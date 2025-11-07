Sparkle Clean Tech 與 Aquadei 建立全球聯盟，以新一代奈米氣泡技術革新油與氣水處理流程

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Sparkle Clean Tech (SCT) （西門子能源的油與氣水處理技術的全球獨家受權方）與 Aquadei, LLC 已經建立戰略聯盟，旨在將 Aquadei 專有的奈米氣泡與流體空化技術應用於全球油氣作業。此合作將推動先進水處理技術發展，為產業帶來可量化的營運效益、經濟效益與環境效益。

油與氣產業的奈米氣泡技術：性能優勢

奈米氣泡（直徑小於200奈米的氣體粒子）具備卓越的物理表面與界面特性，能強化油品與固體在水中的交互作用。結合SCT分離技術後，這些超細氣泡能實現更高效分離、降低化學品消耗並提升製程穩定性。

有別於僅依賴浮力的傳統浮力保持系統，SCT與Aquadei採用混合式奈米氣泡+微氣泡浮力技術——經實證可強化氣泡與油滴之間的附著效果。該緊湊型裝置於浮力單元前端安裝流體空化預處理系統啟動作業流程，運用可控壓差產生局部微射流與衝擊波，破壞頑固乳化層並自然生成穩定奈米氣泡。此過程對產出水進行物理「調節」：增大細微油滴，提升浮力捕獲效率。奈米氣泡能改變油滴表面、促進油滴聚合，並作為提供浮力的較大微氣泡的連接橋樑。最終實現更快速、更潔淨且更節能的分離流程。

營運效益與環境效益

聯合部署預計將為油田水管理帶來變革性成效：

提高油回收率達40%（提高油採收率-EOR）

化學處理成本降低30%（產出水處理）

透過抑制生物膜與結垢延長管線壽命

實現氣體（O2、O3、CO2）超高效輸送，最小化廢棄物與能源消耗

提供更潔淨水、降低化學品依賴度及提升營運效率，打造永續、低環境影響的油田作業流程

戰略合作概述

透過整合SCT的全球佈局與西門子授權技術，結合Aquadei創新的奈米氣泡與超細氣泡技術，此聯盟旨在實現營運成本、化學品使用量及環境影響的階梯式降低。該聯合專案將於2026年初在北美與中東地區啟動部署。

關於 Aquadei, LLC

Aquadei是一家專注於健康養生、工業用水效率及環境再生領域的奈米氣泡與超細氣泡技術的水處理創新企業。透過收購GAIA Water，Aquadei將量子粒子科學與實際應用相結合，推動永續解決方案的發展。

網站：https://aquadei.net/，https://gaiawater.com/

關於 SCT Technologies

Sparkle Clean Tech (SCT) 基於西門子能源授予的智慧財產權與自主創新技術，提供新一代油與氣水處理系統。SCT 憑藉水資源再利用、能源效率及減排的技術，協助客戶應對營運、法規與永續發展挑戰。

網站：www.sctwater.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。