Sparkle Clean Tech en Aquadei werken wereldwijd samen om waterbehandeling in de olie- en gasindustrie te transformeren met nanobubbeltechnologie van de volgende generatie

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Sparkle Clean Tech (SCT) (exclusieve wereldwijde licentiehouder van Siemens Energy's intellectuele eigendom voor waterbehandeling in de olie- en gasindustrie) en Aquadei, LLC zijn een strategische samenwerking aangegaan om Aquadei's eigen nanobubbel- en hydrodynamische cavitatietechnologieën wereldwijd in te zetten voor olie- en gasactiviteiten. Deze samenwerking heeft tot doel geavanceerde waterbehandelingsmethoden te stimuleren en meetbare operationele, economische en milieuvoordelen in de hele sector te realiseren.

Nanobubbeltechnologie in olie en gas: prestatievoordelen

Nanobubbels (gasdeeltjes kleiner dan 200 nanometer) hebben buitengewone fysische oppervlakte- en grensvlakken die de interactie tussen olie en vaste stoffen in water verbeteren.

