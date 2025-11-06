-

YAX攜手Solidus Labs加強加密原生交易監控

香港，紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- UP Fintech Holding Ltd (Nasdaq: TIGR) 全資子公司YAXSolidus Labs達成合作，旨在加強其加密原生交易監控能力，以符合香港證券及期貨事務監察委員會（簡稱「香港證監會」）對持牌虛擬資產交易平台（VATP）的要求。

透過此次合作，YAX部署了Solidus HALO交易監控系統，該加密原生行為分析解決方案可對鏈上和鏈下活動進行統一監控。YAX的法遵團隊利用該平台，能夠偵測和調查在數位資產市場中日益普遍的多層級的複雜詐欺計畫和洗錢網路，同時確保遵守香港的反洗錢/反恐融資（AML/CFT）規定。

「確保YAX符合香港證監會的反洗錢和交易監控標準是我們法遵框架的基石，」YAX法遵主管Hugo Wong表示，「我們選擇Solidus Labs的原因在於他們對加密貨幣市場行為的深刻理解，以及在鏈上與鏈下環境中偵測風險的能力。其基於行為的監控系統具備識別複雜詐騙模式所需的精密度，能在香港受監理的數位資產生態系統中為使用者提供全面保障。」

Solidus Labs亞太地區客戶成功總監Justin Lin補充道：「Solidus Labs的平台提供無縫的鏈上和鏈下行為偵測，從而實現對加密貨幣與法幣交易以及數位資產市場特有的複雜欺詐手段的統一監管。我們與YAX的合作，在Tiger Brokers的支援下，體現了向加密原生交易監控的重要轉變，此舉符合香港證監會對持牌虛擬資產交易平台的要求。」

法遵團隊利用Solidus HALO，能夠透過在單一平台上的一鍵操作，整合眾多鏈上和鏈下風險訊號，分析可疑的加密貨幣以及加密貨幣與法幣交易，以防範洗錢、詐欺和金融犯罪。

為了確保其法遵計畫的未來發展，YAX採用加密貨幣原生交易監控演算法，旨在保護使用者免受一系列新興加密貨幣特有風險的影響，從而確保平台在市場類型不斷演變的過程中保持穩健。

關於YAX (Hong Kong) Limited

由YAX (Hong Kong) Limited經營的YAX交易所是UP Fintech Holding Ltd (Nasdaq: TIGR)的全資子公司。YAX持有香港證監會頒發的第1號（Type 1，證券交易）牌照及第7號（Type 7，自動交易服務/ATS）牌照。該公司亦根據香港監管架構正式取得虛擬資產交易平台業者牌照。

YAX是一個領先的加密貨幣交易平台，旨在簡化使用者對數位資產的存取和估值。該平台整合了先進的安全措施，以確保客戶資金的隔離和保護。此外，該平台還配備了機構級託管保險，以保障使用者帳戶和資產的安全，從而增強信任和可靠性。YAX致力於安全、便利和創新，提供符合香港不斷發展的監管標準的加密貨幣交易體驗。

如需瞭解更多資訊，請造訪YAX網站：https://www.yax.hk/

關於Solidus Labs

Solidus Labs是加密貨幣原生交易監督和風險監控領域的標竿企業。其HALO平台是符合香港證監會標準的黃金級監控平台，為香港絕大多數持牌虛擬資產交易平台（VATP）提供支援。

