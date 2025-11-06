-
De Earthshot Prize en 500 Global kondigen strategisch partnerschap aan om klimaatinnovatie in opkomende markten te bevorderen
- 500 Global en The Earthshot Prize werken samen aan een investeringsstrategie om klimaatoplossingen in opkomende markten in kaart te brengen, te ondersteunen en op te schalen.
- Ondersteuning van drie thema's op het snijvlak van klimaatimpact en commerciële haalbaarheid: AgTech, Clean Tech en Nature Tech.
- De strategie werd aangekondigd tijdens de Earthshot Prize Summit in Rio De Janeiro, voorafgaand aan de Earthshot Prize Awards Night 2025, waarbij de uitrol in de eerste helft van 2026 is gepland.
RIO DE JANEIRO, Brazilië--(BUSINESS WIRE)--500 Global, een van 's werelds meest actieve durfkapitaalbedrijven, en The Earthshot Prize, 's werelds meest prestigieuze en invloedrijke milieuprijs, kondigen vandaag een nieuw strategisch partnerschap aan om klimaatinnovatie in opkomende markten te versnellen, nu klimaatfinanciering relevanter is dan ooit tevoren.
