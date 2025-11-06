Mouser Electronics onderzoekt de toekomst van geavanceerde luchtmobiliteit en de impact daarvan op het ontwerp

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., de geautoriseerde wereldwijde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en industriële automatiseringsproducten, heeft de nieuwste aflevering van de Empowering Innovation Together (EIT) technologieserie Urban Transport Takes Flight uitgebracht. Hierin wordt de opkomende sector van Advanced Air Mobility (AAM) onderzocht. Deze serie gaat in detail in op de technologie achter elektrische verticaal opstijgende en landende voertuigen (eVTOL), de uitdagingen van de infrastructuur voor implementatie in steden en de waterstofbrandstofceloplossingen die de toekomst van het stedelijk vervoer aandrijven.

De weg voor Urban Air Mobility (UAM) om van een futuristisch concept naar een schaalbare realiteit te evolueren, wordt belemmerd door obstakels op het gebied van vorm, vermogen en energieopslag.

