BOSTON ONCOLOGY ARABIA与本地化及政府采购局签署协议以推动沙特的先进生物制药本地化生产

利雅得，沙特阿拉伯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在推进药品本土化含量与国家药物安全的重大举措中，BOSTON ONCOLOGY ARABIA与本地化及政府采购局（LCGPA）签署协议，将在沙特本土生产两种生物类似药。

签约仪式于全球健康博览会期间举行，在沙特卫生部与本地化及政府采购局的共同见证下完成。这一举措彰显了沙特王国对强化本土制药能力、保障全国患者可靠获取核心生物疗法的坚定承诺。

加强国家药品安全

根据此项协议，Boston Oncology Arabia将主导两种高价值生物制剂（阿达木单抗与依那西普）的技术转移、本土生产及商业化推广。这些药物广泛应用于类风湿性关节炎及银屑病等自身免疫性疾病治疗。该倡议将助力沙特持续扩大药品本土化生产版图，并推动实现"2030愿景"中关于医疗体系转型与工业自给自足的战略目标。

“此次签约是复杂生物药本土化进程中的里程碑时刻。”Boston Oncology Arabia创始人兼首席执行官Abdullah Baaj博士表示，“通过本土生产阿达木单抗与依那西普，我们不仅让更多患者能获得这些改变生命的生物药物，更在为沙特实现先进制药自主化构筑可持续的基石。"

LCGPA官方发言人Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir工程师指出，“这些协议预计将为国家GDP带来超过12亿沙特里亚尔的经济影响，并在医疗健康和制药领域创造约500个直接就业岗位，助力培养沙特本土专业人才。”

生物药本土化制造的重要里程碑

Boston Oncology Arabia始终位居沙特医药本土化战略的前沿阵地，通过持续扩展涵盖高端仿制药、生物类似药、多肽制剂及重症监护注射剂的多元化产品组合，精准对接国内高需求治疗领域的临床需要。该公司位于苏代尔工业城的先进生产基地严格遵循美国FDA、欧盟EMA及沙特SFDA标准，确保每款本土生产药品均符合国际最高质量与安全规范。

这些高级生物药的成功本土化，进一步巩固了Boston Oncology Arabia作为国内生物制药领导者的地位，不仅能让患者更快速、更可靠地获得关键药物，更有力推进沙特实现医药自主的长期战略目标。

关于Boston Oncology Arabia

Boston Oncology Arabia总部位于利雅得，是一家为实现本土化战略而构建的全产业链制药企业。公司致力于研发、生产与商业化高端仿制药、生物类似药、多肽制剂及重症监护注射剂，在满足沙特医疗机构实际临床需求的同时，始终遵循全球最高品质标准。

Boston Oncology Arabia以苏代尔工业城为运营基地，通过强化国家药品安全体系与提升高附加值技术驱动型制药产能，积极践行"2030愿景"战略目标。公司打造的端到端产业模式涵盖技术引进、本土研发、药品生产及商业化全链条，确保符合国际标准的优质药品能够以快捷、安全、可及的方式惠及患者。

如需了解更多信息，请访问 https://bostononcology.com/

