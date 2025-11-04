STV va déployer la plateforme de communication sécurisée de Post-Quantum et forme une coopération stratégique pour fournir une sécurité de nouvelle génération

PRAGUE et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s. (« STV »), l’un des innovateurs les plus dynamiques au monde dans le domaine de la défense, a signé un accord de licence pluriannuel pour utiliser la plateforme de communication quantique révolutionnaire de Post-Quantum et a signé un accord de coopération stratégique afin d’accélérer son déploiement en Europe, au sein de l’OTAN et sur les marchés mondiaux de la défense. Alors que l’informatique quantique menace de rendre obsolète le chiffrement traditionnel, cette initiative place STV à l’avant-garde de la révolution de la cybersécurité, en dotant les gouvernements, les forces de défense et les entreprises d’une résilience de nouvelle génération contre les attaques de type « Harvest Now, Decrypt Later ».

En fusionnant la plateforme modulaire de Post-Quantum, testée par l’OTAN, avec ses propres solutions de défense de classe mondiale, STV établit une nouvelle référence mondiale en matière de communications sécurisées et de confiance numérique. Ensemble, ces deux entreprises fournissent les systèmes les plus avancés et les plus pérennes pour protéger les données sensibles et les opérations critiques, garantissant ainsi que même à l’ère quantique, les communications alliées restent impénétrables.

Ce partenariat représente un bond en avant décisif, combinant l’expérience de STV en matière d’innovation dans le domaine de la défense et l’expertise pionnière de Post-Quantum pour fournir des systèmes de communication et de protection des données qui vont au-delà des normes actuelles de l’industrie.

Pavel Kudrhalt, directeur général de STV, déclare : « Il ne s’agit pas seulement d’acquérir une technologie, mais de construire un écosystème sécurisé de bout en bout, sans compromis, pour l’avenir. Nos clients exigent une garantie totale de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication et du transport inviolable au déploiement et à la surveillance. Avec la menace croissante des attaques de type « Harvest Now, Decrypt Later », les défenses quantiques ne sont plus une option. La plateforme de Post-Quantum est non seulement à la pointe dans son domaine, elle permet également à STV d’être le premier à redéfinir les normes mêmes de la confiance numérique dans les solutions de défense. En intégrant leur technologie à notre portefeuille, nous offrons aux alliés de l’OTAN, aux partenaires de l’UE et aux clients nationaux la protection la plus solide possible pour l’ère quantique, qu’il s’agisse de protéger les chaînes de commandement et de contrôle, d’exploiter des drones essentiels à la mission ou de déployer des munitions dans les communications sur le champ de bataille. »

Rikky Hasan, directeur général de Post-Quantum, ajoute : « La vision et le leadership de STV en matière d’innovation dans le domaine de la défense en font le partenaire idéal. Ensemble, nous lançons une nouvelle vague de solutions sécurisées et résistantes au quantique qui protègent les données les plus sensibles au monde contre les adversaires d’aujourd’hui et les menaces quantiques de demain. Notre approche modulaire de l’identité, de la transmission et du chiffrement, qui a déjà fait ses preuves dans les environnements de l’OTAN, offre le moyen le plus rapide et le plus agile de s’intégrer au portefeuille mondial de STV. C’est un moment de fierté pour les deux entreprises et une étape importante pour la cybersécurité mondiale. »

Cette acquisition et cette alliance marquent le début d’une nouvelle ère : celle où les plateformes résistantes au quantique ne sont plus facultatives, mais essentielles. Unis par une mission commune de protection de l’avenir, STV et Post-Quantum mènent la charge vers un monde où les communications critiques restent impénétrables, même face au pouvoir disruptif de l’informatique quantique.

À propos de STV

STV Group a.s. est l’un des innovateurs européens les plus dynamiques dans le domaine de la défense, fournissant des solutions avancées de sécurité et de défense aux gouvernements, aux alliés de l’OTAN et à des partenaires commerciaux du monde entier. Basée en République tchèque, l’entreprise combine une ingénierie de pointe avec une vision audacieuse de l’avenir de la sécurité.

S’appuyant sur un siècle de tradition industrielle, STV Group est devenu le premier producteur tchèque de munitions, de systèmes de renseignement, de plateformes de véhicules blindés et de services intégrés tout au long du cycle de vie. Le groupe est également un leader européen dans le domaine de l’élimination écologique et de la démilitarisation des munitions excédentaires, soulignant son engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité. Grâce à des technologies testées par l’OTAN et à des partenariats mondiaux, STV Group est reconnu pour fournir des capacités résilientes et pérennes qui assurent la sécurité des nations à une époque où de nouvelles menaces apparaissent.

À propos de Post-Quantum

Post-Quantum mène la charge vers l’ère quantique en améliorant le chiffrement mondial. Sa plateforme quantique sécurisée protège les organisations sur l’ensemble de leur empreinte numérique grâce à un logiciel modulaire pour l’identité, la transmission et le chiffrement, conçu pour être interopérable, crypto-agile et parfaitement rétrocompatible.

Déjà reconnu par l’OTAN, les fournisseurs d’infrastructures nationales critiques et les grandes institutions financières, Post-Quantum a fait ses preuves dans la protection des données critiques. La société est l’inventrice du NTS-KEM (aujourd’hui connu sous le nom de Classic McEliece dans le cadre du concours du NIST) et l’auteur de la norme IETF Hybrid Post-Quantum VPN, qui est désormais la référence mondiale en matière de connectivité sécurisée. Grâce à ses technologies pionnières, Post-Quantum veille à ce que le monde garde une longueur d’avance sur les menaces quantiques.

