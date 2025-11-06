-

NHOA Energy mette in funzione un sistema di accumulo energetico da 50 MWh in Sicilia

Il BESS di Vicari, fornito su base EPC chiavi in mano, integra tecnologie di accumulo avanzate con due parchi eolici onshore di ERG, rafforzando il ruolo della Sicilia nella transizione energetica dell'Italia

VICARI, Italia--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, ha annunciato la messa in funzione di un sistema BESS da 50 MWh a Vicari, in Sicilia. Sviluppato per ERG, un produttore indipendente leader a livello internazionale di energia rinnovabile, questo progetto segna un importante traguardo nello sviluppo di sistemi di accumulo su larga scala a sostegno della stabilità della rete e dell'integrazione dell'energia rinnovabile. Situato presso la centralina di ERG collegata alle centrali eoliche di Vicari e Roccapalumba, il sistema offre una capacità di alimentazione di 12,5 MW e una capacità di accumulo nominale di 50 MWh, consentendogli di accumulare energia rinnovabile per un periodo fino a 4 ore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

Industry:

NHOA Energy

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

More News From NHOA Energy

Riassunto: NHOA Energy accoglie il Vice Premier dell'Australia Occidentale nella sua sede di Milano

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Ieri, NHOA Energy ha avuto l'onore di accogliere l'On. Rita Saffioti, Vice Premier della'Australia Occidentale, Tesoriere del Ministero dei Trasporti, nonché Ministro dello sport e delle attività ricreative, nella sua sede di Milano. La Vice Premier è stata accompagnata da una delegazione ufficiale che comprendeva Frank Paolino, Membro di Mount Lawley; Alisza Rott, Responsabile dello sviluppo commerciale presso l'ufficio degli investimenti e del commercio del Governo de...

Riassunto: Pronti per l'attivazione i progetti di accumulo a batterie di Eku Energy nell'Essex e nel Buckinghamshire, messi a punto dal fornitore BESS NHOA Energy

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Due progetti di accumulo energia su scala industriale a Basildon, nell'Essex, e a Loudwater, nel Buckinghamshire, realizzati dallo specialista globale dello storage energetico Eku Energy e dal fornitore mondiale di sistemi di accumulo energia su scala industriale NHOA Energy, hanno superato con successo le fasi di test e verifica e ora sono totalmente operativi. Complessivamente apportano 130 MWh di capacità installata per il supporto critico della rete e forniscono ser...

Riassunto: ENGIE e NHOA Energy avviano i lavori per un progetto per batterie da 400 MWh in Belgio

KALLO, Belgio--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala industriale, ha festeggiato oggi con ENGIE l'inaugurazione di un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 400 MWh a Kallo, Beveren, in Belgio. Il progetto sarà consegnato da NHOA Energy a ENGIE nell'ambito di un contratto di fornitura e di un accordo di servizio a lungo termine. La cerimonia tenutasi questa mattina in presenza di Mathieu Bihet, Ministro federale per l'energia, Ma...
Back to Newsroom