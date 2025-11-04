Espagne : TotalEnergies fournira de l’électricité renouvelable aux datacenters de Data4 pendant 10 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Data4, champion européen des data centers, ont signé un contrat pour la fourniture d’électricité renouvelable avec un profil de consommation constant (Clean Firm Power) aux sites de Data4 en Espagne.

Ce contrat débutera en janvier 2026 pour 10 ans et représentera un volume total de 610 GWh. TotalEnergies alimentera les installations de Data4 avec de l’électricité renouvelable produite par des parcs éoliens et solaires espagnols d’une capacité équivalente à 30 MW et entrant prochainement en production.

Grace à ce contrat, TotalEnergies renforce ainsi sa position de partenaire privilégié des grands industriels à l'échelle internationale pour accompagner la décarbonation de leur consommation d’énergie.

Leader européen dans les data centers, Data4 est aujourd’hui implanté dans 6 pays et a annoncé son intention d’investir près de 2 milliards d’euros d’ici 2030 pour développer ses campus en Espagne. Ce contrat avec TotalEnergies illustre la volonté de Data4 d’intégrer pleinement les énergies renouvelables sur l’ensemble de ses sites..

« Nous nous réjouissons de ce contrat avec Data4 qui illustre notre capacité, à proposer des solutions de fourniture d’électricité compétitives et adaptées aux grands groupes industriels », a déclaré Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies. « Nos solutions "Clean Firm Power" sont spécialement conçues pour répondre aux exigences de nos clients en matière de coût, de profil de consommation et d'engagement environnemental. Ces solutions s’appuient sur notre portefeuille de production intégrée combinant à la fois actifs renouvelables et actifs flexibles, et contribuent à l’atteinte de notre objectif de 12% de rentabilité dans le domaine de l’électricité ».

« Cet accord confirme l’engagement de Data4 en faveur des énergies renouvelables, ce qui est d’autant plus stratégique à l’heure où la course à l’IA est lancée. Nous anticipons un triplement de la capacité énergétique nécessaire pour l’ensemble des datacenters en Espagne d’ici 2030. En nous associant avec TotalEnergies, nous assurons à nos clients un approvisionnement en électricité décarbonée compétitif, stable et sur le long-terme, dans des infrastructures conçues comme des modèles de durabilité et d’innovation, rappelle François Sterin, Chief Operating Officer chez Data4. Ce type de contrat permet à Data4 de non seulement répondre à la demande croissante mais aussi de positionner Madrid comme l’un des hubs numériques les plus attractifs en Europe. »

Des solutions sur mesure adaptées aux clients de TotalEnergies partout dans le monde

Ce contrat de vente d’électricité à Data4 vient s’ajouter aux contrats déjà signés par TotalEnergies avec STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol, et illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.

***

À propos de Data4

Data4 est un opérateur et investisseur européen majeur sur le marché des centres de données. Le Groupe finance, conçoit, construit et exploite ses propres data centers au sein de campus ultra-connectés, résilients et durables. Ce modèle de campus, dont Data4 est pionnier, permet d’accompagner la croissance digitale de ses clients grâce à des solutions d’hébergement évolutives et sécurisées, allant du simple rack à un bâtiment dédié.

Engagé dans une démarche volontariste de développement durable, Data4 a lancé le programme Data4Good, structuré autour de quatre piliers : Environnement, Humain, Territoires et Gouvernance.

Le Groupe exploite certains des plus grands campus de data centers en Europe, avec des réserves foncières et électriques uniques sur le marché. Présent en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Allemagne et en Grèce, Data4 héberge des acteurs mondiaux du cloud, des opérateurs télécoms, ainsi que des entreprises technologiques innovantes et des multinationales.

Pour plus d’informations : www.data4group.com

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24.

A fin juin 2025, TotalEnergies dispose de plus de 30 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).