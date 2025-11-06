BOSTON ONCOLOGY ARABIA et l'AUTORITÉ CHARGÉE DU CONTENU LOCAL ET DES MARCHÉS PUBLICS signent un accord pour localiser la production de médicaments biologiques de pointe en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d'une étape importante vers la promotion du contenu local pharmaceutique et la sécurité nationale des médicaments, BOSTON ONCOLOGY ARABIA et l'Autorité chargée du contenu local et des marchés publics (LCGPA) ont signé un accord pour localiser la fabrication de deux médicaments biosimilaires au sein du Royaume.

La cérémonie de signature s'est déroulée lors du Salon mondial de la santé, sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Autorité chargée du contenu local et des marchés publics, soulignant la volonté du Royaume de renforcer les capacités de production locales et de garantir un accès fiable aux traitements biologiques essentiels auprès des patients dans tout le pays.

Renforcer la sécurité nationale en matière de médicaments

Grâce à cet accord, Boston Oncology Arabia assurera le transfert de technologie, la production locale et la commercialisation de deux produits biologiques à forte valeur ajoutée, l’adalimumab et l’étanercept, utilisés dans le traitement de maladies auto-immunes et inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Cette initiative contribue à l’élargissement continu du portefeuille de produits pharmaceutiques locaux du Royaume et fait progresser les objectifs du plan Vision 2030 en matière de transformation du système de santé et d’autosuffisance industrielle.

« Cette signature marque un tournant décisif dans la production locale de produits biologiques complexes », a déclaré le Dr Abdullah Baaj, Fondateur et CEO de Boston Oncology Arabia. « En fabriquant l’adalimumab et l’étanercept localement, nous ne nous limitons pas à élargir l’accès à des traitements biologiques qui changent la vie des patients, mais nous jetons également les bases d’une autonomie durable pour l’Arabie saoudite en matière de production pharmaceutique de pointe. »

L’ingénieur Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir, porte-parole officiel de la LCGPA, a déclaré que « ces accords devraient générer un impact économique estimé à plus de 1,2 milliard de riyals saoudiens sur le PIB national et créer environ 500 emplois directs pour former les talents saoudiens dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique. »

Une étape importante pour la fabrication locale de produits biologiques

Boston Oncology Arabia est un acteur majeur de la stratégie du contenu local pharmaceutique en Arabie saoudite, grâce à un portefeuille croissant de produits de pointes en matière de génériques, de biosimilaires, de peptides et d'injectables pour les soins intensifs, conçus pour répondre à la demande nationale dans des domaines thérapeutiques à fort impact. Les activités de son site de fabrication ultramoderne, situé dans la zone industrielle de Sudair, sont conformes aux normes de la FDA américaine, de l'EMA et de la SFDA, ce qui garantit que chaque produit fabriqué localement répond aux normes internationales les plus exigeantes en matière de qualité et de sécurité.

La production locale de ces produits biologiques de pointe renforce encore la position de Boston Oncology Arabia comme leader national en matière de fabrication de produits biologiques. Cela permet un accès plus rapide et plus fiable aux médicaments essentiels et soutient l’objectif à long terme du Royaume en matière d’indépendance pharmaceutique.

À propos de Boston Oncology Arabia

Boston Oncology Arabia, dont le siège social est à Riyad, est une entreprise pharmaceutique entièrement intégrée, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins locaux. Elle développe, fabrique et commercialise des génériques, des biosimilaires, des peptides et des injectables pour les soins intensifs de pointe, qui sont conformes aux normes internationales les plus exigeantes et adaptés aux besoins concrets des hôpitaux saoudiens.

Implantée à Sudair Industrial City, Boston Oncology Arabia contribue à la réalisation des objectifs du plan Vision 2030 en renforçant la sécurité nationale des médicaments et en développant les capacités du Royaume en matière de production pharmaceutique de pointe. Son modèle de bout en bout, comprenant la délivrance de licences, le développement local, la fabrication et la commercialisation, garantit un approvisionnement fiable en médicaments de renommée mondiale et accessibles aux patients rapidement, en toute sécurité et à un prix abordable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://bostononcology.com/

