STV implementeert beveiligd communicatieplatform van Post-Quantum en gaat strategische samenwerking aan om beveiliging van de volgende generatie te leveren

PRAAG & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s. ('STV'), een van 's werelds snelstgroeiende defensie-innovatoren, heeft een meerjarige licentieovereenkomst getekend voor het gebruik van het baanbrekende kwantumveilige communicatieplatform van Post-Quantum en een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend om de implementatie in Europa, de NAVO en de wereldwijde defensiemarkt te versnellen. Nu quantumcomputing traditionele encryptie dreigt te verouderen, positioneert deze stap STV in de voorhoede van de cyberbeveiligingsrevolutie - waardoor overheden, defensiemachten en bedrijven worden uitgerust met veerkracht van de volgende generatie tegen 'Nu oogsten, later ontcijferen'-aanvallen.

Door het door de NAVO geteste modulaire platform van Post-Quantum te combineren met zijn eigen defensie-oplossingen van wereldklasse, stelt STV een nieuwe wereldwijde norm voor veilige communicatie en digitaal vertrouwen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.