Visa与Transcard合作推出适用于货运和物流的先进嵌入式营运资本解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa与Transcard今天宣布推出新一代嵌入式融资平台，旨在支持货运和物流行业的支付和营运资本解决方案。作为双方合作项目的一部分，Visa和Transcard还将合作研发针对B2B领域的智能体计划。

本次联盟在货运行业领先的数字预订和支付平台WebCargo by Freightos（纳斯达克证券代码：CRGO）上为货运代理公司和航空公司提供了嵌入式信贷和营运资本解决方案。通过将Visa的全球商务解决方案专业知识与Transcard先进的支付编排技术相结合，WebCargo用户现在可以享受灵活的信贷条款、无缝登记注册以及自动化的航空货运交易核对。该解决方案基于Visa的虚拟卡基础设施，可解决货运代理和航空公司之间的现金流瓶颈，提升所有参与者的数字货运预订和支付体验。

Visa和Transcard还探索适用于B2B领域的智能体使用案例，Visa智能商务（VIC）将研究开发商业标准和工具，以帮助智能体安全地服务供应商并进行交易。Transcard已在其平台中内置智能体体验，以实现自动化操作，提供积极的洞察，帮助客户更高效地管理现金流。总之，这些功能旨在实现动态的支付编排，改进营运资本管理，并在智能体驱动的商务工作流程中实现可操作性强的智能。

“在Visa，我们关注通过安全、可扩展和智能的商务解决方案建设支付的未来”，Visa商务解决方案全球主管Darren Parslow指出。“我们与Transcard的合作，反映我们致力于推动行业进步，利用我们的技术和专业知识帮助企业简化运营，并在快速变化的全球市场中自信地实现增长。”

“本次合作增强了我们的嵌入式B2B支付和营运资本解决方案，利用智能体AI功能实现了智能支付编排”，Transcard首席执行官Greg Bloh指出。“通过与Visa携手，我们提升了WebCargo by Freightos的数字货运预订和支付体验，并推动了整个行业的创新。”

“在Freightos，我们以促进全球贸易的顺畅运行为使命”，Freightos首席执行官Zvi Schreiber指出。“这意味着不仅要帮助进口商、出口商和货运代理商，让他们能够实时在线比较、预订和管理货运服务，同时还要让他们能够通过现代、无缝的方式更轻松地支付服务费用。我们与Visa和Transcard的合作，让我们距离未来更近一步，即让国际贸易像在线预订航班或出租车一样简单。”

“本次合作强化了Visa对嵌入式金融和智能体商务的投资，成为商务支付领域的重要创新使能者”，Visa商务解决方案全球战略合作主管Piyush Tiwari指出。“具体而言，我们与Transcard和Freightos协同的方法，在航空公司和货运代理之间建立了联系，实现了有助于推动切实的业务增长的营运资本体验。我们很荣幸支持WebCargo by Freightos建设更智能、更有韧性的货运生态系统。”

本次合作反映了我们通过提高航空公司、货运代理及其客户的互联性、运营效率和财务敏捷性，推动货运行业数字化转型的坚定承诺。

关于Visa Inc.

Visa（纽约证券交易所证券代码：V）是全球领先的数字支付公司，协助200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府实体开展交易。我们的使命是通过创新、便利、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展。我们相信，能够包容各个地区每个人的经济将有助于提升每个人的生活，并认为便利的支付渠道是未来资金流动的基石。要了解更多信息，请访问Visa.com。

关于Transcard

Transcard为银行、金融科技公司和企业提供综合性的支付编排服务。我们采用AI支持的嵌入式支付解决方案，可与全球客户和供应商实现无缝的交易、协作和数据共享。Transcard的解决方案将多学科的能力、嵌入式工作流程、记录集成系统、便捷对账以及银行级安全性相结合，为各种规模的企业提供B2B和B2C支付支持。通过数字支付简化财务运营，并通过一站式的综合支付门户监测实时活动，减少欺诈风险，提升客户和供应商体验。要了解更多信息，请访问Transcard.com。

关于Freightos

Freightos®（纳斯达克证券代码：CRGO）是一家供应商中立的领先全球货运预订平台。航空公司、海运公司、数以千计的货运代理公司以及数万进出口商通过Freightos连接，让世界贸易高效、敏捷、富有韧性。

Freightos平台依托全套软件解决方案，实现万亿美元级国际货运行业的数字化，涵盖定价、报价、预订、货件管理以及支付等，服务全球各类型和规模的企业。该公司的产品包括面向跨国进出口商的Freightos Enterprise、面向小型进出口商的Freightos Marketplace、面向货运代理的WebCargo和7LFreight by WebCargo、WebCargo for Airlines以及数字报关代理Clearit。

有关更多信息，请访问freightos.com/investors。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。