Esri 支援 IUCN 全球自然為本教育倡議

全新協作式地理資訊入口網站將為全球學生、教師及保育工作者提供數據、地圖、教育資源與 ArcGIS 技術

加利福尼亞州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在國際自然保護聯盟（IUCN） 的2025年世界自然保護大會上，Esri--地理資訊系統（GIS）技術全球領導者，宣布與IUCN及其教育與傳播委員會聯合發起倡議，呼籲擴大數據、地圖及GIS技術的獲取權限，以支援全球「自然為本教育」（NbE）的發展。

Esri將提供價值1000萬美元的實物捐贈，用於開發新的「自然為本教育」地理門戶，此平台將使全球學生、教師及IUCN保育工作者得以透過地圖與地理科學理解和探索地球、協作制定重要保育方案，並培養未來保育事業所需的核心技術能力。這項新倡議現正處於諮詢與設計的試點階段，它將支援IUCN的「自然為本教育」理念，推動環境學的學習與環境行動，該倡議已於今年十月在阿布達比舉行的IUCN世界自然保護大會上獲會員國採納。

此合作基於Esri長期對保育與地理教育的承諾。「自然為本教育」比以往任何時候都更為重要，」Esri總裁Jack Dangermond表示，「它能培養解決問題、創造力與韌性等重要生活技能，同時建立與環境的終生連結與責任感。我們很榮幸能與IUCN攜手推進這項重要事業。」

「自然為本教育」（NbE）是一種將自然置於學習核心的整體綜合方法。NbE透過融合環境教育、原住民知識、戶外與體驗式學習，深化人類與自然的連結。此教育方法將自然作為學習環境，在正式與非正式場景中培養系統性思維、同理心、責任感，以及應對氣候變遷、生物多樣性喪失與地球健康所需的技能。它將地理資訊系統（GIS）與自然為本教育結合，使學生、教師及保育工作者得以透過重要的地理背景脈絡觀察周圍世界。自然為本教育提供整體的地理視角，協助更深入地理解目前現狀、變遷趨勢，以及最重要點——哪裡需要採取保育自然的行動。

為推動此倡議，IUCN正致力建立新的自然為本教育設施。該聯盟將作為全球基金、孵化器與知識樞紐，讓學生及保育工作者得以使用全新的自然為本教育地理資訊門戶。

「Esri為支援自然教育與普及專業知識的全新地理門戶貢獻地理空間技術，此行動及時，並具有變革性。」IUCN教育與傳播委員會前主席、加拿大野生動物聯合會執行長Sean Southey表示，「世界亟需推進自然為本教育，此刻正是最緊迫之時。」

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

Copyright © 2025 Esri。保留所有權利。Esri、Esri地球標誌、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com為Esri在美國、歐洲共同體或其他某些司法管轄區的商標、服務標誌或註冊商標。文中提及的其他公司、產品或服務，可能是其各自擁有者的商標、服務標誌或註冊商標。

關於 IUCN

IUCN 是一個由政府與公民社會組織共同組成的獨特會員聯盟。它為公共、私人及非政府組織提供知識與工具，以促進人類進步、經濟發展與自然保育並行不悖。

IUCN成立於1948年，現已發展為全球規模最大、最多元性的環境關愛網絡，它匯聚逾1,400個會員組織及約17,000名專家的知識、資源與影響力。IUCN是一家保育數據、評估與分析的領先供應者，廣泛的會員基礎使IUCN得以擔負最佳實踐方案、工具及國際標準的孵化器與可信賴儲存庫之職能。

IUCN提供中立平台，匯聚政府、非政府組織、科學家、企業、在地社區、原住民族組織等多元利害關係人，攜手共同制定並落實環境問題解決方案，實現永續發展。

透過與眾多夥伴及支援者協作，IUCN在全球推動規模龐大且多元的保育專案。這些專案融合最新科學與在地社群的傳統知識，致力扭轉棲地流失、復育生態系統與提升人類福祉。

關於IUCN教育與傳播委員會

IUCN 教育與傳播委員會（CEC）是一個由專家組成的全球網絡，致力透過教育、傳播與公眾參與推動自然保育。該委員會藉由知識賦能、故事敘述及行為洞察，協助塑造思維模式、激發行動力，並為保育政策與永續生活建立社會支援基礎。它串聯全球實踐者，促進環境學習、外展推廣及社區動員領域的創新。

