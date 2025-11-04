Hoffmann Green renforce son positionnement dans les énergies renouvelables avec SEE YOU SUN, acteur incontournable du solaire et de l’électromobilité

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat clé avec l’opérateur solaire SEE YOU SUN, leader de l’ombrière photovoltaïque et acteur de référence de la mobilité électrique en France. Cet accord consolide le positionnement d’Hoffmann Green sur le marché des énergies renouvelables.

Fondée en 2016 et basé à Cesson-Sévigné près de Rennes, SEE YOU SUN est un acteur intégré de l’énergie solaire. Présente sur tout le territoire, l’entreprise conçoit, construit, finance et exploite des centrales photovoltaïques en ombrières et en toitures, ainsi que des stations de recharge solaire intelligentes pour vélos et véhicules électriques, au service des collectivités, entreprises, acteurs immobiliers et particuliers. Grâce à la maîtrise complète de la chaîne de valeur – du développement à la gestion de l’énergie –, SEE YOU SUN s’impose comme un acteur de référence de la transition énergétique avec plus de 800 projets solaires en France.

Pour rester fidèle à son engagement pour des infrastructures durables, SEE YOU SUN a choisi d’intégrer les ciments Hoffmann Green 0% clinker pour les fondations de ses structures photovoltaïques et d’électromobilité. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de réduire l’empreinte carbone de ses ouvrages, tout en préservant leurs performances techniques et leur longévité. Déjà utilisés sur plusieurs chantiers, notamment à La Membrolle-sur-Longuenée et Coulonge, ces ciments permettent de réduire significativement l’empreinte carbone tout en garantissant la robustesse des installations.

Pour Hoffmann Green, ce partenariat est un jalon majeur. Après l’accélération de son activité dans les fondations d’éoliennes, l’entreprise renforce sa présence dans les énergies renouvelables, en ligne avec sa stratégie de diversification. Le marché du photovoltaïque bénéficie d’un fort potentiel, soutenu par la dynamique réglementaire favorisant la solarisation des parkings à l’échelle nationale.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre ouverture au secteur des énergies renouvelables. L’intégration de nos ciments 0% clinker dans des projets photovoltaïques et d’électromobilité illustre la convergence entre construction durable et transition énergétique, et confirme la capacité de nos solutions à accompagner la décarbonation de nouveaux marchés. »

François Guérin, Président de SEE YOU SUN, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green renforce la cohérence du modèle que nous portons depuis nos débuts : celui d’une ville solaire, où l’énergie est décarbonée, produite et consommée localement, dans les territoires. En intégrant des ciments 0 % clinker dans les fondations de nos ombrières et solutions de mobilité, nous faisons un pas de plus vers des infrastructures à la fois durables, sobres et robustes, au service de la souveraineté énergétique et de la transition écologique et énergétique. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À propos de SeeYouSun

SeeYouSun est un opérateur solaire, qui crée et anime des systèmes solaires partagés à l’échelle du quartier. Fondé en 2016, le groupe d’origine bretonne est devenu le n°1 de l’ombrière photovoltaïque en France. Stations vélos, bornes de recharge électriques, stations de sport autonomes, autoconsommation individuelle et collective… Partout sur les territoires, nous produisons et partageons l’énergie avec les collectivités, les entreprises et les particuliers. Ensemble, nous inventons et faisons vivre les premières villes solaires, et créons au local des dynamiques sociales fortes, tout en étant garant d’une cohérence économique. Nous développons des services & produits complémentaires sur 4 thématiques : stationnement & mobilités, sport santé bien-être, immobilier d’entreprises et habitat solaire.

Chiffres clés : création en 2016, 120 collaborateurs et collaboratrices, 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, 800 centrales partout en France – 200 GWh produits en 2024

www.seeyousun.fr - LinkedIn