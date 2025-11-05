ID5收購TrueData，結合優勢打造最全面的數位廣告身份解決方案

倫敦&紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ID5, 市場領先的數位廣告ID提供商TrueData今天宣佈收購美國頂級身份圖公司TrueData。 該交易標誌著ID5增長戰畧向前邁出了重要一步，大大加强了其在美國的業務，擴大了其可以為全球合作夥伴提供的價值。

ID5被公認為另類身份識別領域的全球領導者，在美國建立了穩固的立足點，其大多數客戶和收入都來自美國。 通過引入TrueData的圖表，該公司正在擴大其在美國的業務，並利用新的數据集和專業知識加强其自我調整身份科技。 TrueData的圖表和專業知識與符合GDPR的ID5圖表及其擴展的替代ID相結合，在市場上創造了一個獨特的主張，將離線數據與最大的線上範圍聯系起來，以加强跨通路的識別、啟動和量測。

“ID5已經被廣泛認為是領先的通用ID供應商。通過引入TrueData的專業知識，我們正在擴大我們的能力和我們可以為客戶和合作夥伴提供的服務範圍，”他說Mathieu Roche, ID5聯合創始人兼 CEO .“此次收購加强了我們在美國市場的存在和服務能力，並使我們成為行業所需的全球隱私優先的身份合作夥伴。”

許多公司已經獨立使用ID5和TrueData產品。 此次合併將把這些產品綜合到一個統一的解決方案中，消除複雜性，為共亯客戶釋放更大的價值。 通過結合互補科技和足迹，ID5將為市場帶來業內最全面的身份產品。

作為收購的一部分，TrueData的首席執行官Scott Conine和總裁兼首席運營官Jon Durkee將分別加入ID5的執行團隊，擔任戰畧顧問和首席收入官。

“我們的公司有著共同的目標，並以中立和合作的價值觀運作，”他說Scott Conine, CEO， TrueData . “這是真正的優勢融合，將互補的產品、團隊和文化聚集在一起，為生態系統創造一個更完整的身份合作夥伴。”

“ID5在重新定義數位廣告的身份方面一直處於領先地位，”他說Sanja Partalo, S4S Ventures聯合創始人兼管理合夥人，ID5董事會成員 . “此次收購加速了他們的使命，擴大了ID5的全球足迹，鞏固了其作為生態系統首選身份合作夥伴的地位。我們很自豪能够支持一個繼續推動行業有意義進步的團隊。”

我已經看到TrueData的產品在推動整個廣告生態系統的客戶成果方面有多麼强大，”他說Jodi Sherman Jahic, Aligned Partners的聯合創始人兼管理合夥人，TrueData的董事會成員。“與ID5聯手解鎖獨特的解決方案，並創建一個全球身份領導者，為兩家公司的客戶、合作夥伴和員工加速增長”。

收購完成後，合併後的公司將以ID5品牌運營，並遵循其既定的隱私原則和治理框架。 由北美、歐洲和亞洲約80名員工組成的聯合團隊加强了ID5為全球客戶服務的能力，確保了當地的專業知識、更快的支持和更大的影響力。

(注：Progress Partners在此交易中擔任TrueData的獨家財務顧問。)

關於 ID5

ID5正在重新定義數位廣告的身份，構建隱私和可定址性同步的解決方案。 其自我調整身份科技能够學習和調整，確保跨媒體内容、設備和通路的無縫識別。 這使媒體所有者能够釋放永續的收入，使廣告商能够提供可衡量的結果，並幫助平臺最大限度地提高數據和庫存價值。 ID5由行業專家於2017年創立，正在推動身份的未來——連接、發展和增强數位廣告生態系統。

關於 TrueData

TrueData是獨立身份解析領域的領導者，為專注於大規模無Cookie定址的客戶提供數據豐富和身份解析解決方案。 TrueData的身份圖將人們和家庭與他們的數位設備聯系起來。 作為全球最大企業數據公司值得信賴的合作夥伴，TrueData繼續構建以隱私為中心的解決方案，幫助客戶實現其可定址性目標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。