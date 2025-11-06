ビザとトランスカード、貨物および物流業界向けの高度な組み込み型運転資金ソリューションで提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビザとトランスカードは、貨物・物流業界における決済および運転資金ソリューションを強化するために設計された次世代組み込み型ファイナンスプラットフォームの運用開始を発表しました。共同事業の一環として、ビザとトランスカードはB2Bセグメントにおけるエージェント イニシアチブでも協業します。

この提携により、貨物業界をリードするデジタル予約・決済プラットフォームであるフレイトス（Nasdaq: CRGO）のWebCargo上で、貨物フォワーダーと航空会社は組み込み型クレジットおよび運転資金ソリューションを利用できるようになります。 ビザの商業ソリューションにおけるグローバルなノウハウとトランスカードの最先端の決済オーケストレーション技術を組み合わせることで、WebCargoユーザーは、航空貨物取引において柔軟な与信条件、シームレスなオンボーディング、そして自動照合を利用できるようになります。ビザのバーチャルカードインフラ上に構築されたこのソリューションは、貨物フォワーダーと航空会社間のキャッシュフローのボトルネックを解消し、すべての関係者にとってデジタル貨物の予約と決済体験を向上させます。

ビザとトランスカードは、B2B分野におけるエージェント活用事例も検討しており、Visa Intelligent Commerce（VIC）は、エージェントがサプライヤーと連携し安全に取引を行うための商業標準とツールの開発に取り組んでいます。トランスカードは、自動化を促進し、プロアクティブなインサイトを提供しつつ、顧客のキャッシュフロー管理の効率化を支援するために、プラットフォームにエージェント エクスペリエンスを組み込みます。これらの機能を組み合わせることで、エージェント主導のコマースワークフローにおいて、ダイナミックな決済オーケストレーション、運転資金管理の改善、そして実用的なインテリジェンスの提供を目指しています。

ビザのコマーシャル・ソリューションズ・グローバル責任者であるダレン・パースローは、「ビザは、安全かつ拡張性に優れたインテリジェントなコマーシャルソリューションを通じて、決済の未来の構築に注力しています。今回のトランスカードとのパートナーシップは、業界の発展に向けた当社のコミットメントを反映しており、当社のテクノロジーとノウハウを活用し、急速に進化するグローバル市場において、企業の業務の合理化と堅実な成長を支援します」と述べています。

トランスカードのCEOであるグレッグ・ブローは、「今回の提携により、当社の組み込み型B2B決済および運転資金ソリューションが強化され、エージェント型AI機能を備えたインテリジェントな決済オーケストレーションが実現します。当社はビザとともに、FreightosのWebCargoデジタル貨物予約および決済体験を向上させ、業界全体のイノベーションを推進していきます」と述べています。

フレイトスCEOのツヴィ・シュライバーは、「フレイトスのミッションは、グローバルレベルで貿易を円滑にすることです。これは、輸入業者、輸出業者、そして貨物フォワーダーが貨物サービスをオンラインで即座に比較、予約、管理できることだけでなく、これらのサービスを最新型でかつシームレスな方法でより容易に決済できることを意味します。ビザそしてトランスカードとの提携により、国際貿易がオンラインでフライトやタクシーを予約するのと同じくらい簡単に行われる未来に、私たちは一歩近づきます」と述べています。

ビザのコマーシャル・ソリューションズ・グローバル戦略パートナーシップ責任者であるピユシュ・ティワリは、「この提携は、商業決済分野におけるイノベーションの重要な推進役となるために、ビザが組み込み型ファイナンスと代理商取引に投資していることを反映しています。特に、トランスカードおよびフレイトスとの統合アプローチは、航空会社と貨物フォワーダーの双方にとって点を結びつけ、真のビジネス成長を促進する運転資本の効率化を実現します。よりスマートでレジリエントな貨物エコシステムの構築において、フレイトスのWebCargoを支援できることを誇りに思います」と述べています。

この提携は、航空会社、フォワーダー、そしてその顧客にとって、接続性、業務運営効率、そして財務の俊敏性を向上させることで、貨物輸送におけるデジタル変革を推進するという継続的なコミットメントを反映しています。

ビザについて

ビザ (NYSE: V)は、デジタル決済の世界的リーダーであり、200を超える以上の国と地域において、消費者、販売者、金融機関、政府機関間の取引の決済を促進しています。ビザは、最も革新的で利便性が高く、信頼性が高く安全な決済ネットワークを通じて世界をつなぎ、個人、企業、そして経済の繁栄を支援することをミッションとしています。ビザは、あらゆる場所のあらゆる人々を豊かにし、アクセスを資金移動の未来へのアクセスがその基盤であると信じています。詳細は、Visa.comをご覧ください。

トランスカードについて

トランスカードは、銀行、フィンテック、そして企業向けに包括的な決済オーケストレーション ソリューションを提供しています。AIを活用した組み込み型決済ソリューションは、全世界の顧客やサプライヤーとのシームレスな取引、コラボレーション、そしてデータの共有を実現します。トランスカードが提供するソリューションは、マルチレール機能、組み込み型ワークフロー、記録システムの統合、照合の簡略化、そして銀行レベルのセキュリティを組み合わせ、あらゆる規模の企業のB2BおよびB2C決済をサポートし、デジタル決済による財務業務の効率化、リアルタイムでの取引状況の監視、不正リスクの低減、そしてオールインワン型決済ポータルによる顧客とベンダーのエクスペリエンス向上を実現します。詳細は、Transcard.comをご覧ください。

フレイトスについて

フレイトス（Nasdaq: CRGO）は、ベンダーニュートラルなグローバル貨物予約プラットフォームのリーディングカンパニーです。航空会社、海運会社、数千社の貨物フォワーダー、そして1万社を超える輸出入業者がフレイトスのプラットフォームに接続し、貿易の効率性、アジリティ、そしてレジリエンスを高めています。

フレイトスプラットフォームは、1兆ドル規模の国際貨物輸送業界をデジタル化します。世界中のあらゆる規模の企業を対象に、価格設定、見積、予約、出荷管理、決済などを網羅するソフトウェア ソリューションのスイートを提供しています。これには、多国籍輸入業者・輸出業者向けのFreightos Enterprise、中小規模輸入業者・輸出業者向けのFreightos Marketplace、貨物フォワーダー向けのWebCargoおよび7LFreight by WebCargo、航空会社向けのWebCargo、そしてデジタル通関業者のClearitなどが含まれます。

詳細は、freightos.com/investorsをご覧ください。

