ボストン・オンコロジー・アラビア、サウジアラビア現地調達・政府購買庁は、サウジアラビアにおける高度な生物学的医薬品の現地生産化に合意

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 医薬品の国産化と国家医薬品安全保障の推進に向けた重要な一歩として、ボストン・オンコロジー・アラビアと現地調達・政府購買庁（LCGPA）は、サウジアラビアで2種類のバイオシミラー医薬品を現地生産する協定を締結しました。

調印式は、保健省および現地調達・政府購買庁の支援のもと、Global Health Exhibition（世界保険博覧会）で行われ、国内の製造能力を強化し、全国の患者が不可欠な生物学的製剤治療薬を確実に利用できるようにするというサウジアラビアの取り組みを強調するものとなりました。

国家薬物安全保障の強化

ボストン・オンコロジー・アラビアは、この合意に基づき、関節リウマチや乾癬などの自己免疫疾患および炎症性疾患の治療に使用される2種類の高付加価値バイオ医薬品（アダリムマブとエタネルセプト）の技術移転、現地生産、および商業展開を主導します。この取り組みは、サウジアラビアの医薬品国産化ポートフォリオの継続的な拡大に貢献し、同国が掲げるVision 2030における医療改革と産業自給自足という目標の達成を促進するものです。

ボストン・オンコロジー・アラビアの創設者兼CEOであるアブドラ・バーイは、「この度の契約締結は、複雑な生物製剤の現地生産化における非常に重要なマイルストーンとなります。当社は、アダリムマブとエタネルセプトを国内生産することで、人々の人生を変えうる生物学的療法へのアクセスを拡大するだけでなく、高度な医薬品生産におけるサウジアラビアの自立に向けた持続可能な基盤を築くことにもなります」と述べています。

LCGPAの公式報道官であるアブドゥルラフマン・ビン・イブラヒム・アルサギールは、「これらの合意は、我が国のGDPに12億サウジアラビア リヤルを超える経済効果をもたらすとともに、医療・製薬分野におけるサウジアラビアの人材約500人の直接雇用を創出することが見込まれています」と述べています。

生物製剤の現地製造に関するマイルストーン

ボストン・オンコロジー・アラビアは、サウジアラビアの医薬品国産化戦略において最前線に立ち、高度なジェネリック医薬品、バイオシミラー、ペプチド製剤、および重症患者向け注射剤など、影響の大きな治療分野における国内需要を満たすために設計された製品ポートフォリオの拡大に貢献します。スダイール工業都市にある同社の最先端製造施設は、米国FDA、EMA、およびSFDAの基準に準拠して運営されており、すべての国産製品が品質と安全性に関する最高レベルの国際基準を満たすことができます。

これらの高度なバイオ医薬品の国内生産は、ボストン・オンコロジー・アラビアがバイオ医薬品製造において国内のリーダーとしての地位をさらに確固たるものにし、重要な医薬品へのより迅速かつ信頼性の高いアクセスを提供するとともに、サウジアラビアの長期的な目標である医薬品の自給自足を支援することになります。

ボストン・オンコロジー・アラビアについて

リヤドに本社を置くボストン・オンコロジー・アラビアは、地域密着型事業を展開するために設立された、完全統合型の製薬会社です。同社は、高度なジェネリック医薬品、バイオシミラー、ペプチド製剤、および救命救急用注射剤を開発、製造、販売しており、最高の国際基準を満たしつつ、サウジアラビアの病院における医薬品ニーズに応えています。

スダイール工業都市に拠点を置くボストン・オンコロジー・アラビアは、サウジアラビアの医薬品安全保障を強化し、現地における高付加価値・技術主導型の医薬品生産能力を拡大することで、同国の「Vision 2030」の目標達成を支援しています。ボストン・オンコロジー・アラビアは、ライセンス取得、現地開発、製造、商業化に至るまでの一貫したビジネスモデルにより、世界最高水準の医薬品を迅速、安全、そして手頃な価格で患者に提供しています。

詳しくは、 https://bostononcology.com/ をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。