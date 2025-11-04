STV將部署Post-Quantum的安全通訊平台，達成策略性合作以提供下一代安全解決方案

布拉格和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球成長最快的國防創新企業之一STV Group a.s. (“STV”)已簽署多年期授權協議，將採用Post-Quantum具有突破性的量子安全通訊平台；同時雙方簽署策略性合作協議，以加快該平台在歐洲、北約及全球國防市場的部署。隨著量子運算可能使傳統加密技術失效，此舉將STV置於網路安全革命的尖端——為各國政府、國防力量及企業提供下一代防護能力，抵禦「先蒐集、後解密」(Harvest Now, Decrypt Later)攻擊。

STV將Post-Quantum經北約測試的模組化平台與自身世界一流的國防解決方案相融合，為安全通訊和數位信任設立了新的全球基準。兩家公司攜手提供最先進、具備未來適應性的系統，保護敏感性資料和關鍵任務操作——確保即便在量子時代，盟國通訊仍能保持不可破解。

此次合作代表雙方邁出決定性的一步：結合STV在國防創新領域的過往成果與Post-Quantum的開創性專業技術，以提供超越目前產業標準的通訊和資料保護系統。

STV執行長、雙法學博士Pavel Kudrhalt表示：「這不僅關乎取得技術——更是為未來建構一個無懈可擊、端對端的安全生態系統。我們的客戶要求全面的供應鏈保障，從製造、防篡改運輸到部署和監控均需涵蓋。隨著『先蒐集、後解密』攻擊威脅加劇，量子安全防護已不再是可選項。Post-Quantum的平台不僅在該領域居於領先地位，更讓STV得以率先重新定義國防解決方案中數位信任的標準。透過將其技術內建到我們的產品組合中，我們將為北約盟國、歐盟合作夥伴及各國客戶提供量子時代最強有力的保護——無論是守護指揮控制鏈、運行關鍵任務無人機，還是在戰場通訊中部署彈藥。」

Post-Quantum執行長Rikky Hasan補充說道：「STV在國防創新領域的願景和領導力使其成為理想的合作夥伴。我們攜手推出全新一代安全可靠的量子安全解決方案，既能保護全球最敏感的資料免受當下對手的攻擊，也能抵禦未來的量子威脅。我們在身分認證、傳輸和加密方面的模組化方法已在北約環境中得到驗證，能以最快、最靈活的方式整合到STV的全球產品組合中。對兩家公司而言，這都是值得驕傲的時刻，更是全球網路安全領域的里程碑。」

此次技術採用與聯盟代表新時代的開啟：量子防護平台不再是可選項，而是不可或缺。STV和Post-Quantum懷揣守護未來的共同使命，正引領產業邁向一個即便面臨量子運算的顛覆性力量，關鍵通訊仍能保持堅不可摧的世界。

關於STV

STV Group a.s.是歐洲成長最快的國防創新企業之一，為全球各國政府、北約盟國及商業合作夥伴提供先進的安全和國防解決方案。公司總部位於捷克共和國，將尖端工程技術與對未來安全領域的大膽願景相結合。

憑藉百年工業傳統，STV Group已成為捷克共和國首屈一指的彈藥、巡飛系統、裝甲車輛平台及整合式生命週期服務生產商。該集團還是歐洲多餘彈藥生態化處理與非軍事化領域的領導者，充分彰顯其對安全和永續發展的承諾。憑藉經北約測試的技術和全球合作夥伴網路，STV Group值得信賴，能提供具備韌性和未來適應性的能力，在新興威脅層出不窮的時代保障各國安全。

關於Post-Quantum

Post-Quantum透過升級全球加密技術，引領產業邁入量子時代。其量子安全平台借助身分認證、傳輸和加密領域的模組化軟體，為企業提供全方位的數位安全保護——該平台的設計具備相互操作性、加密靈活性，且能順暢向後相容。

Post-Quantum已獲得北約、關鍵國家基礎設施供應商及大型金融機構的信任，在保護關鍵任務資料方面擁有卓越的業績記錄。該公司是NTS-KEM（目前在美國國家標準與技術研究院(NIST)競賽中名為Classic McEliece）的發明者，也是網際網路工程任務組(IETF)混合後量子VPN標準的制定者，該標準現已成為全球安全連接的基準。憑藉開創性技術，Post-Quantum確保全球在因應量子威脅時始終領先一步。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。