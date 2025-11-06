The Earthshot Prize e 500 Global anunciam parceria estratégica para promover a inovação climática em mercados emergentes

RIO DE JANEIRO, Brasil--(BUSINESS WIRE)--500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo, e The Earthshot Prize, o prêmio ambiental mais prestigiado e impactante do mundo, anunciam hoje uma nova parceria estratégica para acelerar a inovação climática nos mercados emergentes, já que o financiamento climático é mais relevante do que nunca.

A 500 Global pretende desenvolver e implementar uma estratégia de investimento destinada a reduzir o risco dos investimentos em fase inicial, desbloqueando capital privado para um conjunto de soluções climáticas de alto impacto prontas para crescer, com meta para o primeiro semestre de 2026. Juntamente com seu próprio pipeline, a 500 Global aproveitará o portfólio de soluções climáticas do The Earthshot Prize, extraído de cinco anos de indicações ao prêmio – 40% das quais estão baseadas no Sul Global – para criar novas oportunidades de ampliar inovações.

Os mercados emergentes enfrentam 75% do risco climático global, mas recebem apenas 15% do capital para enfrentar os desafios climáticos. Por meio de sua parceria, a 500 Global e The Earthshot Prize pretendem corrigir esse desequilíbrio e acelerar o crescimento inclusivo, apoiando iniciativas comunitárias voltadas para o futuro que o financiamento tradicional muitas vezes ignora.

Com foco temático na interseção entre impacto climático e viabilidade comercial, eles priorizarão o apoio a:

Agtech – sistemas digitais de entrada e distribuição, armazenamento e logística pós-colheita, análise de solo/carbono, ag-fintech para acesso e risco, inovação em sementes. Clean Tech – plataformas de energia distribuída e fora da rede, infraestrutura de veículos elétricos e micromobilidade, tecnologia de cozinha limpa e processos industriais, resposta à demanda e ferramentas de eficiência energética. Nature Tech – resiliência dos oceanos e da costa, tecnologia de restauração de florestas, terras e águas, plataformas MRV (medição, relatório e verificação), mercados de biodiversidade e facilitadores de projetos de carbono, modelos de uso regenerativo da terra.

A 500 Global investiu em mais de 140 empresas dedicadas à inovação sustentável em 27 países, incluindo México, Egito, Índia e Indonésia, além da finalista do The Earthshot Prize 2024, MYCL. A MYCL utilizou o financiamento para estabelecer um centro de matérias-primas na Indonésia, com o objetivo de capacitar pequenos agricultores e transformar resíduos agrícolas em produtos de valor agregado a serem escalados em todo o país.

Aproveitando esse impulso, a 500 Global e The Earthshot Prize trabalharão juntos para direcionar capital de risco a inovadores, ajudando-os a superar barreiras de escala. A estratégia de financiamento híbrido atrairá apoio de Instituições de Financiamento ao Desenvolvimento, fundações, filantropias e investidores privados.

Paralelamente – como parte de uma estratégia global de hubs que levou a 500 Global a estabelecer centros de inovação em mercados emergentes – o próximo destino da 500 Global será o Rio de Janeiro, para aprofundar sua presença na América Latina e criar uma nova onda de inovação climática.

O Dr. Alaa Murabit, sócio-gerente de Crescimento Sustentável da 500 Global, disse: “Por muito tempo, as comunidades do Sul Global carregaram o maior fardo climático, recebendo o menor capital, treinamento e apoio climático. Nossa parceria visa mudar essa dinâmica – amplificando a liderança local, apoiando soluções impulsionadas pela comunidade e garantindo que os empreendedores mais próximos do desafio estejam igualmente próximos da oportunidade.

Com a profunda experiência da 500 Global em mercados emergentes e a plataforma global do The Earthshot Prize, estamos conectando inspiração e investimento, passando da promessa à prática e agindo na necessidade coletiva de redefinir e alinhar o ecossistema climático para acelerar soluções que beneficiem tanto as pessoas quanto o planeta.”

Jason Knauf, CEO do The Earthshot Prize, comentou: “O acesso a capital, capacitação e apoio continua sendo um dos maiores desafios enfrentados por nossos finalistas e projetos do portfólio ao tentar expandir seu impacto, tanto operacionalmente quanto em novas regiões. É por isso que a 500 Global, The Earthshot Prize e seus parceiros estão unindo forças para criar uma plataforma robusta voltada à inovação climática, à formação e ao investimento, remodelando o fluxo do capital climático e acelerando soluções que protegem as pessoas e o planeta, ao mesmo tempo que geram impacto econômico real.

A comunidade The Earthshot Prize representa uma rede sem precedentes de organizações, empresas, filantropos e líderes atuando de forma colaborativa. Em 2025 — o ponto de meio caminho da Década do Earthshot — estamos entusiasmados em ver esse apoio ser direcionado justamente para onde a crise climática é mais aguda e onde a lacuna de inovação ainda é mais ampla.”

Estratégias inovadoras de investimento e apoio têm um papel crucial a desempenhar no combate à crise climática, e o grupo de finalistas do The Earthshot Prize 2025, selecionados entre quase 2.500 indicados, inclui:

Re.green (categoria Proteger e Restaurar a Natureza): a maior plataforma de restauração florestal do Brasil voltada para a Mata Atlântica — lar de 150 milhões de pessoas — que está na vanguarda do uso de tecnologias e soluções financeiras inovadoras para transformar áreas degradadas em ecossistemas vibrantes, criando sumidouros de carbono, restaurando a biodiversidade e gerando meios de subsistência sustentáveis.

a maior plataforma de restauração florestal do Brasil voltada para a Mata Atlântica — lar de 150 milhões de pessoas — que está na vanguarda do uso de tecnologias e soluções financeiras inovadoras para transformar áreas degradadas em ecossistemas vibrantes, criando sumidouros de carbono, restaurando a biodiversidade e gerando meios de subsistência sustentáveis. ATRenew (categoria Construir um Mundo sem Desperdício): a principal plataforma de economia circular da China, que dá nova vida a milhões de dispositivos eletrônicos todos os anos, ampliando a reutilização, reduzindo o lixo eletrônico e criando um modelo para cidades de lixo zero.

a principal plataforma de economia circular da China, que dá nova vida a milhões de dispositivos eletrônicos todos os anos, ampliando a reutilização, reduzindo o lixo eletrônico e criando um modelo para cidades de lixo zero. Matter. (categoria Reviver Nossos Oceanos): empresa britânica cujos filtros simples capturam microplásticos de máquinas de lavar e fábricas têxteis antes que cheguem aos oceanos — ajudando a reverter a poluição invisível por meio de tecnologia de filtragem de ponta.

Para saber mais sobre os finalistas do The Earthshot Prize deste ano, visite o site. Para saber mais sobre a prática de Crescimento Sustentável da 500 Global, visite o site.

Sobre o The Earthshot Prize:

Para saber mais sobre o The Earthshot Prize, visite: www.earthshotprize.org.

Siga o The Earthshot Prize no Instagram, X, LinkedIn, Facebook, YouTube e TikTok

Fundado por Sua Alteza Real o Príncipe William e incubado na Fundação Real por um ano antes de se tornar uma organização independente em 2020, o The Earthshot Prize é considerado o prêmio ambiental mais prestigiado e transformador do mundo, criado para identificar, apoiar e celebrar líderes que impulsionam a inovação em prol do meio ambiente. Inspirado pelo programa Moonshot do Presidente John F. Kennedy — que mobilizou milhões de pessoas em torno da meta de chegar à Lua — o Earthshot Prize busca promover uma década de ações concretas em defesa do planeta. Seus cinco desafios são: Proteger e Restaurar a Natureza; Limpar o Ar; Revitalizar os Oceanos; Construir um Mundo sem Desperdício; e Combater as Mudanças Climáticas.

O Earthshot Prize busca transformar o pessimismo atual em torno das questões ambientais em otimismo, defendendo lideranças inspiradoras e ajudando a ampliar soluções inovadoras e incríveis. O projeto selecionará 50 vencedores ao longo de 10 anos — visionários com o poder de transformar o planeta.

Mais do que um prêmio, o The Earthshot Prize trabalha em parceria com uma Aliança Global de Parceiros para apoiar a ampliação das soluções descobertas e selecionadas a cada ano. Os Parceiros Fundadores da Aliança Global são um grupo de organizações globais líderes e filantropos, que atuam como parceiros estratégicos de financiamento do Prêmio, incluindo Aga Khan Development Network, Allen Family Philanthropies, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Breakthrough Energy Foundation, Builders Vision, Coleman Family Ventures, DP World, Elaine and Eduardo Saverin Foundation, Eleven Eleven Foundation, Giving Grousbeck Fazzalari, Holch Povlsen Foundation, Law Family Charitable Foundation, Mastercard Center for Inclusive Growth, Rob Walton Foundation, Sandy and Paul Edgerley, Standard Chartered Bank, Stelios Philanthropic Foundation, Temasek Trust e Uber. Os Parceiros da Aliança Global são organizações sem fins lucrativos dedicadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável que contribuem com sua expertise e alcance global e atuam como organizações indicadoras a cada ano. Para obter a lista completa dos nossos Parceiros da Aliança Global, acesse: https://earthshotprize.org/people-partners/global-alliance/

Os Membros da Aliança Global são algumas das maiores e mais influentes empresas e marcas do mundo que apoiarão o The Earthshot Prize, implementarão mudanças ambiciosas em seus negócios e acelerarão o avanço das soluções dos Finalistas e Vencedores do The Earthshot Prize. São elas: Arup, Bloomberg L.P., British Airways, Deloitte, Herbert Smith Freehills Kramer, Hitachi, Ingka Group (IKEA), Microsoft, The Multichoice Group, Natura &Co, Safaricom, Salesforce, Unilever, Vodacom Group e Walmart.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de capital de risco com múltiplos estágios de investimento, com US$ 2,1 bilhões em ativos sob gestão (em 31 de março de 2025), que investe em fundadores de empresas de tecnologia de rápido crescimento. Concentramos nossos esforços em mercados onde tecnologia, inovação e capital possam gerar valor a longo prazo, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento econômico. Trabalhamos em estreita colaboração com as principais partes interessadas e assessoramos governos sobre as melhores formas de fortalecer ecossistemas empreendedores e de fomentar o desenvolvimento econômico em mercados emergentes.

A 500 Global estabeleceu sua prática de Crescimento Sustentável para aproveitar nossa experiência no desenvolvimento de ecossistemas de mercados emergentes. Nosso objetivo é estabelecer parcerias com fundos soberanos, governos, instituições financeiras de desenvolvimento, o setor privado e instituições filantrópicas para substituir o desenvolvimento fragmentado por estratégias coordenadas de financiamento público-privado que possibilitem uma transformação econômica duradoura e o crescimento do capital humano.

A 500 Global apoiou mais de 5.000 fundadores, representando mais de 3.000 empresas que operam em mais de 80 países. Investimos em mais de 35 empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão e mais de 160 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e que já saíram do mercado). Nossa equipe de mais de 175 membros está localizada em mais de 25 países (em setembro de 2025) e traz experiência como empreendedores, investidores e operadores de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

500 Global no Instagram, X e LinkedIn.

Aviso de isenção de responsabilidade

ESTE COMUNICADO À IMPRENSA TEM COMO ÚNICO OBJETIVO FORNECER INFORMAÇÕES GERAIS OU EDUCACIONAIS.

A 500 GLOBAL NÃO FAZ NENHUMA DECLARAÇÃO QUANTO À PRECISÃO OU INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE COMUNICADO À IMPRENSA. AINDA QUE TENHAMOS ADOTADO MEDIDAS RAZOÁVEIS PARA GARANTIR QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE COMUNICADO À IMPRENSA SEJAM PRECISAS E ATUALIZADAS, NÃO PODEMOS SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES, OU POR RESULTADOS ESPECÍFICOS DECORRENTES DA CONFIANÇA DEPOSITADA NO CONTEÚDO DESTE COMUNICADO À IMPRENSA OU EM QUAISQUER LINKS DE TERCEIROS AQUI CONTIDOS. A MENOS QUE ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA, OS NÚMEROS INTERNOS DA 500 GLOBAL SÃO APROXIMADOS COM BASE EM ESTIMATIVAS INTERNAS À DATA DE 30 DE JUNHO DE 2025 E NÃO FORAM VERIFICADOS DE FORMA INDEPENDENTE.

EM NENHUMA HIPÓTESE O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVE SER INTERPRETADO COMO RECOMENDAÇÃO OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO. NENHUMA INFORMAÇÃO OU CONTEÚDO DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA OFERTA DE VENDA OU SOLICITAÇÃO DE INTERESSE PARA A COMPRA DE QUAISQUER TÍTULOS DA 500 GLOBAL OU POR ELA RECOMENDADOS. TODAS AS OPINIÕES E PONTOS DE VISTA AQUI APRESENTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS RESPECTIVAS PESSOAS.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.