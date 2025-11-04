STV desplegará la plataforma de comunicaciones seguras de Post-Quantum: desde la cooperación estratégica hasta la prestación de seguridad de próxima generación

PRAGA Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s. (“STV”), uno de los innovadores en materia de defensa con crecimiento más rápido en el mundo, firmó un acuerdo de licencia plurianual para utilizar la innovadora plataforma de comunicaciones seguras frente a la amenaza cuántica de Post-Quantum y, también, un Acuerdo de Cooperación Estratégica para acelerar su implementación en Europa, la OTAN y los mercados internacionales de defensa. Frente a la amenaza de que la computación cuántica vuelva obsoleta la encriptación tradicional, esta medida posiciona a STV a la vanguardia de la revolución en ciberseguridad para dotar a Gobiernos, Fuerzas de Defensa y empresas de una resiliencia de próxima generación frente a ataques de tipo “cosechar ahora, desencriptar más tarde” (Harvest Now, Decrypt Later).

A través de una fusión entre la plataforma modular de Post-Quantum, probada por la OTAN, y sus propias soluciones de defensa de primer nivel, STV establece un nuevo estándar mundial en comunicaciones seguras y confianza digital. Ambas empresas proporcionan de forma conjunta los sistemas más avanzados y preparados para el futuro, capaces de proteger datos sensibles y operaciones críticas, por lo que garantizan que, incluso en la era cuántica, las comunicaciones entre aliados sigan siendo impenetrables.

La alianza supone un avance decisivo, ya que combina los antecedentes de innovación en materia de defensa de STV con la experiencia pionera de Post-Quantum para ofrecer sistemas de comunicación y protección de datos superiores al de los estándares actuales del sector.

JUDr. Pavel Kudrhalt, director ejecutivo de STV, señaló: “No se trata solamente de adquirir tecnología, sino de construir un ecosistema seguro, integral y contundente para el futuro. Nuestros clientes exigen una garantía completa de la cadena de suministro, desde la fabricación y el transporte a prueba de manipulación hasta la implementación y el monitoreo. Ante la creciente amenaza de los ataques ‘Harvest Now, Decrypt Later’, las defensas seguras frente a la computación cuántica ya no son optativas. La plataforma de Post-Quantum no solo lidera el sector, sino que permite a STV ser el primero en redefinir los propios estándares de confianza digital en las soluciones de defensa. Con la incorporación a nuestra cartera de su tecnología, brindamos a los aliados de la OTAN, los socios de la Unión Europea y los clientes nacionales la máxima protección posible para la era cuántica, ya sea para resguardar las cadenas de mando y control, operar drones en misiones críticas o desplegar municiones en comunicaciones del campo de batalla”.

Rikky Hasan, director ejecutivo de Post-Quantum, añadió: “La visión y el liderazgo de STV en innovación en materia de defensa los convierten en el socio ideal. Juntos estamos impulsando una nueva ola de soluciones seguras y resistentes a la computación cuántica que protegen los datos más sensibles del mundo frente a los adversarios actuales y las amenazas cuánticas del mañana. Nuestro enfoque modular en identidad, transmisión y encriptación —ya probado en entornos de la OTAN— ofrece la forma más rápida y ágil de integrarse a la cartera internacional de STV. Este es un momento de mucha satisfacción para ambas empresas y un hito para la ciberseguridad mundial”.

Esta alianza y adquisición marcan el inicio de una nueva era: una en la que las plataformas resistentes a la computación cuántica dejan de ser opcionales y se vuelven esenciales. Unidas por la misión común de proteger el futuro, STV y Post-Quantum lideran el camino hacia un mundo donde las comunicaciones críticas siguen siendo impenetrables, incluso ante el poder disruptivo de la computación cuántica.

Acerca de STV

STV Group a.s. es uno de los innovadores en materia de defensa de crecimiento más rápido en Europa que ofrece soluciones avanzadas de seguridad y defensa a gobiernos, aliados de la OTAN y socios comerciales en todo el mundo. Con sede en la República Checa, la empresa combina ingeniería de vanguardia con una visión audaz del futuro de la seguridad.

Sobre la base de un siglo de tradición industrial, STV Group se ha convertido en el principal productor checo de municiones, sistemas de merodeo, plataformas de vehículos blindados y servicios integrales de ciclo de vida. El grupo también es líder europeo en eliminación ecológica y desmilitarización de excedentes de municiones, lo que refuerza su compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. Con tecnologías probadas por la OTAN y alianzas globales, STV Group es un socio de confianza para ofrecer capacidades resilientes y preparadas para el futuro que mantienen a las naciones seguras en una era de amenazas emergentes.

Acerca de Post-Quantum

Post-Quantum lidera la transición hacia la era cuántica mediante la actualización de los sistemas de encriptación del mundo. Su plataforma segura frente a la computación cuántica protege a las organizaciones en todo su ecosistema digital mediante software modular de identidad, transmisión y encriptación, diseñado para ser interoperable, contar con agilidad criptográfica y compatibilidad regresiva.

La OTAN, proveedores nacionales de infraestructura crítica y grandes instituciones financieras ya han depositado su confianza en la empresa. Post-Quantum cuenta con una trayectoria comprobada de protección de datos de misión crítica. La empresa es la inventora del NTS-KEM (actualmente conocido como Classic McEliece en la competencia del NIST) y autora del estándar de VPN híbrida poscuántica del IETF, hoy referente mundial en conectividad segura. Con sus tecnologías pioneras, Post-Quantum brinda la seguridad necesaria para que el mundo se adelante a las amenazas de la computación cuántica.

