Sparkle Clean Tech et Aquadei forment une alliance mondiale pour moderniser le traitement des eaux dans le secteur pétrolier et gazier grâce à une technologie de nanobulles de nouvelle génération

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Sparkle Clean Tech (SCT) (titulaire exclusif de la licence mondiale pour la propriété intellectuelle de Siemens Energy dans le domaine du traitement de l'eau pour l'industrie pétrolière et gazière) et Aquadei, LLC ont formé une alliance stratégique afin de déployer les technologies exclusives d'Aquadei en matière de nanobulles et de cavitation hydrodynamique dans les opérations pétrolières et gazières à l'échelle mondiale. Ce partenariat entend promouvoir des méthodes avancées de traitement de l'eau, offrant des avantages opérationnels, économiques et environnementaux mesurables à l'ensemble du secteur.

Technologie des nanobulles dans le secteur pétrolier et gazier : avantages en termes de performances

Les nanobulles (particules de gaz inférieures à 200 nanomètres) possèdent des propriétés physiques de surface et interfaciales extraordinaires qui améliorent l'interaction entre l'huile et les solides dans l'eau. Associées aux technologies de séparation de SCT, ces bulles ultrafines permettent une séparation plus efficace, une consommation réduite de produits chimiques et une meilleure stabilité du processus.

Contrairement aux systèmes de flottation traditionnels qui reposent uniquement sur la flottabilité, l’approche de SCT et Aquadei s’appuie sur une flottation hybride nanobulles + flottation par microbulles – une conception qui a démontré sa capacité à améliorer l’adhésion entre les bulles et les gouttelettes d’huile. En amorçant le procédé grâce à un prétraitement par cavitation hydrodynamique installé en ligne avant une unité de flottation, cet appareil compact utilise des différentiels de pression contrôlés pour générer des microjets et des ondes de choc localisés qui perturbent les émulsions tenaces et génèrent naturellement des nanobulles stables. Ce procédé « conditionne » physiquement l’eau produite – en augmentant la taille des fines gouttelettes d’huile et en facilitant leur captation par flottation. Les nanobulles modifient la surface des gouttelettes, favorisent la coalescence et servent de ponts vers les microbulles plus grandes qui assurent la remontée. Résultat : un processus de séparation plus rapide, plus propre et plus écoénergétique.

Impact opérationnel et environnemental

Les déploiements conjoints devraient permettre d'améliorer considérablement les performances en matière de gestion de l'eau dans les champs pétrolifères :

Amélioration des taux de récupération du pétrole pouvant atteindre 40 % (récupération assistée du pétrole, EOR)

Réduction de 30 % des coûts de traitement chimique (traitement des eaux produites)

Allongement de la durée de vie des pipelines grâce à la suppression des biofilms et du tartre

Distribution très efficace des gaz (O2, O3, CO2), minimisant les déchets et la consommation d'énergie

Eau plus propre, moindre dépendance aux produits chimiques et efficacité opérationnelle accrue pour des flux de travail durables et à faible impact dans les champs pétrolifères

Aperçu du partenariat stratégique

En combinant la portée mondiale de SCT et le portefeuille sous licence Siemens avec les technologies innovantes de nanobulles et d'ultrafines d'Aquadei, l'alliance entend réduire considérablement les coûts opérationnels, l'utilisation de produits chimiques et l'impact environnemental. Les projets communs commenceront à être déployés en Amérique du Nord et au Moyen-Orient au début de l'année 2026.

À propos d’Aquadei, LLC

Aquadei est une entreprise innovante dans le domaine de l'eau, spécialisée dans les technologies des nanobulles et des bulles ultrafines pour le bien-être, l'efficacité industrielle de l'eau et la régénération environnementale. Grâce à l'acquisition de GAIA Water, Aquadei propose des solutions durables qui combinent la science des particules quantiques et des applications concrètes.

Site web : https://aquadei.net/, https://gaiawater.com/

À propos de SCT Technologies

Sparkle Clean Tech (SCT) fournit des systèmes de traitement de l'eau de nouvelle génération pour l'industrie pétrolière et gazière. Ces systèmes s'appuient sur la propriété intellectuelle sous licence de Siemens Energy et sur des innovations exclusives. SCT aide ses clients à répondre à des besoins opérationnels, réglementaires et de durabilité grâce à des technologies qui favorisent le recyclage de l'eau, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions.

Site web : www.sctwater.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.