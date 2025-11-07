アースショット賞と500 Global、気候イノベーションを新興市場で推進するための戦略的パートナーシップを発表

ブラジル・リオデジャネイロ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 気候ファイナンスの重要性がかつてなく高まる中、世界で最も活動的なベンチャーキャピタルの1つである500 Globalと、世界で最も権威ある環境賞であるアースショット賞は、新興市場における気候イノベーションを加速するための新たな戦略的パートナーシップを発表しました。

500 Globalは2026年前半を目標に、初期段階の投資リスクを軽減して、インパクトの大きい成長段階の気候ソリューションのパイプラインに民間資本の流入を促す投資戦略を策定し、実行する予定です。また、500 Global自身の投資パイプラインに加えて、アースショット賞が過去5年間で選出してきた候補者の中から生まれた数々の気候ソリューション（そのうち約40％がグローバル・サウスに拠点を置く）を活用し、イノベーションの規模を拡大する機会を創出します。

新興市場は世界の気候リスクの75％に直面しているにもかかわらず、気候変動対策のための資本のわずか15%しか受け取っていません。500 Globalとアースショット賞は、パートナーシップを通じて、従来の資金提供で見過ごされがちなコミュニティ主導で未来志向の取り組みを支援することにより、この不均衡を是正し、インクルーシブな成長を加速させることを目指しています。

テーマ別に気候への影響と商業的実現性が交差する分野にフォーカスし、以下の支援に優先的に取り組みます。

アグテック – デジタル入力および配布システム、収穫後の保管と物流、土壌／炭素分析、アクセスとリスクに関するアグフィンテック、種子のイノベーション。 クリーンテック – オフグリッドおよび分散型のエネルギープラットフォーム、EVおよびマイクロモビリティのインフラストラクチャ、クリーン調理および産業プロセステクノロジー、需要へのレスポンスおよびエネルギー効率化のツール。 ネイチャーテック – 海洋と沿岸の回復力、森林・土地・水系の再生技術、MRV（測定、報告、検証）プラットフォーム、生物多様性マーケットプレイスと炭素プロジェクトの実現技術、再生型土地利用モデル。

500 Globalは、メキシコ、エジプト、インド、インドネシアを含む27か国で、持続可能なイノベーションに注力する140以上の企業、および2024年アースショット賞のファイナリストであるMYCLに投資してきました。MYCLはこの資金を使用して、インドネシアに原材料ハブを設立して小規模農家を支援し、農業廃棄物をインドネシア全域に展開できる付加価値製品に変えています。

500 Globalとアースショット賞はこの勢いに乗り、協力してイノベーターにリスク資本を供給し、事業拡大の障壁を乗り越える支援を行います。このブレンデッドファイナンス戦略には、開発金融機関、財団、慈善団体、民間投資家からの支援が集まることが見込まれます。

これに加えて500 Globalは、新興市場全体にイノベーションハブを設立するグローバルハブ戦略の一環として、リオデジャネイロを次の目的地に定めます。そして中南米でのプレゼンスを強化し、気候イノベーションの新たな波を起こすことを目指します。

500 Globalのサステナブルグロース担当マネージング・パートナーであるアラア・ムラビット博士は、次のように述べています。 「グローバル・サウスのコミュニティは長年にわたり、最も重い気候変動の負担を負いながら、気候変動対策のための資本、トレーニング、支援が最も不足していました。私たちのパートナーシップは、この力学を変えることを目指しています。つまり、現地のリーダーシップを強化し、コミュニティ主導のソリューションを支援し、課題の最前線にいる起業家が、機会の最前線にも立てるようにすることです。」

「私たちは、新興市場に関する500 Globalの深い専門知識と、アースショット賞のグローバルなプラットフォームを活用して、インスピレーションと投資を結びつけ、約束を実行に移し、気候エコシステムの再定義と調整という共通のニーズに応えることにより、人類と地球の両方に役立つソリューションを加速させています。」

アースショット賞CEOのジェイソン・クナウフ氏は次のように述べています。 「ファイナリストやポートフォリオのプロジェクトが、事業運営や地域横断的なインパクトの拡大を図るときに直面する最大の壁の1つが、資本、トレーニング、サポートへのアクセスです。そのため、500 Global、アースショット賞とそのパートナーは、気候変動に関するイノベーション、トレーニング、投資のための強力なプラットフォームを構築することで、気候関連の資本の流れを再構築し、人々と地球を守ると同時に実体経済にもインパクトをもたらすソリューションの創出を加速させているのです。」

「アースショット賞のコミュニティは、組織、企業、慈善家、そしてリーダーたちが協力する前例のないネットワークです。アースショットの10年の中間点となる2025年に、気候危機が最も深刻で、イノベーションの空白が最も大きい地域に支援が行き届くことを嬉しく思います。」

イノベーティブな投資と支援戦略は気候危機の解決に重要な役割を果たします。2025年のアースショット賞ファイナリストは約2,500の候補者から選ばれました。その一部を紹介します。

Re.green（自然の保護と回復部門）： 1億5,000万人が暮らす大西洋岸森林地帯を対象とする、ブラジル最大の森林回復プラットフォーム。最先端技術と金融の先駆者となり、荒廃した土地を豊かな生態系に変え、炭素吸収源を創出し、生物多様性を回復し、持続可能な生活を生み出しています。

1億5,000万人が暮らす大西洋岸森林地帯を対象とする、ブラジル最大の森林回復プラットフォーム。最先端技術と金融の先駆者となり、荒廃した土地を豊かな生態系に変え、炭素吸収源を創出し、生物多様性を回復し、持続可能な生活を生み出しています。 ATRenew（廃棄物のない世界の構築部門）： 毎年何百万台もの電子機器に新たな命を与える、中国を代表する循環型経済プラットフォーム。再利用の拡大、電子廃棄物の削減、廃棄物ゼロ都市の青写真の構築に取り組んでいます。

毎年何百万台もの電子機器に新たな命を与える、中国を代表する循環型経済プラットフォーム。再利用の拡大、電子廃棄物の削減、廃棄物ゼロ都市の青写真の構築に取り組んでいます。 Matter.（海洋の再生部門）シンプルなフィルターで、洗濯機や繊維工場から出るマイクロプラスチックを海に流出する前に回収する英国企業。最先端のろ過技術を通じて、目に見えない汚染の流れを変えることに貢献しています。

今年のアースショット賞ファイナリストの詳細については、こちらのウェブサイトをご覧ください。500 Globalの持続可能な成長の取り組みの詳細については、こちらのウェブサイトをご覧ください。

アースショット賞について：

アースショット賞の詳細については、www.earthshotprize.orgをご覧ください。

アースショット賞はウィリアム王子によって設立され、2020年にロイヤル財団で1年間準備を整えた後、独立組織となりました。環境活動における画期的なリーダーシップを見出し、支援、表彰するために設立された世界で最も権威と影響力のある賞です。月への到達という目標のもと何百万人もの人々を団結させた、ジョン・F・ケネディ大統領のムーンショット計画に触発されたアースショット賞は、地球のために10年間の行動を喚起することを目的としています。「自然の保護と回復」、「大気の浄化」、「海洋の再生」、「廃棄物のない世界の構築」、「気候の改善」を5つの課題としています。

アースショット賞は、啓発的なリーダーシップを奨励し、優れた最先端ソリューションの拡大を支援することで、環境問題を取り巻く現在の悲観主義を楽観主義へと変えることを目指しています。10年間で、地球を修復する力を持つ50の受賞者を選出します。

アースショット賞は単なる賞ではなく、グローバル・アライアンス・パートナーと提携して、毎年発見され選出されるソリューションの拡大を支援しています。グローバル・アライアンスの創設パートナーは世界有数の組織や慈善家で構成されており、賞の戦略的資金提供パートナーとして活動しています。パートナーには、アガ・カーン開発ネットワーク、アレン・ファミリー・フィランソロピーズ、ベゾス・アース・ファンド、ブルームバーグ・フィランソロピーズ、ブレイクスルー・エナジー財団、ビルダーズ・ビジョン、コールマン・ファミリー・ベンチャーズ、DPワールド、エレイン＆エドゥアルド・サベリン財団、イレブン・イレブン財団、ギビング・グルースベック・ファザラーリ、ホルチ・ポールセン財団、ロー・ファミリー慈善財団、マスターカード・インクルーシブ成長センター、ロブ・ウォルトン財団、サンディ＆ポール・エッジリー、スタンダード・チャータード銀行、ステリオス慈善財団、テマセク・トラスト、ウーバーなどが含まれます。グローバル・アライアンス・パートナーは、専門知識とグローバルリーチを生かして環境および持続可能な開発に取り組む非営利団体であり、毎年推薦団体として活動しています。グローバル・アライアンス・パートナーの全リストについては、https://earthshotprize.org/people-partners/global-alliance/をご覧ください。

グローバル・アライアンス・メンバーは、世界最大手かつ最も影響力のある企業やブランドであり、アースショット賞を支援し、自社の事業で野心的な変革を実現し、アースショット賞のファイナリストおよび受賞者のソリューションの発展を加速させます。メンバーは、アラップ、ブルームバーグ、ブリティッシュ・エアウェイズ、デロイト、ハーバート・スミス・フリーヒルズ・クレイマー、日立、インカ・グループ（IKEA）、マイクロソフト、マルチチョイス・グループ、ナチュラ・アンド・カンパニー、サファリコム、セールスフォース、ユニリーバ、ボーダコム・グループ、ウォルマートです。

500 Globalについて

500 Globalは運用資産21億ドル（2025年3月31日現在）を擁するマルチステージ・ベンチャーキャピタル企業であり、急成長するテクノロジー企業を創業する起業家に投資しています。私たちは、テクノロジー、イノベーション、資本が長期的な価値を創出し、経済成長と開発を促進できる市場にフォーカスしています。主要ステークホルダーと緊密に連携し、新興市場における起業家エコシステムと経済発展を支援する際の最善策について、政府に助言しています。

500 Globalは、新興市場のエコシステム開発における専門知識を基盤として、持続可能な成長戦略部門を設立しました。私たちは、政府系ファンド、政府機関、DFI、民間セクター、慈善団体と連携し、分断された開発を連携された官民の金融戦略へと転換し、持続的な経済変革と人的資本の成長を実現することを目指しています。

500 Globalは、80か国以上で事業を展開する3,000社以上の企業を代表する5,000人以上の創業者を支援してきました。評価額が10億ドルを超える企業は35社以上、評価額が1億ドルを超える企業は160社以上（非公開企業、上場企業、エグジット済み企業を含む）に投資しています。175名を超える私たちのチームメンバーは、25か国以上（2025年9月現在）に拠点を置き、世界をリードするテクノロジー企業での起業家、投資家、経営者としての経験を活かしています。

