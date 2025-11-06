-

Celonis與Databricks達成合作，協助企業級AI持續改善業務營運

直接即時存取資料，為企業提供有效運用AI所需的流程導向型場景

慕尼黑和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 流程智慧領域的全球領導者Celonis今日宣布與資料和AI公司Databricks達成合作，為客戶提供順暢、高效的AI運用路徑。雙方將藉助Delta Sharing技術，實現Celonis流程智慧平台與Databricks資料智慧平台的直接連接。

Delta Sharing是Databricks推出的開放原始碼技術方案，支援客戶在不同平台、雲端環境和地區間共用即時資料，同時具備強大的安全性和治理能力。由Delta Sharing賦能的這種雙向整合無需在兩個平台之間移轉或複製資料。它能打破資料孤島、減少資料副本、降低同步誤差、提升安全性，並簡化資料治理。隨著資料和流程智慧在兩個平台間自由流動，客戶可獲得AI驅動型營運所需的持續學習循環。

客戶可利用Celonis讀取儲存在Databricks中的即時資料，並結合企業獨有的業務場景豐富這些資料，以建構業務營運的動態數位分身——Celonis流程智慧圖譜(PI Graph)。這一數位分身能讓客戶清晰瞭解自身營運現狀及改善方向。來自PI Graph的流程智慧可回饋至Databricks的旗艦AI產品——Agent Bricks，該產品能根據企業資料建構具備生產級品質的AI代理。此外，這些模型生成的洞察以及這些代理的輸出的結果可注入PI Graph，實現流程的持續改善。

Celonis企業發展副總裁Marc Kinast表示：「我們希望讓客戶在決定如何利用AI變革業務時擁有更多選擇。透過此次整合，我們為他們提供了實現有效運用企業級AI的堅實基礎。Databricks帶來了安全、可治理的資料基礎設施和業界首屈一指的代理開發工具，而我們則提供獨特的流程智慧，為AI的成功運用提供所需的營運場景。這是一種強強聯手。」

Databricks獨立軟體發展商(ISV)與資料合作夥伴市場推廣(GTM)全球副總裁Sarah Branfman表示：「企業需要能真正理解其業務的AI。透過將Celonis的流程智慧與Databricks資料智慧平台相連接，我們為客戶提供了借助Agent Bricks建構並部署客製化AI代理的直接路徑，並以自身即時、可治理的資料為基礎。這正是企業將流程洞察轉化為實際智慧行動的方式。」

Arm營運副總裁Hobson Bullman表示：「要實現卓越營運，我們需要在整個企業內智慧地協調人員、代理和系統。透過結合Celonis和Databricks的優勢，我們能夠在合適的場景部署AI，確保它理解業務營運方式，並確信它能提升業務效率和效果。」

Celonis與Databricks的整合是借助Databricks Delta Sharing和Celonis高效能資料基礎設施Celonis Data Core實現。

關於Celonis

Celonis致力於讓流程為人類、企業和地球創造價值。憑藉流程發掘和AI技術，Celonis流程智慧平台整合流程資料和業務場景，建構業務營運的動態數位分身。我們協助全球數千家企業瞭解業務實際營運狀況，並與合作夥伴共同打造智慧解決方案，變革並持續改善營運方式，從而釋放數十億美元的價值。

Celonis總部位於德國慕尼黑和美國紐約市，在全球設有20多個辦事處。

© 2025 Celonis SE版權所有。保留所有權利。Celonis和Celonis「水滴」標誌是Celonis SE在德國及其他司法管轄區的商標或注冊商標。所有其他產品和公司名稱是其各自所有者的商標或注冊商標。

