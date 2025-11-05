ID5がTrueDataを買収、両社の強みを融合し、デジタル広告向けの最も包括的なアイデンティティ・ソリューションを構築

ロンドン＆ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル広告向け市場をリードするIDプロバイダーのID5は、米国を拠点とするトップクラスのIDグラフ企業TrueDataの買収を発表しました。この取引はID5の成長戦略における大きな一歩であり、米国における当社のプレゼンスを大幅に強化し、世界中のパートナーに提供できる価値を拡大するものです。

代替ID分野の世界的リーダーとして認知されているID5は、その顧客と収益の大部分を占める米国で強固な足場を築いています。当社は、TrueDataのグラフを導入することで米国での事業を拡大し、新たなデータセットと専門知識を活用してAdaptive Identityテクノロジーを強化します。TrueDataのグラフと専門知識を、GDPRに準拠したID5のグラフおよびスケールされた代替IDと組み合わせることで、オフラインデータと最大のオンラインリーチを結び付けてチャネル全体での認識、アクティベーション、計測を強化するという、市場における独自の提案が生まれます。

「ID5は既に、大手ユニバーサルIDベンダーとして広く認知されています。TrueDataが持つ専門知識を取り入れることで、当社の能力と顧客やパートナーに提供できるサービスの範囲が拡大します」と、ID5の共同創設者兼CEOのマシュー・ロッシュは述べ、次のように続けます。「今回の買収により、当社のプレゼンスと米国市場へのサービス提供能力が強化され、業界が必要とする『プライバシーを第一とするアイデンティティのグローバル・パートナー』としての当社の地位が確立されます」

多くの企業では既に、ID5とTrueDataの製品をそれぞれ個別に使用しています。今回の合併により、両社の製品は1つの統合ソリューションとなり、複雑さが解消され、共通の顧客により大きな価値がもたらされます。補完的なテクノロジーとフットプリントを組み合わせることで、ID5は業界で最も包括的なアイデンティティ・ソリューションを市場に提供します。

今回の買収の一環として、TrueDataのCEOであるスコット・コーナイン氏と社長兼COOのジョン・ダーキー氏が、それぞれ戦略アドバイザーと最高収益責任者としてID5の経営陣に加わります。

TrueDataのCEOであるスコット・コーナイン氏は次のように述べています。「両社は同じ目的を共有し、中立性と協働という同じ価値観に基づいて事業を展開しています。今回、これらの強みが真に融合し、補完的な製品、チーム、そして文化が一つになることで、エコシステムにとってより包括的なアイデンティティ・パートナーが誕生します」

S4S Venturesの共同創設者兼マネージング・パートナーで、ID5の取締役でもあるSanja Partaloは次のように述べています。「ID5は、デジタル広告におけるアイデンティティの再定義を常にリードしてきました。今回の買収によって、ID5はそのミッションを加速させ、グローバル展開を拡大し、エコシステムにおける最適なアイデンティティ・パートナーとしての地位を強化します。業界にとって意義ある進歩を継続的に推進するチームを支援できることを誇りに思います」

Aligned Partnersの共同創設者兼マネージングパートナーで、TrueDataの取締役でもあるJodi Sherman Jahic氏は次のように述べています。「これまで私は、TrueDataの製品が広告エコシステム全体でクライアントの成果を促進する上でどれほど強力であるかを目の当たりにしてきました。ID5との提携により、独自のソリューションが実現し、両社のクライアント、パートナー、そして従業員の成長を加速させるグローバルなアイデンティティリーダーが誕生します」

買収後、合併後の両社はID5のブランド名で事業を展開し、ID5が確立したプライバシー原則とガバナンス・フレームワークに従います。北米、ヨーロッパ、アジアをカバーする約80名の従業員からなる統合チームにより、ID5のグローバルなクライアントサービス能力が強化され、地域の専門知識、より迅速なサポート、より大きな影響力が実現します。

（注記：Progress Partnersは、本取引においてTrueDataの専属財務顧問を務めました。）

ID5について

ID5はデジタル広告向けのアイデンティティを再定義し、プライバシーとアドレサビリティが同期して機能するソリューションを構築しています。Adaptive Identityテクノロジーは学習と調整を行い、メディアプロパティ、デバイス、チャネル全体でシームレスな認識を実現します。これにより、メディア所有者は持続可能な収益を獲得でき、広告主は計測可能な結果を提供できるようになり、プラットフォームはデータと在庫の価値を最大化できるようになります。ID5は2017年に業界の専門家らによって設立され、デジタル広告エコシステムを接続、進化、強化することで、アイデンティティの未来を推進しています。

TrueDataについて

TrueDataは独立したID解決のリーダーであり、大規模なCookieなしのアドレサビリティに重点を置くクライアントにデータ強化およびID解決ソリューションを提供しています。TrueDataのIDグラフは、人々と世帯をデジタルデバイスに紐づけます。TrueDataは、世界最大規模のエンタープライズデータ企業の信頼できるパートナーとして、クライアントがアドレサビリティ目標を達成できるよう支援するプライバシー中心のソリューションを構築し続けています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。