-

Visa與Transcard合作打造貨運及物流產業專用先進嵌入式營運資金解決方案

這項新合作將擴大嵌入式金融在貨運產業的應用範圍，為Freightos®旗下WebCargo平台的使用者提升營運敏捷性

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa和Transcard今天宣布推出專為貨運及物流產業提升支付及營運資金解決方案而設計的下世代嵌入式金融平台。在這項合作計畫中，Visa和Transcard也將共同開發針對B2B領域的代理服務。

這次結盟將提供嵌入式信貸和營運資金解決方案給在Freightos (Nasdaq: CRGO) 旗下WebCargo平台上活動的貨運代理商和航空公司。Freightos是貨運業的一流數位預訂和支付平台。結合Visa在全球商業解決方案方面的專長與Transcard的領先支付編排技術之後，WebCargo的使用者現在可享有彈性信用條款、便利的引導流程和空運交易自動對帳服務。這項解決方案以Visa的虛擬卡技術為基礎，可解決貨運代理商與航空公司之間的現金流瓶頸，為所有參與者提升數位貨運預訂與支付體驗。

Visa和Transcard也在研究可應用於B2B領域的代理方案；與此同時，Visa Intelligent Commerce (VIC) 又致力開發商業標準與工具，以協助代理商覓得供應商並進行安全交易。Transcard的平台內建代理體驗，可做到自動化、主動提出見解並幫助客戶提升管理現金流的效率。開發這些功能的目的是執行動態支付編排、改善營運資金管理，並在智慧代理驅動的商業工作流程中提供務實可行的情報。

「Visa致力運用安全、可擴展的智慧商業解決方案打造未來支付辦法。」Visa Commercial Solutions全球主任Darren Parslow說，「與Transcard的合作關係說明我們推動產業前進的決心，並立意運用我們的技術與專長協助企業簡化營運工作，在這變化迅速的全球市場中自信成長。」

「這份合作關係可強化我們的嵌入式B2B支付方案以及營運資金解決方案，用代理人工智慧功能打造智慧支付編排。」Transcard執行長Greg Bloh說，「我們將和Visa一起提升Freightos的WebCargo平台數位貨運預訂和支付體驗，驅動跨產業的創新。」

「Freightos的使命是創造流暢無摩擦的全球交易。」Freightos執行長Zvi Schreiber說，「這表示不僅要協助進出口商和貨運代理商，使他們能夠在線上即時比較、預訂與管理貨運服務，還要用現代而無縫的辦法簡化這些服務的支付過程。我們希望未來的國際貿易就像在線上預訂機票或計程車一樣簡單，與Visa以及Transcard的合作讓我們朝著這個目標又跨進了一步。」

「這份合作關係說明Visa投資嵌入式金融與代理商業，有志成為商業支付領域創新的重要推手。」Visa Commercial Solutions全球策略合作關係主任Piyush Tiwari說，「說得更具體一些，我們與Transcard和Freightos的整合方案緊密串連航空公司和貨運代理商的需求，並提高營運資金效率，幫助企業達成實質業務成長。我們很榮幸，能夠支援Freightos的WebCargo平台，共同建構一個更智慧、更具韌性的貨運生態系統。」

這次合作證明各方有決心繼續推動貨運數位轉型，為航空公司、貨運代理商及其客戶創造更大的互通性、營運效率和財務靈活性。

關於 Visa Inc.

Visa (NYSE: V) 是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網路串聯世界，促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們相信經濟與每個人息息相關，能夠改善世界各地每個人的生活，並認為連通性是未來貨幣流動的基礎。若要瞭解更多資訊，請造訪：

關於Transcard

Transcard為銀行、金融科技公司和企業提供全面性支付編排解決方案。我們的人工智慧嵌入式支付解決方案實現了讓全球客戶和供應商之間的無縫交易、合作、資料共享的理想。Transcard的解決方案整合多通路功能、嵌入式工作流程、系統記錄整合、簡易對帳流程以及銀行級的安全保障，用以支援各種規模企業的B2B和B2C支付。您可以透過一體化的支付門戶，利用數位支付簡化財務營運、監控即時活動、降低詐欺風險並提升客戶和供應商體驗。更多相關資訊，請見：Transcard.com。

關於Freightos

Freightos® (Nasdaq: CRGO) 是一座獨立於供應商的全球一流貨運預訂平台。航空公司、海運承運商、數千家貨運代理商以及一萬多家進出口商在Freightos上互連，讓世界貿易更有效率、靈活、強韌。

Freightos平台致力於將價值數萬億美元的國際貨運產業數位化，旗下一系列軟體解決方案提供從定價、報價、預訂、貨運管理到支付等多種功能，服務全球各類規模的企業。其產品包括跨國進出口商使用的Freightos Enterprise、小型進出口商使用的Freightos Marketplace、貨運代理商使用的WebCargo和7LFreight by WebCargo、航空公司使用的WebCargo，以及數位報關行Clearit。

如須進一步資訊，請瀏覽：freightos.com/investors。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

David Thum
dthum@visa.com

Industry:

Visa

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

David Thum
dthum@visa.com

More News From Visa

Visa資料顯示，2026年冬奧會前夕，義大利旅遊熱度飆升

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 距離2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕僅剩不到100天，Visa顧問與分析部門(VCA)的最新資料顯示，在義大利冬奧會舉辦地區內，使用Visa進行的機票預訂和冬奧會門票購買量均出現大幅成長。 重要數據 2026年冬奧會前夕，相較去年冬季同期，義大利北部地方的國際航空旅客數量可望成長160%以上。其中，主要旅客來源地為美國、英國和加拿大。 在使用Visa卡購買的冬奧會門票中，美國Visa持卡人的消費占比最高(35%) 緊隨美國之後的是：德國（超過10%）、加拿大（近10%）、瑞士(5%)、英國(5%)和法國(5%)。 Visa持卡人單客平均消費最高的國家是：澳洲、加拿大、美國和荷蘭。 90%1的義大利民眾認為2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會主辦城市將從中受惠，包括公共空間、交通、基礎建設和旅遊業的長期改善。 95%2 的義大利北部中小企業預計此次冬奧會將帶來積極的經濟影響。 Visa全球贊助與體驗行銷資深副總裁Andrea Fairchild表示：「2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會的旅程已然開啟——這不僅關乎運動員，更關乎球迷...

Visa Live 與Benson Boone帶您翱翔火箭花園

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa將於今年11月隆重獻上又一齣難忘的藝文盛事《 Visa Live at the Rocket Garden 》音樂會，全球排行榜冠軍Benson Boone將在11月29日帶您體驗直上雲霄的爆炸性歡樂。 繼《Visa Live at le Louvre》音樂會獲得全球一致好評之後，這個系列演唱會的下一站選定全球知名景點——佛羅里達州梅里特島 (Merritt Island) 甘迺迪太空中心遊客參觀區內的「火箭花園」。這場音樂會由Benson Boone領銜演出，稍後並將宣布一位特別嘉賓，且將在TikTok上直播，邀請全球各地的樂迷走進這個平時只在白天開放的地點，享受一場星空下的音樂之夜。 「Visa Live體驗訴諸音樂界一項不變的真理：演出環境會對演出者和觀眾產生不容忽視的影響力。」Visa行銷長Frank Cooper III說，「我們深信《Visa Live at le Louvre》音樂會將忠實呈現太空旅行史和太空探險的未來，為Benson Boone開闢一座舞台，締造別出心裁的體驗。它證明我們全力重構樂...

Visa Direct利用穩定幣助力企業實現更快融資

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業跨境支付融資方式即將變得更快、更有智慧、更富彈性。在SIBOS 2025年會上，Visa宣布將透過Visa Direct啟動穩定幣預融資試點，為企業提供全球資金轉移新方式——釋放流動性，並實現財資運作的現代化，以助力數位優先經濟。 幾十年來，跨境資金轉移一直依賴緩慢、昂貴且會預先鎖定資金的系統。而Visa Direct將透過此次試點，測試穩定幣作為一種新的資金來源。其目標在於：減少阻礙，更快地獲取流動性，並讓金融機構在管理全球支付方面擁有更大的靈活性。 Visa商業與資金流動解決方案總裁Chris Newkirk表示：「跨境支付長期以來一直受困於過時的系統。Visa Direct的全新穩定幣整合為資金在全球範圍內的即時轉移奠定了基礎，讓企業在支付方式上擁有更多選擇。」 重要作用 釋放流動性：穩定幣預付資金功能使企業無需提前存放大額法幣餘額，在保持資金周轉的同時，仍能確保支付到位。 現代化的財務管理：機構可以在幾分鐘，而非幾天內完成資金轉移，使流動性管理更加動態和敏捷。 可預測性：穩定幣提供一致的結算層，降低本幣波動風...
Back to Newsroom