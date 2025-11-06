Visa et Transcard collaborent pour fournir des solutions de fonds de roulement embarquées et avancées dans le domaine du fret et de la logistique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa et Transcard ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une plateforme de finance embarquée de nouvelle génération, conçue pour faciliter les solutions de paiement et de fonds de roulement dans l’industrie du fret et de la logistique. Dans le cadre de leur collaboration, Visa et Transcard travaillent également ensemble sur des initiatives agentiques pour le segment B2B.

Cette alliance met à la disposition des transitaires et des transporteurs aériens des solutions embarquées de crédit et de fonds de roulement sur WebCargo by Freightos (Nasdaq : CRGO), une plateforme numérique de réservation et de paiement de premier plan dans l’industrie du fret. En associant l’expertise internationale de Visa en solutions commerciales et la technologie de pointe de Transcard en matière d’orchestration des paiements, les utilisateurs de WebCargo peuvent désormais profiter de conditions de crédit souples, d’une intégration fluide et d’un rapprochement automatisé pour les transactions de fret aérien. Cette solution innovante, basée sur l’infrastructure de cartes virtuelles de Visa, vise à optimiser les flux de trésorerie entre les transitaires et les compagnies aériennes, tout en rehaussant l’expérience de réservation et de paiement numériques du fret pour l’ensemble des acteurs.

Visa et Transcard explorent également des cas d’utilisation agentiques pour le segment B2B, tandis que Visa Intelligent Commerce (VIC) est en train de développer des normes et des outils commerciaux pour aider les agents à entrer en contact avec les fournisseurs et à effectuer des transactions en toute sécurité. Transcard a intégré à sa plateforme des expériences agentiques pour automatiser les processus, fournir des informations proactives et aider ses clients à gérer plus efficacement leurs flux de trésorerie. Ensemble, ces capacités visent à offrir une orchestration dynamique des paiements, à optimiser la gestion des fonds de roulement et à fournir des informations exploitables dans le cadre d’un flux de travail commercial agentique.

« Chez Visa, nous cherchons à bâtir l’avenir des paiements grâce à des solutions commerciales sécurisées, évolutives et intelligentes », a déclaré Darren Parslow, directeur mondial de Visa Commercial Solutions. « Notre partenariat avec Transcard témoigne de notre engagement à faire progresser le secteur, en tirant parti de notre technologie et de notre expertise pour aider les entreprises à optimiser leurs activités et à se développer en toute confiance sur un marché mondial en pleine mutation. »

« Ce partenariat renforce notre solution intégrée de paiement B2B et de fonds de roulement et nous permet de proposer une orchestration intelligente des paiements grâce à une fonctionnalité d’IA agentique », a confié pour sa part Greg Bloh, PDG de Transcard. « En collaboration avec Visa, nous améliorons l’expérience numérique de réservation et de paiement du fret pour les utilisateurs de WebCargo by Freightos, tout en stimulant l’innovation à l’échelle de l’ensemble du secteur. »

« Chez Freightos, notre mission est de faciliter le commerce mondial », a ajouté part Zvi Schreiber, PDG de Freightos. « Notre objectif est d’aider les importateurs, les exportateurs et les transitaires à comparer, réserver et gérer instantanément les services de fret en ligne, mais aussi de faciliter le paiement de ces services de manière moderne et transparente. Notre partenariat avec Visa et Transcard nous rapproche un peu plus d’un avenir où le commerce international se fera avec la même facilité que la réservation d’un vol ou d’un taxi en ligne. »

« Ce partenariat témoigne de l’investissement de Visa dans la finance embarquée et le commerce agentique, l’objectif de notre entreprise étant de devenir un catalyseur clé de l’innovation dans le domaine des paiements commerciaux », a déclaré Piyush Tiwari, responsable des partenariats stratégiques mondiaux chez Visa Commercial Solutions. « Plus précisément, l’approche intégrée que nous adoptons avec Transcard et Freightos permet de relier les points pour les compagnies aériennes et les transitaires et de rendre les fonds de roulement plus efficaces afin de contribuer à stimuler la croissance réelle des entreprises. Nous sommes fiers de soutenir WebCargo by Freightos dans la mise en place d’un écosystème de fret plus intelligent et plus résilient. »

Cette collaboration reflète un engagement continu vis-à-vis de la transformation numérique dans le secteur du fret, favorisant ainsi une meilleure connectivité, une efficacité opérationnelle accrue et une plus grande agilité financière pour les compagnies aériennes, les transitaires et leurs clients.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Visa croit que des économies inclusives profitent à tous et que l’accès est la clé de l’avenir des flux monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos de Transcard

Transcard propose des solutions complètes d’orchestration des paiements destinées aux banques, aux fintechs et aux entreprises. Nos solutions de paiement intégrées, alimentées par l’intelligence artificielle, permettent d’effectuer des transactions, de collaborer et de partager des données de manière fluide avec les clients et les fournisseurs du monde entier. Les solutions de Transcard combinent des capacités multirails, des flux de travail intégrés, l’intégration de systèmes d’enregistrement, des rapprochements sans effort et une sécurité de niveau bancaire pour soutenir les paiements B2B et B2C des entreprises de toutes tailles. Rationalisez vos opérations financières grâce aux paiements numériques, surveillez l’activité en temps réel, réduisez les risques de fraude et améliorez l’expérience client et fournisseur grâce à un portail de paiement tout-en-un. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Transcard.com.

À propos de Freightos

Freightos® (Nasdaq : CRGO) est la principale plateforme mondiale de réservation de fret indépendante des fournisseurs. Des compagnies aériennes, des transporteurs maritimes, des milliers de transitaires et plus de 10 000 importateurs et exportateurs se connectent à Freightos, rendant le commerce mondial efficace, agile et résilient.

Freightos numérise le secteur du fret international, qui se chiffre en billions de dollars, en proposant une suite de solutions logicielles couvrant la tarification, la cotation, la réservation, la gestion des expéditions et les paiements pour des entreprises mondiales de toutes formes et de toutes tailles. Les produits de l’entreprise comprennent Freightos Enterprise pour les importateurs et exportateurs multinationaux, Freightos Marketplace pour les petits importateurs et exportateurs, WebCargo et 7LFreight by WebCargo pour les transitaires, WebCargo pour les compagnies aériennes et Clearit, un agent de courtage en douane numérique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur. freightos.com/investors.

