Sparkle Clean Tech 与 Aquadei 建立全球联盟，以新一代纳米气泡技术革新油与气水处理流程

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sparkle Clean Tech (SCT) （西门子能源的油与气水处理技术的全球独家受权方）与 Aquadei, LLC已经建立战略联盟，旨在将 Aquadei 专有的纳米气泡与流体空化技术应用于全球油气作业。此合作将推动先进水处理技术发展，为产业带来可量化的营运效益、经济效益与环境效益。

油与气产业的纳米气泡技术：性能优势

纳米气泡（直径小于200纳米的气体粒子）具备卓越的物理表面与界面特性，能强化油品与固体在水中的交互作用。结合SCT分离技术后，这些超细气泡能实现更高效分离、降低化学品消耗并提升制程稳定性

有别于仅依赖浮力的传统浮力保持系统，SCT与Aquadei采用混合式纳米气泡+微气泡浮力技术——经实证可强化气泡与油滴之间的附着效果。该紧凑型设备于浮力单元前端安装流体空化预处理系统来启动作业流程，运用可控压差产生局部微射流与冲击波，破坏顽固乳化层并自然生成稳定纳米气泡。此过程对产出水进行物理「调节」：增大细微油滴，提升浮力捕获效率。纳米气泡能改变油滴表面、促进油滴聚合，并作为提供浮力的较大微气泡的连接桥梁。最终实现更快速、更洁净且更节能的分离流程。

营运效益与环境效益

联合部署预计将为油田水管理带来变革性成效：

  • 提高油回收率达40%（提高油采收率-EOR）
  • 化学处理成本降低30%（产出水处理）
  • 通过抑制生物膜与结垢延长管线寿命
  • 实现气体（O2、O3、CO2）超高效输送，最大程度降低废弃物与能源消耗
  • 提供更洁净水、降低化学品依赖度及提升营运效率，打造可持续、低环境影响的油田作业流程

战略合作概述

通过整合SCT的全球布局与西门子授权技术，结合Aquadei创新的纳米气泡与超细气泡技术，该联盟旨在实现营运成本、化学品使用量及环境影响的阶梯式降低。此联合项目将于2026年初在北美与中东地区启动部署。

关于 Aquadei, LLC

Aquadei是一家专注于健康养生、工业用水效率及环境再生领域的纳米气泡与超细气泡技术的水处理创新企业。通过收购GAIA Water，Aquadei将量子粒子科学与实际应用相结合，推动可持续解决方案的发展。

官方网站：https://aquadei.net/https://gaiawater.com/

关于 SCT Technologies

Sparkle Clean Tech (SCT) 基于西门子能源授予的知识产权与自主创新技术，提供新一代油与气水处理系统。SCT 凭借水资源再利用、能源效率及减排的技术，协助客户应对营运、法规与持续发展挑战。

官方网站：www.sctwater.com

Contacts

媒体联系人：

Aquadei, LLC
Mayur M. Dev 博士
info@aquadei.net
480.694.4709

Sparkle Clean Tech
Priyadarshini Mazumdar
企业传播经理
priyadarshini@sctwater.com
+91 9987372132

