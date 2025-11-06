Esri ondersteunt het wereldwijde initiatief van de IUCN voor natuurgericht onderwijs

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Op het IUCN Wereldcongres voor Natuurbescherming 2025 heeft Esri, de wereldleider op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS), een gezamenlijke initiatief aangekondigd met de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en haar Commissie voor Onderwijs en Communicatie, om de toegang tot gegevens, kaarten en GIS-technologie wereldwijd te vergroten ter ondersteuning van Natuurgebaseerd Onderwijs (NbE).

Esri doet een donatie ter waarde van 10 miljoen dollar in natura om de ontwikkeling mogelijk te maken van een nieuw NbE-geoportaal waarmee studenten, docenten en natuurbeschermers van de IUCN over de hele wereld onze planeet kunnen begrijpen en verkennen aan de hand van geografische kaarten en wetenschap. Ook kunnen ze samenwerken aan cruciale oplossingen voor natuurbehoud en essentiële technische vaardigheden ontwikkelen voor een toekomstige carrière in natuurbehoud.

