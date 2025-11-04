ID5 Adquiere TrueData, Combinando Capacidades para Crear la Solución de Identidad Más Completa para la Publicidad Digital

LONDRES & NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--ID5, el proveedor líder de soluciones de identidad de la publicidad digital, ha anunciado hoy la adquisición de TrueData, una empresa de gráficos de identidad de primer nivel con sede en EE. UU. El acuerdo representa un paso importante en la estrategia de crecimiento de ID5, fortaleciendo significativamente su presencia en EE. UU. y ampliando el valor que puede ofrecer a sus socios en todo el mundo.

ID5, reconocido como líder global en el espacio de identificación alternativa, ha establecido una sólida posición en EE. UU., donde se origina la mayoría de sus clientes e ingresos. Al incorporar el gráfico de TrueData, la compañía está expandiendo sus operaciones en EE. UU. y fortaleciendo su tecnología de Identidad Adaptativa con nuevos conjuntos de datos y experiencia. La unión de la tecnología y la experiencia de TrueData, junto con el ID5 Graph, compatible con el GDPR, y su ID universal, genera una propuesta única en el mercado. Conecta datos offline con un alcance online amplio, fortaleciendo la identificación, activación y medición a través de múltiples canales.

"ID5 ya es ampliamente reconocido como un proveedor líder de IDs universales. Al incorporar la experiencia de TrueData, estamos expandiendo nuestras capacidades y el alcance de los servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes y socios", dijo Mathieu Roche, cofundador y CEO de ID5. "Esta adquisición refuerza nuestra presencia y nuestra capacidad para atender al mercado estadounidense, y nos posiciona como el socio global de identidad, centrado en la privacidad que la industria necesita".

Muchas empresas ya utilizan los productos de ID5 y TrueData de forma independiente. La fusión unirá estas ofertas en una solución unificada, eliminando la complejidad y desbloqueando un mayor valor para los clientes en común. Al combinar tecnologías y presencia complementaria, ID5 lanzará al mercado la oferta de identidad más completa del sector.

Como parte de la adquisición, Scott Conine, CEO, y Jon Durkee, Presidente y COO de TrueData, se unirán al equipo ejecutivo de ID5 como Asesor Estratégico y Director de Ingresos, respectivamente.

"Nuestras empresas comparten el mismo propósito y operan con los mismos valores de neutralidad y colaboración", dijo Scott Conine, CEO de TrueData. "Esta es una verdadera fusión de capacidades, uniendo productos, equipos y culturas complementarios para crear un socio de identidad más completo para el ecosistema".

"ID5 ha sido un referente constante en la redefinición de la identidad para la publicidad digital", dijo Sanja Partalo, cofundadora y socia gerente de S4S Ventures y miembro de la junta directiva de ID5. "Esta adquisición acelera su misión, expandiendo la presencia global de ID5 y fortaleciendo su posición como el socio de identidad preferido del ecosistema. Estamos orgullosos de apoyar a un equipo que continúa impulsando un progreso significativo para la industria".

"He comprobado el impacto de los productos de TrueData para impulsar los resultados de los clientes en todo el ecosistema publicitario", dijo Jodi Sherman Jahic, cofundadora y socia gerente de Aligned Partners y miembro de la junta directiva de TrueData. "La unión con ID5 desbloquea soluciones únicas y crea un líder global en identidad que acelera el crecimiento de los clientes, socios y empleados de ambas compañías".

Tras la adquisición, las empresas fusionadas operarán bajo la marca ID5 y se guiarán por sus principios de privacidad y marcos de gobernanza establecidos. El equipo combinado de alrededor de 80 empleados en América del Norte, Europa y Asia fortalece la capacidad de ID5 para servir a clientes a nivel mundial, aportando experiencia local, soporte más rápido y mayor impacto.

Acerca de ID5

ID5 está redefiniendo la identidad en la publicidad digital, creando soluciones en las que la privacidad y la addressability funcionan en sincronía. Su tecnología de Identidad Adaptativa aprende y se ajusta, asegurando un reconocimiento perfecto en propiedades de medios, dispositivos y canales. Esto permite a los propietarios de medios desbloquear ingresos sostenibles, ayuda a los anunciantes a obtener resultados medibles y a las plataformas a maximizar el valor de los datos y el inventario. Fundada en 2017 por expertos de la industria, ID5 está impulsando el futuro de la identidad, conectando, evolucionando y potenciando el ecosistema de la publicidad digital.

Acerca de TrueData

TrueData es líder en resolución de identidad independiente, ofreciendo soluciones de enriquecimiento de datos e identidad para clientes centrados en la addressability sin cookies a gran escala. El gráfico de identidad de TrueData conecta a las personas y a los hogares con sus dispositivos digitales. Como socio de confianza de las principales empresas de datos del mundo, TrueData continúa creando soluciones centradas en la privacidad que ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos de addressability.