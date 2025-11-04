STV implementará a plataforma de comunicações seguras da Post-Quantum e firma cooperação estratégica para oferecer segurança de nova geração

PRAGA e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A STV Group a.s. (“STV”), uma das empresas de defesa que mais crescem no mundo, assinou um acordo de licença plurianual para utilizar a inovadora plataforma de comunicações quânticas seguras da Post-Quantum, além de um Acordo de Cooperação Estratégica para acelerar sua implementação na Europa, na OTAN e em mercados internacionais de defesa. Com o avanço da computação quântica ameaçando tornar a criptografia tradicional obsoleta, o movimento posiciona a STV na vanguarda da revolução cibernética, fornecendo a governos, forças de defesa e empresas resiliência de nova geração contra ataques do tipo “colha agora, decifre depois” (“Harvest Now, Decrypt Later”).

Ao combinar a plataforma modular testada pela OTAN da Post-Quantum com suas próprias soluções de defesa de classe mundial, a STV estabelece um novo padrão global em comunicações seguras e confiança digital. Juntas, as duas empresas estão entregando sistemas avançados e à prova de futuro para proteger dados confidenciais e operações críticas – garantindo que, mesmo na era quântica, as comunicações entre aliados permaneçam impenetráveis.

A parceria representa um salto decisivo ao unir o histórico de inovação em defesa da STV à expertise pioneira da Post-Quantum, criando sistemas de proteção de comunicações e dados que superam os padrões atuais da indústria.

JUDr. Pavel Kudrhalt, CEO da STV, declarou: “Esta iniciativa não se trata apenas de adquirir tecnologia, mas de formar um ecossistema seguro e completo para o futuro. Nossos clientes exigem garantia total da cadeia de suprimentos, desde a fabricação e transporte à prova de adulteração até a implementação e o monitoramento. Diante da crescente ameaça dos ataques do tipo ‘colha agora, decifre depois’, as defesas quânticas seguras deixaram de ser opcionais. A plataforma da Post-Quantum não apenas lidera o setor, ela permite que a STV seja a primeira a redefinir os próprios padrões de confiança digital em soluções de defesa. Ao incorporar essa tecnologia ao nosso portfólio, estamos oferecendo aos aliados da OTAN, parceiros da União Europeia e clientes nacionais a proteção mais robusta possível para a era quântica – seja para proteger cadeias de comando e controle, operar drones críticos de missão ou empregar munições em comunicações de campo”.

Rikky Hasan, CEO da Post-Quantum, acrescentou: “A visão e a liderança da STV em inovação de defesa fazem dela o parceiro ideal. Juntas, estamos lançando uma nova geração de soluções quânticas seguras, projetadas para proteger os dados mais sensíveis do mundo contra os adversários de hoje e as ameaças quânticas de amanhã. Nossa abordagem modular de Identidade, Transmissão e Criptografia, já comprovada em ambientes da OTAN, oferece a forma mais rápida e flexível de integração ao portfólio mundial da STV. Trata-se de um feito importante para ambas as empresas e um passo decisivo para a cibersegurança global”.

Essa aliança marca o início de uma nova era: uma em que plataformas resilientes a ameaças quânticas deixam de ser opcionais para se tornarem essenciais. Unidas por uma missão comum de proteger o futuro, STV e Post-Quantum lideram o avanço rumo a um mundo onde as comunicações críticas permanecem seguras, mesmo diante do poder disruptivo da computação quântica.

Sobre a STV

A STV Group a.s. é uma das empresas de defesa que mais crescem na Europa, fornecendo soluções avançadas de segurança e defesa para governos, aliados da OTAN e parceiros comerciais no mundo todo. Sediada na República Tcheca, a empresa combina engenharia de ponta e uma visão ousada para o futuro da segurança.

Com base em um século de tradição industrial, a STV Group tornou-se o principal produtor tcheco de munições, sistemas de permanência (“loitering systems”), plataformas blindadas e serviços integrados de ciclo de vida. O grupo também é líder europeu em descarte ecológico e desmilitarização de munições excedentes, reafirmando seu compromisso com a segurança e a sustentabilidade. Com tecnologias testadas pela OTAN e parcerias internacionais, a STV Group é reconhecida pela capacidade de entregar soluções resilientes e preparadas para o futuro, que mantêm as nações seguras em um cenário de ameaças emergentes.

Sobre a Post-Quantum

A Post-Quantum lidera a transição para a era quântica ao modernizar a criptografia mundial. Sua plataforma “quantum-safe” protege organizações em todo o seu ecossistema digital com software modular voltado a Identidade, Transmissão e Criptografia – projetado para ser interoperável, criptograficamente ágil e retrocompatível.

Já confiável para a OTAN, provedores de infraestruturas críticas nacionais e grandes instituições financeiras, a Post-Quantum tem um histórico comprovado na proteção de dados críticos de missão. A empresa é a inventora do NTS-KEM (hoje conhecido como Classic McEliece, no concurso da NIST) e autora do padrão IETF Hybrid Post-Quantum VPN, que se tornou referência global em conectividade segura. Com suas tecnologias pioneiras, a Post-Quantum garante que o mundo permaneça um passo à frente das ameaças quânticas.

