Merco moderniza la experiencia de compra con las innovadoras soluciones de self-checkout de Toshiba

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Global Commerce Solutions anunció que Merco, una de las cadenas de supermercados regionales más importantes del norte de México, está implementando su avanzada solución MxP™ Self-Checkout en diversas tiendas de la región.

Reconocida por su espíritu innovador, Merco identificó la necesidad de una alternativa de autoservicio que mejorara la experiencia de compra y respondiera a las expectativas cambiantes de sus clientes. Para ello, la MxP™ (Modular eXpansion Platform) de Toshiba representa una nueva generación de self-checkout, al combinar flexibilidad modular con diseños innovadores que se adaptan a cualquier formato de tienda, incrementan la eficiencia operativa y ofrecen una experiencia de compra más fluida y satisfactoria.

La colaboración entre Toshiba y Merco inició con un piloto en tiendas seleccionadas, que recibió comentarios muy positivos tanto de clientes como de colaboradores. Tras este éxito inicial, Merco evalúa ahora incorporar la ELERA® Security Suite de Toshiba, que integra visión computarizada e inteligencia artificial para prevenir pérdidas y reconocer productos frescos. Al interpretar el comportamiento del cliente en tiempo real, estas tecnologías permiten transformar la experiencia de pago, optimizar operaciones y potenciar el rol de los asociados de tienda. Con ELERA® Security Suite, los retailers adoptan un modelo de protección proactivo e inteligente, donde la analítica avanzada y el machine learning ayudan a reducir mermas y fortalecer la relación con los clientes.

“Merco siempre se ha distinguido como un referente innovador en el retail de Monterrey. Creemos que nuestra inversión en la tecnología de self-checkout de Toshiba demuestra nuestro compromiso de mantener al cliente en el centro, elevando el servicio y la experiencia cada vez que nos visitan”, señaló Eduardo Lozano, CIO/CFO de Merco.

En un entorno donde el retail evoluciona constantemente, el punto de pago se ha convertido en un momento crítico tanto para la satisfacción del cliente como para la eficiencia operativa. Toshiba está ayudando a los retailers a liderar esta transformación con soluciones de self-checkout que combinan velocidad, flexibilidad e inteligencia. El resultado es una experiencia ágil, lista para el futuro y sin fricciones, que empodera a los colaboradores y responde a las expectativas de conveniencia de los consumidores.

“En Toshiba Global Commerce Solutions nos enorgullece acompañar a Merco en su misión de elevar la experiencia de compra. Nuestra solución MxP™ Self Checkout es intuitiva y fácil de usar, además de brindar la flexibilidad e inteligencia necesarias para que los retailers puedan adaptarse a las demandas del retail moderno”, afirmó Eugene Shvartsman, SVP Global Sales de Toshiba Global Commerce Solutions.

Como líder global en tecnología para retail, Toshiba trabajó en conjunto con sus socios estratégicos Swedarey y Microsistemas Californianos para lograr la exitosa instalación de las soluciones. Swedarey facilitó la adquisición de equipos y servicios, mientras que MCSA brindó soporte en software e integración con el punto de venta. Esta colaboración refleja el compromiso de Toshiba de ofrecer soluciones innovadoras y centradas en el cliente, que permiten a cadenas como Merco transformar la experiencia de compra y asegurar su éxito a largo plazo.

Acerca de Merco

Merco es una cadena mexicana de supermercados enfocada en las personas, cuyo propósito es ser el mejor supermercado para trabajar en México. Con presencia en los estados de Coahuila y Nuevo León, la compañía se distingue por ofrecer una experiencia de compra cercana y confiable, basada en valores como la honestidad, el buen trato y la innovación constante. Bajo su filosofía “Felices sirviendo”, Merco busca generar bienestar y crecimiento para sus colaboradores, clientes, proveedores y accionistas, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible y la comunidad en la región norte del país.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions impulsa la evolución del retail a través de un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más ágiles e inteligentes, que permiten a los retailers adaptarse a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado. Con el respaldo de un equipo global de colaboradores y socios comprometidos, los retailers logran mayor visibilidad y control de sus operaciones, con la flexibilidad de diseñar, escalar y transformar experiencias que anticipan y superan las expectativas de los clientes.

Toshiba Global Commerce Solutions es una subsidiaria de Toshiba Tec Corporation, listada en la Bolsa de Tokio.