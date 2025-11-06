4most en VB Risk Advisory gaan samenwerken om de groei van hun risicoadviesservices in Noord-Europa te versnellen

LONDEN & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--De specialist in analyse en risicoconsultancy 4most Europe Limited heeft de succesvolle overname aangekondigd van VB Risk Advisory B.V, een in Nederland gevestigd bedrijf dat risicoconsultancy aanbiedt. De toevoeging van VB Risk Advisory zal de groei van de bestaande activiteit van 4most in Nederland versnellen en verrijkt met een team van 24 econometristen die zeer bekwaam zijn in kwantitatief risico en financiële modellering, een gerespecteerd training- en ontwikkelingsprogramma en vertrouwde klantenrelaties.

“Sinds net iets meer dan een jaar hebben we in Nederland een team samengesteld, en in het licht van een snel evoluerend regelgevend landschap was het voor ons duidelijk dat het platform en de wereldwijde armslag van 4most hier waarde kon toevoegen aan de ruimere markt van financiële services,” aldus Rob McDowell, Chief Executive van 4most. "Door ons bij VB Risk Advisory te voegen, zullen we onze klanten gewaardeerde risico- en regelgevende expertise en gespecialiseerde kwantitatieve modelleervaardigheden kunnen bieden. Samen zullen we ruime kennis van beste praktijken in financiële instellingen aanbieden en kwantitatieve support verschaffen, ondersteund door een grondige kennis van risico, gegevens en analyse.”

“We hebben VB Risk Advisory uitgebouwd op een grondslag van vertrouwen, technische uitmuntendheid en een cultuur waar mensen op de eerste plaats komen, waardoor we een status van voorkeurleveranciers konden bereiken bij een aantal hoogaangeschreven klanten in Nederland die financiële diensten aanbieden,” verklaart Diederick Venekamp, stichtend vennoot van VB Risk Advisory. “Met 4most samenwerken is een voor de hand ligende volgende stap in onze evolutie, zodat we onze klanten verder met dezelfde toewijding van dienst kunnen zijn, terwijl we toegang krijgen tot ruimere schaalomvang, meer expertise, en grotere internationale armslag.”

“We zijn trots op de activiteiten die we hebben uitgebouwd en op de sterke relaties die we met onze klanten tot stand hebben gebracht,” getuigt Guillamo Bonapart, stichtend vennoot van VB Risk Advisory. “Met 4most samenwerken stelt ons in staat om onze impact te verruimen en onze mensen nieuwe kansen te bieden. We zijn enthousiast over wat we samen in dit volgende hoofdstuk kunnen verwezenlijken.”

Over 4most

4most is een gespecialiseerd consultancybedrijf ten dienste van klanten actief in financiële services, verzekeringen en het bankwezen, met focus op advies- en transformatieprojecten. Het bedrijf, dat door Phoenix Equity Partners wordt gesteund, benut grondige sectorexpertise en innovatieve benaderingen om meetbare resultaten voor klanten te bieden, waarbij technische uitmuntendheid gecombineerd wordt met marktinzicht om voor klanten groei, efficiëntie en strategische impact te bevorderen.

Over VB Risk Advisory

VB Risk Advisory is een gespecialiseerd consultancybedrijf gevestigd in Nederland dat zich toelegt op kwantitatief risico en financiële modellering. Het bedrijf verschaft advies en ontwikkelingsservices in domeinen zoals modelontwikkeling, validering, kalibratie, voorspellende analyses, beoordeling van gegevenskwaliteit en implementatie. VB Risk Advisory, dat bekend staat voor zijn technische striktheid, vertrouwde klantenrelaties en zeer onderlegd team, werkt nauw samen met toonaangevende financiële instellingen om praktische, kwantitatieve oplossingen voor complexe risicovraagstukken aan te reiken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.