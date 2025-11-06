Esri 支援 IUCN 全球自然為本教育倡議

加利福尼亞州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在國際自然保護聯盟（IUCN） 的2025年世界自然保護大會上，Esri--地理資訊系統（GIS）技術全球領導者，宣布與IUCN及其教育與傳播委員會聯合發起倡議，呼籲擴大數據、地圖及GIS技術的獲取權限，以支援全球「自然為本教育」（NbE）的發展。

Esri將提供價值1000萬美元的實物捐贈，用於開發新的「自然為本教育」地理門戶，此平台將使全球學生、教師及IUCN保育工作者得以透過地圖與地理科學理解和探索地球、協作制定重要保育方案，並培養未來保育事業所需的核心技術能力。這項新倡議現正處於諮詢與設計的試點階段，它將支援IUCN的「自然為本教育」理念，推動環境學的學習與環境行動，該倡議已於今年十月在阿布達比舉行的IUCN世界自然保護大會上獲會員國採納。

此合作基於Esri長期對保育與地理教育的承諾。「自然為本教育」比以往任何時候都更為重要，」Esri總裁Jack Dangermond表示，「它能培養解決問題、創造力與韌性等重要生活技能，同時建立與環境的終生連結與責任感。我們很榮幸能與IUCN攜手推進這項重要事業。」

「自然為本教育」（NbE）是一種將自然置於學習核心的整體綜合方法。NbE透過融合環境教育、原住民知識、戶外與體驗式學習，深化人類與自然的連結。此教育方法將自然作為學習環境，在正式與非正式場景中培養系統性思維、同理心、責任感，以及應對氣候變遷、生物多樣性喪失與地球健康所需的技能。它將地理資訊系統（GIS）與自然為本教育結合，使學生、教師及保育工作者得以透過重要的地理背景脈絡觀察周圍世界。自然為本教育提供整體的地理視角，協助更深入地理解目前現狀、變遷趨勢，以及最重要點——哪裡需要採取保育自然的行動。

為推動此倡議，IUCN正致力建立新的自然為本教育設施。該聯盟將作為全球基金、孵化器與知識樞紐，讓學生及保育工作者得以使用全新的自然為本教育地理資訊門戶。

「Esri為支援自然教育與普及專業知識的全新地理門戶貢獻地理空間技術，此行動及時，並具有變革性。」IUCN教育與傳播委員會前主席、加拿大野生動物聯合會執行長Sean Southey表示，「世界亟需推進自然為本教育，此刻正是最緊迫之時。」

關於 Esri

關於 IUCN

IUCN 是一個由政府與公民社會組織共同組成的獨特會員聯盟。它為公共、私人及非政府組織提供知識與工具，以促進人類進步、經濟發展與自然保育並行不悖。

IUCN成立於1948年，現已發展為全球規模最大、最多元性的環境關愛網絡，它匯聚逾1,400個會員組織及約17,000名專家的知識、資源與影響力。IUCN是一家保育數據、評估與分析的領先供應者，廣泛的會員基礎使IUCN得以擔負最佳實踐方案、工具及國際標準的孵化器與可信賴儲存庫之職能。

IUCN提供中立平台，匯聚政府、非政府組織、科學家、企業、在地社區、原住民族組織等多元利害關係人，攜手共同制定並落實環境問題解決方案，實現永續發展。

透過與眾多夥伴及支援者協作，IUCN在全球推動規模龐大且多元的保育專案。這些專案融合最新科學與在地社群的傳統知識，致力扭轉棲地流失、復育生態系統與提升人類福祉。

關於IUCN教育與傳播委員會

IUCN 教育與傳播委員會（CEC）是一個由專家組成的全球網絡，致力透過教育、傳播與公眾參與推動自然保育。該委員會藉由知識賦能、故事敘述及行為洞察，協助塑造思維模式、激發行動力，並為保育政策與永續生活建立社會支援基礎。它串聯全球實踐者，促進環境學習、外展推廣及社區動員領域的創新。

