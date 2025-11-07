-

Sparkle Clean Tech e Aquadei lanciano una collaborazione globale per trasformare il trattamento del petrolio e del gas con la tecnologia delle nano bollicine di nuova generazione

original

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Sparkle Clean Tech (SCT) (licenziatario esclusivo globale della proprietà intellettuale del trattamento idrico nel settore petrolifero e del gas di Siemens Energy) e Aquadei, LLC hanno formato un'alleanza strategica per applicare le tecnologie delle nano bollicine e della cavitazione idrodinamica proprietarie di Aquadei alle attività del settore petrolifero e del gas a livello globale. Questo sodalizio promuoverà metodi di trattamento idrico all'avanguardia, offrendo vantaggi operativi, economici e ambientali misurabili in tutta l'industria.

La tecnologia delle nano bollicine nel settore petrolifero e del gas: i vantaggi delle prestazioni

Le nano bollicine (particelle gassose di dimensioni inferiori ai 200 nanometri) sono caratterizzate da straordinarie proprietà fisiche superficiali e interfacciali che migliorano le modalità interattive del petrolio e dei solidi nell'acqua.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media:

Aquadei, LLC
Dr. Mayur M. Dev
info@aquadei.net
480.694.4709

Sparkle Clean Tech
Priyadarshini Mazumdar
Manager, Comunicazioni aziendali
priyadarshini@sctwater.com
+91 9987372132

Industry:
Sparkle Clean Tech (SCT) LogoSparkle Clean Tech (SCT) Logo

Sparkle Clean Tech (SCT)

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatti per i media:

Aquadei, LLC
Dr. Mayur M. Dev
info@aquadei.net
480.694.4709

Sparkle Clean Tech
Priyadarshini Mazumdar
Manager, Comunicazioni aziendali
priyadarshini@sctwater.com
+91 9987372132

More News From Sparkle Clean Tech (SCT)

Riassunto: Sparkle Clean Tech ottiene la licenza per le tecnologie di depurazione dell'acqua nel settore del petrolio e del gas da Siemens Energy, Inc.

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Sparkle Clean Tech, un fornitore globale di tecnologie dei processi e soluzioni energetiche a valore aggiunto per clienti del settore upstream del petrolio e del gas, è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Siemens Energy per la licenza di Proprietà intellettuale dal portafoglio tecnologico di soluzioni idriche relative al proprio settore upstream del petrolio e del gas. La licenza comprende tecnologie di depurazione primaria, secondaria e terziaria di...
Back to Newsroom