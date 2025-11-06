Hoffmann Green renforce sa présence dans le Sud-Ouest en signant un partenariat avec Etchart Construction, acteur majeur du bâtiment, génie civil, et ouvrages d’infrastructure

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Etchart Construction, entreprise familiale du Sud-Ouest, acteur reconnu du génie civil, du bâtiment et des ouvrages d’infrastructure.

Fondée en 1973, Etchart Construction est une entreprise familiale indépendante qui réunit 240 collaborateurs autour des métiers du bâtiment, des travaux publics et du génie civil. Forte de ses savoir-faire techniques et de sa connaissance du terrain, l’entreprise intervient sur une grande diversité de projets : ouvrages d’art, infrastructures fluviales et maritimes, sites industriels, unités de production d’énergie renouvelable ou encore réhabilitations à haute performance environnementale. Reconnue pour son expertise technique et la qualité de ses réalisations, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de 90 millions d’euros. Sa culture d’entreprise repose sur la proximité, la transmission, et l’innovation au service du développement durable des territoires.

Grâce à ce partenariat avec Hoffmann Green, Etchart Construction bénéficie désormais d’une solution innovante et décarbonée pour l’ensemble de ses projets, s’inscrivant pleinement dans une démarche de transition énergétique et de réduction de l’empreinte carbone de ses chantiers, tout en répondant aux plus hautes exigences normatives du secteur. Grâce à leur résistance mécanique élevée, leur durabilité et leur compatibilité avec des applications complexes, les ciments Hoffmann Green sont parfaitement adaptés aux réalisations exigeantes du génie civil menées par Etchart Construction.

Cette signature permet à Hoffmann Green d’élargir son maillage territorial dans le Sud-Ouest, en renforçant sa présence auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés de la région. La diversité des réalisations d’Etchart Construction – allant des infrastructures industrielles aux projets fluviaux – offre à Hoffmann Green une opportunité de renforcer sa stratégie de diversification sur de nouveaux segments à forte technicité, levier de sa dynamique commerciale.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat avec Etchart Construction constitue une étape importante dans notre stratégie de développement national et de diversification de nos activités, notamment dans le domaine du génie civil. Il illustre la capacité de nos ciments sans clinker à répondre aux exigences techniques des projets les plus complexes, tout en réduisant significativement leur empreinte carbone. »

Xabi Rioja, Directeur Général d’Etchart Construction, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green Cement fait pleinement écho à notre ADN. Nous nous tournons aujourd’hui résolument vers une construction plus responsable, en conciliant exigence technique et performance environnementale. Les ciments Hoffmann Green nous offrent une solution innovante et concrète pour réduire l’empreinte carbone de nos projets, sans compromis sur la qualité ni sur la durabilité. Ensemble, nous posons les bases d’une nouvelle manière de construire, plus sobre, plus locale et tournée vers l’avenir. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE ETCHART CONSTRUCTION

Créée en 1973, Etchart Construction est une entreprise familiale indépendante implantée dans le Sud-Ouest de la France. Elle intervient dans le bâtiment, les travaux publics et le génie civil, sur des projets tels que ouvrages d’art, infrastructures fluviales et maritimes, sites industriels, unités de production d’énergie renouvelable et réhabilitations à haute performance environnementale. L’entreprise emploie 240 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 90 millions d’euros.

Pour plus d’informations : https://www.etchart-construction.fr/