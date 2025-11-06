Visa en Transcard werken samen om geavanceerde geïntegreerde werkkapitaaloplossingen te leveren in de vracht- en logistieke sector

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa en Transcard hebben vandaag de lancering aangekondigd van een nieuw generatie embedded finance-platform, dat is ontworpen om betalingen en werkkapitaaloplossingen in de vracht- en logistieke sector te ondersteunen. Als onderdeel van hun gezamenlijke inspanningen werken Visa en Transcard ook samen aan agentic initiatieven voor het B2B-segment.

Dit partnerschap levert ingebedde krediet- en werkkapitaaloplossingen aan expediteurs en luchtvaartmaatschappijen op WebCargo van Freightos (Nasdaq: CRGO), een toonaangevend digitaal boekings- en betalingsplatform in de vrachtindustrie.

