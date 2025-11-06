-

NHOA Energy stelt een energieopslagsysteem van 50 MWh in bedrijf in Sicilië

De Vicari BESS, gevoed op een turnkey EPC-basis, integreert geavanceerde opslagtechnologieën met twee windmolenparken van ERG aan land, waarmee de rol van Sicilië in Italiës energieovergang wordt versterkt

VICARI, Italië--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, een internationale leverancier van energieopslagsystemen op nutsbedrijvenniveau, maakt de inbedrijfstelling bekend van een BESS (Battery Energy Storage System) van 50 MWh in Vicari, Sicilië. Dit project, ontwikkeld voor ERG, een vooraanstaande internationale onafhankelijke producent van hernieuwbare energie, markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van grootschalige opslagsystemen om stabiliteit van het stroomnet en integratie van hernieuwbare energie te ondersteunen. Het systeem, ondergebracht in ERG’s substation verbonden met de windmolenparken van Vicari en Roccapalumba, heeft een stroomcapaciteit van 12,5 MW en een nominale opslagcapaciteit van 50 MWh, waarmee het tot vier uur lang hernieuwbare energie kan opslaan.

