「為地球奮鬥獎」與500 Global達成策略性合作，推動新興市場氣候創新發展

巴西里約熱內盧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著氣候融資的重要性已達到前所未見的高度，全球最活躍的創投公司之一500 Global與全球最負盛名、影響力最大的環保獎項「為地球奮鬥獎」今日宣布達成全新策略性合作，以加快新興市場的氣候創新。

500 Global計畫制定並實施一項投資策略，該策略旨在降低早期投資風險，為一系列具備高影響力、已準備好規模化發展的氣候解決方案釋放私人資本，計畫於2026年上半年啟動。除自身專案儲備外，500 Global還將借助「為地球奮鬥獎」的氣候解決方案組合（源自該獎項五年間的提名專案，其中40%位於南半球國家），為推廣創新方案創造新機會。

新興市場承擔著全球75%的氣候風險，卻僅獲得因應氣候挑戰所需資本的15%。憑藉此次合作，500 Global與「為地球奮鬥獎」計畫解決這一失衡問題，透過支援那些常常被傳統資金忽視、由社群主導且著眼未來的計畫來推動包容性成長。

雙方將聚焦氣候影響力與商業可行性的交叉領域，重點支援以下主題：

農業科技——數位化投入與經銷系統、收穫後儲存與物流、土壤/碳分析、協助取得資源與風險管控的農業金融科技、種子創新。 潔淨科技——離網與分散式能源平台、電動汽車(EV)與微交通基礎設施、潔淨烹飪與工業流程技術、需求回應與能效工具。 自然科技——海洋與海岸抗災能力、森林、土地和水資源修復技術、MRV（測量、報告、核查）平台、生物多樣性市場與碳專案賦能工具、再生土地利用模式。

500 Global已在包括墨西哥、埃及、印度和印尼在內的27個國家投資了140多家專注于永續創新的企業，以及2024年「為地球奮鬥獎」入圍企業MYCL。MYCL利用所獲資金在印尼建立了原物料中心，為小農賦能，並將農業廢棄物轉化為高附加價值產品，並計畫在印尼全國推廣。

憑藉這一動力，500 Global與「為地球奮鬥獎」將攜手為創新者提供風險資本，協助他們突破規模化發展的障礙。這種混合融資策略將吸引開發金融機構、基金會、慈善機構和私人投資人的支援。

此外，500 Global的下一個布局地點將是里約熱內盧，以深化在拉丁美洲的影響力，催生新一輪氣候創新浪潮，此為500 Global在新興市場建立創新中心的全球中心策略的一部分。

500 Global永續成長執行合夥人Alaa Murabit博士表示：「長期以來，南半球社群承擔著最沉重的氣候負擔，卻獲得最少的氣候資本、培訓和支援。我們的合作旨在改變這一局面——提升本地領導力、支援社群主導的解決方案，並確保最接近挑戰的創業者也能同樣接近機會。

「憑藉500 Global在新興市場的深厚專業經驗累積，以及『為地球奮鬥獎』的全球平台，我們正搭建靈感與投資的橋樑，將承諾轉化為實務，並採取行動，滿足重新定義和調整氣候生態系統的集體需求，以加快推出既造福人類又造福地球的解決方案。」

「為地球奮鬥獎」執行長Jason Knauf評論道：「取得資本、培訓和支援，是我們的入圍企業和投資組合專案在擴大營運影響力、擴大地域涵蓋時面臨的最大障礙之一。正因如此，500 Global、『為地球奮鬥獎』及其合作夥伴正打造一個強大的平台，為氣候創新、培訓和投資提供支援，重塑氣候資本的流動方式，加快推出既能保護人類與地球、又能帶來實際經濟效益的解決方案。

「『為地球奮鬥獎』社群是一個前所未見的網路，匯聚各類組織、企業、慈善家和領導者攜手合作。2025年是『為地球奮鬥十年計畫』的中點，我們很高興看到支援流向氣候危機最緊迫、創新缺口最大的地區。」

創新的投資與支援策略在因應氣候危機中扮演關鍵角色。2025年「為地球奮鬥獎」入圍企業從近2500個提名者中選出，包括：

Re.green（「保護與恢復自然」類別）： 巴西最大的大西洋森林恢復平台，該區域居住著1.5億人。該平台採用尖端技術與融資模式，將退化的土地轉化為生機勃勃的生態系統，從而創造碳匯、恢復生物多樣性並創造永續的生計。

巴西最大的大西洋森林恢復平台，該區域居住著1.5億人。該平台採用尖端技術與融資模式，將退化的土地轉化為生機勃勃的生態系統，從而創造碳匯、恢復生物多樣性並創造永續的生計。 ATRenew（「建構零廢棄世界」類別）： 中國首屈一指的循環經濟平台，每年為數百萬台電子裝置賦予新生。該平台致力於擴大回收利用規模、減少電子廢棄物，並為零廢棄城市提供實務藍圖。

中國首屈一指的循環經濟平台，每年為數百萬台電子裝置賦予新生。該平台致力於擴大回收利用規模、減少電子廢棄物，並為零廢棄城市提供實務藍圖。 Matter.（「修復海洋生態」類別）：這家英國企業的簡易過濾器可在洗衣機和紡織廠的微塑膠進入海洋前加以捕獲，透過尖端過濾技術協助扭轉隱形污染局面。

如欲瞭解更多關於本年度「為地球奮鬥獎」入圍企業的資訊，請造訪此網站。如欲瞭解更多關於500 Global永續成長業務的資訊，請造訪此網站。

關於「為地球奮鬥獎」：

如欲瞭解更多關於「為地球奮鬥獎」的資訊，請造訪：www.earthshotprize.org。

在Instagram、X、LinkedIn、Facebook、YouTube和TikTok上關注「為地球奮鬥獎」。

「為地球奮鬥獎」由威廉王子殿下于2020年創設，在英國王室基金會進行創業育成一年後成為獨立機構，是全球最負盛名、影響力最大的環保獎項，旨在發掘、支援並表揚環保行動領域的突破性領導力。「為地球奮鬥獎」的靈感源自John F. Kennedy總統團結數百萬人共同致力於登月目標的「登月計畫」(Moonshot)，旨在動員各方力量，為地球展開十年行動。獎項下設五大挑戰：保護與恢復自然、淨化空氣、修復海洋生態、建構零廢棄世界，以及解決氣候問題。

「為地球奮鬥獎」致力於透過表揚富有啟發性的領導力、協助推廣卓越的尖端解決方案，將目前環境問題引發的悲觀情緒轉化為樂觀行動。該獎項計畫在十年內選出50位得獎者，他們將擁有修復地球的力量。

「為地球奮鬥獎」不僅是一項獎項，還與全球合作夥伴聯盟(Global Alliance of Partners)攜手合作，支援每年遴選出的解決方案的推廣應用。全球聯盟創始合作夥伴(Global Alliance Founding Partners)由一群全球首屈一指的組織和慈善家組成，他們還是獎項的策略資助夥伴，其中包括Aga Khan Development Network、Allen Family Philanthropies、Bezos Earth Fund、Bloomberg Philanthropies、Breakthrough Energy Foundation、Builders Vision、Coleman Family Ventures、DP World、Elaine and Eduardo Saverin Foundation、Eleven Eleven Foundation、Giving Grousbeck Fazzalari、Holch Povlsen Foundation、Law Family Charitable Foundation、Mastercard Center for Inclusive Growth、Rob Walton Foundation、Sandy and Paul Edgerley、Standard Chartered Bank、Stelios Philanthropic Foundation、Temasek Trust和Uber。全球聯盟合作夥伴均為全球非營利環保與永續發展組織，它們擁有豐富的專業知識和全球影響力，並每年擔任提名機構。如欲查看全球聯盟合作夥伴的完整名單，請造訪：https://earthshotprize.org/people-partners/global-alliance/

全球聯盟合作夥伴均為全球規模最大、最具影響力的企業和品牌，它們將支援「為地球奮鬥獎」、在自身業務中實施遠大的變革，並加快「為地球奮鬥獎」入圍企業與得獎者解決方案的發展。這些成員包括：Arup、Bloomberg L.P.、British Airways、Deloitte、Herbert Smith Freehills Kramer、Hitachi、Ingka Group (IKEA)、Microsoft、The Multichoice Group、Natura &Co、Safaricom、Salesforce、Unilever、Vodacom Group和Walmart。

關於500 Global

500 Global是一家多階段創投公司，截至2025年3月31日的資產管理規模達21億美元，專注投資於打造高速成長科技公司的創辦人。我們聚焦于技術、創新和資本能夠釋放長期價值、推動經濟成長與發展的市場。我們與主要利害關係人密切合作，並就如何以最優方式支援新興市場的創業生態系統和經濟發展為政府提供建議。

500 Global設立永續成長業務部門，旨在進一步發揮我們在新興市場生態系統發展方面的專長。我們的目標是與主權基金、政府、開發金融機構、私人部門和慈善機構合作，以協調的公私融資策略取代分散的發展模式，實現持久的經濟轉型與人力資本成長。

500 Global已投資超過5000名創辦人，涵蓋80多個國家的3000多家公司。在我們投資的公司中，有35家以上估值超過10億美元，160家以上估值超過1億美元（包括私人公司、上市公司和已退出公司）。截至2025年9月，我們的團隊成員超過175人，他們分佈在超過25個國家，擁有創業者、投資人和營運商的經驗，曾任職於一些全球首屈一指的科技公司。

在Instagram、X和LinkedIn上關注500 Global。

免責聲明

本新聞稿僅用於一般資訊參考或教育目的。

500 GLOBAL不對本新聞稿所含資訊的準確性或完整性做出任何聲明。儘管我們已採取合理措施確保本新聞稿中所含資訊是準確且最新的，但我們不對任何錯誤或遺漏、或因依賴本新聞稿內容或其中任何第三方連結而產生的特定後果或結果承擔責任或法律責任。除非另有說明，500 GLOBAL內部資料為以2025年6月30日內部估算为基础的近似值，未經獨立驗證。

在任何情況下，本新聞稿中的任何內容均不得被解釋為投資建議或意見。本新聞稿中的任何內容或資訊均不得被解釋為500 GLOBAL發行或提供顧問服务的任何證券的出售要約或購買意向招攬。所有觀點均為相關人士的個人觀點。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。