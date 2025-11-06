-

The Earthshot Prize e 500 Global hanno ufficialmente avviato una collaborazione strategica volta a sostenere e promuovere l’innovazione climatica nei mercati emergenti

  • 500 Global e The Earthshot Prize hanno avviato una collaborazione volta a sviluppare una strategia di investimento dedicata a identificare, sostenere e diffondere soluzioni per il clima nei mercati emergenti.
  • L’iniziativa si concentra su tre settori strategici che combinano impatto climatico e fattibilità commerciale: AgTech, Clean Tech e Nature Tech.
  • La strategia è stata presentata durante il vertice Earthshot Prize a Rio de Janeiro, in occasione della vigilia della cerimonia di premiazione Earthshot Prize 2025. L’obiettivo è avviare ufficialmente l’iniziativa nel corso del primo semestre del 2026.
RIO DE JANEIRO, Brasile--(BUSINESS WIRE)--500 Global, tra le società di venture capital più attive a livello globale, e The Earthshot Prize, il premio ambientale di maggiore prestigio e influenza, hanno annunciato oggi una nuova collaborazione strategica. L’iniziativa mira a rafforzare l’innovazione climatica nei mercati emergenti, in un momento in cui i finanziamenti per il clima risultano più cruciali che mai.

