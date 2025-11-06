Transition Industries與Mitsubishi Gas Chemical簽訂超低碳甲醇買賣協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界一流淨零碳排放甲醇及氫氣專案開發商Transition Industries LLC與Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC)簽訂長期甲醇買賣協議，後者將承購超低碳甲醇。

該協議將在專案的最終投資決策(FID)確定後生效。根據協議，Transition Industries將從其Pacifico Mexinol專案每年向MGC供應約100萬公噸超低碳甲醇，該專案設施位於墨西哥錫那羅亞州的Topolobampo附近，每天可生產6130公噸甲醇，可望於2029年運行。Transition Industries正在與World Bank Group成員International Finance Corporation (IFC)合作開發Pacifico Mexinol專案。

Transition Industries執行長Rommel Gallo評論道：「我們驕傲地宣布與全球知名化工生產與行銷領導者MGC簽訂長期超低碳甲醇買賣協議。能與MGC攜手踐行共同使命——因應氣候變遷、向太平洋盆地市場供應超低碳甲醇，我們深感榮幸。透過與MGC等關鍵利害關係人和創新企業建立策略性合作，Transition Industries正推動全球對低碳化工原料的採用，並引領永續工業實務的發展。」

該協議是MGC第一份超低碳甲醇大規模長期採購合約，也使MGC成為Pacifico Mexinol專案的重要承購合作夥伴。

MGC C1化學品事業部部門總監Masahiko Naito表示：「我們很高興與Pacifico Mexinol達成這份長期協議。該公司由Transition Industries投資，與我們秉持相同的減碳和永續發展承諾。Pacifico Mexinol專案是擴大全球超低碳甲醇供應的重要里程碑。透過此次合作，MGC旨在進一步推動以甲醇為基礎的脫碳進程，強化我們的『碳路徑』(Carbopath™)計畫，該計畫致力於推動多個產業的碳循環。透過確保超低碳甲醇的穩定供應，我們將為減少溫室氣體排放、支援日本乃至更廣泛亞太地區向更永續的社會轉型貢獻力量。」

協議簽字儀式在日本東京舉行，美國駐日本大使館、墨西哥駐日本大使館、日本經濟產業省、日本外務省及錫那羅亞州的相關官員出席了儀式。IFC、Techint、Samsung E&A、MAIRE Group、SIAD Group、Macquarie Capital和Siemens Energy等其他專案利害關係方也參與了此次活動。

一旦開始營運，Pacifico Mexinol可望成為全世界最大的單一超低碳化學品設施——每年生產約35萬公噸綠色甲醇，從天然氣中生產180萬公噸藍色甲醇並進行碳捕集。

關於Transition Industries LLC

Transition Industries LLC總部位於德州休士頓，是北美世界一流淨零碳排放甲醇和氫氣專案的開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續發展。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com。

關於Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company是一家獨特的技術導向型製造商，其90%以上的產品皆使用專有技術生產。MGC致力於創造新技術和價值，擁有從甲醇、二甲苯、過氧化氫等基礎化學品到工程塑料、印刷線路板材料和去氧劑等高性能產品的範圍廣泛的產品。MGC將透過化學創造廣泛的價值，為社會發展與和諧貢獻力量。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。