STV将部署Post-Quantum的安全通信平台，达成战略合作以提供下一代安全解决方案

布拉格和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球增长最快的国防创新企业之一STV Group a.s. (“STV”)已签署多年期许可协议，将采用Post-Quantum具有突破性的量子安全通信平台；同时双方签署战略合作协议，以加速该平台在欧洲、北约及全球国防市场的部署。随着量子计算可能使传统加密技术失效，此举将STV置于网络安全革命的前沿——为各国政府、国防力量及企业提供下一代防护能力，抵御“现在窃取、日后解密”(Harvest Now, Decrypt Later)攻击。

STV将Post-Quantum经北约测试的模块化平台与自身世界级国防解决方案相融合，为安全通信和数字信任设立了新的全球基准。两家公司携手提供最先进、具备未来适应性的系统，保护敏感数据和关键任务操作——确保即便在量子时代，盟国通信仍能保持不可破解。

此次合作标志着双方迈出决定性的一步：结合STV在国防创新领域的过往成果与Post-Quantum的开创性专业技术，以交付超越当前行业标准的通信和数据保护系统。

STV首席执行官、双法学博士Pavel Kudrhalt表示：“这不仅关乎获取技术——更是为未来构建一个无懈可击、端到端的安全生态系统。我们的客户要求全面的供应链保障，从制造、防篡改运输到部署和监控均需覆盖。随着‘现在窃取、日后解密’攻击威胁加剧，量子安全防护已不再是可选项。Post-Quantum的平台不仅在该领域处于领先地位，更让STV得以率先重新定义国防解决方案中数字信任的标准。通过将其技术嵌入我们的产品组合，我们将为北约盟国、欧盟合作伙伴及各国客户提供量子时代最强有力的保护——无论是守护指挥控制链、运行关键任务无人机，还是在战场通信中部署弹药。”

Post-Quantum首席执行官Rikky Hasan补充道：“STV在国防创新领域的愿景和领导力使其成为理想合作伙伴。我们携手推出全新一代安全可靠的量子安全解决方案，既能保护全球最敏感的数据免受当下对手的攻击，也能抵御未来的量子威胁。我们在身份认证、传输和加密方面的模块化方法已在北约环境中得到验证，能以最快、最灵活的方式整合到STV的全球产品组合中。对两家公司而言，这都是值得自豪的时刻，更是全球网络安全领域的里程碑。”

此次技术采用与联盟标志着新时代的开启：量子防护平台不再是可选项，而是必需品。STV和Post-Quantum怀揣守护未来的共同使命，正引领行业迈向一个即便面临量子计算的颠覆性力量，关键通信仍能保持坚不可摧的世界。

关于STV

STV Group a.s.是欧洲增长最快的国防创新企业之一，为全球各国政府、北约盟国及商业合作伙伴提供先进的安全和国防解决方案。公司总部位于捷克共和国，将尖端工程技术与对未来安全领域的大胆愿景相结合。

依托百年工业传统，STV Group已成为捷克共和国领先的弹药、巡飞系统、装甲车辆平台及综合生命周期服务生产商。该集团还是欧洲多余弹药生态化处理与非军事化领域的领导者，充分彰显其对安全和可持续发展的承诺。凭借经北约测试的技术和全球合作伙伴网络，STV Group值得信赖，能提供具备韧性和未来适应性的能力，在新兴威胁层出不穷的时代保障各国安全。

关于Post-Quantum

Post-Quantum通过升级全球加密技术，引领行业迈入量子时代。其量子安全平台借助身份认证、传输和加密领域的模块化软件，为企业提供全方位的数字安全保护——该平台的设计具备互操作性、加密灵活性，且能无缝向后兼容。

Post-Quantum已获得北约、关键国家基础设施提供商及大型金融机构的信任，在保护关键任务数据方面拥有卓越的业绩记录。该公司是NTS-KEM（目前在美国国家标准与技术研究院(NIST)竞赛中名为Classic McEliece）的发明者，也是互联网工程任务组(IETF)混合后量子VPN标准的制定者，该标准现已成为全球安全连接的基准。凭借开创性技术，Post-Quantum确保全球在应对量子威胁时始终领先一步。

