en temps réel et des informations basées sur l’IA tout au long du cycle de vie de l’investissement. Cette plateforme élimine les cloisonnements d’informations en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité des investissements, la réconciliation, le reporting réglementaire, la performance, la conformité et l’analyse des risques au sein d’un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, CWAN prend en charge plus de 10 billions de dollars d’actifs dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cwan.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.