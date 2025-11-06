NHOA Energy mette in funzione un sistema di accumulo energetico da 50 MWh in Sicilia

VICARI, Italia--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, ha annunciato la messa in funzione di un sistema BESS da 50 MWh a Vicari, in Sicilia. Sviluppato per ERG, un produttore indipendente leader a livello internazionale di energia rinnovabile, questo progetto segna un importante traguardo nello sviluppo di sistemi di accumulo su larga scala a sostegno della stabilità della rete e dell'integrazione dell'energia rinnovabile. Situato presso la centralina di ERG collegata alle centrali eoliche di Vicari e Roccapalumba, il sistema offre una capacità di alimentazione di 12,5 MW e una capacità di accumulo nominale di 50 MWh, consentendogli di accumulare energia rinnovabile per un periodo fino a 4 ore.

